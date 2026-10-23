Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Φενέρμπαχτσε

Η έβδομη αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώθηκε σήμερα, 23 Οκτωβρίου, με την αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε να κλείνει τον κύκλο των παιχνιδιών. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση της τουρκικής ομάδας στην έδρα τους, γνωρίζοντας την ήττα και διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στη βαθμολογική κατάταξη της διοργάνωσης.

Το αποτέλεσμα αυτό είχε άμεσο αντίκτυπο στη θέση των ομάδων, καθώς η βαθμολογία της κορυφαίας ευρωπαϊκής Λίγκας ανανεώθηκε πλήρως. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται λίγο πριν την έναρξη της τρίτης φετινής «διαβολοβδομάδας», μιας περιόδου με αυξημένο αγωνιστικό ρυθμό για όλες τις συμμετέχουσες ομάδες.

Η κρίσιμη αναμέτρηση στην SUNEL Arena

Στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τη Φενέρμπαχτσε στην SUNEL Arena, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση, καταφέρνοντας να αποκτήσουν διψήφιες διαφορές στην πορεία του αγώνα, δείχνοντας αποφασισμένοι να διεκδικήσουν τη νίκη μπροστά στο κοινό τους.

Παρά το αρχικό τους προβάδισμα και τις προσπάθειες που κατέβαλαν, οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν την υπεροχή τους μέχρι το τέλος. Η Φενέρμπαχτσε αντέδρασε αποτελεσματικά, ανατρέποντας το σκηνικό και καταφέρνοντας να πάρει τη νίκη με τελικό σκορ 61-64. Η αδυναμία του Ολυμπιακού να κρατήσει τη νίκη στο φινάλε ήταν καθοριστική για την έκβαση του αγώνα.

Οι επιπτώσεις για τον Ολυμπιακό

Η ήττα από τη Φενέρμπαχτσε είχε άμεσες και σημαντικές επιπτώσεις για τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι φέρουν τον τίτλο των πρωταθλητών Ευρώπης, είδαν το ρεκόρ τους να διαμορφώνεται σε 5 νίκες και 2 ήττες (5-2) μετά το πέρας της έβδομης αγωνιστικής.

Αυτό το αποτέλεσμα σημαίνει ότι η ομάδα του Πειραιά υποχώρησε στην κατάταξη, χάνοντας έδαφος σε σχέση με τις προηγούμενες αγωνιστικές. Η νέα βαθμολογική της θέση απαιτεί άμεση ανασύνταξη και συγκέντρωση ενόψει των επερχόμενων αναμετρήσεων, ειδικά καθώς πλησιάζει η τρίτη «διαβολοβδομάδα» της διοργάνωσης.

Η πορεία της Φενέρμπαχτσε και η κορυφή

Από την άλλη πλευρά, η Φενέρμπαχτσε, με τον προπονητή Γιασικεβίτσιους στο τιμόνι της, πέτυχε μια πολύτιμη εκτός έδρας νίκη απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο. Η επικράτηση αυτή στην SUNEL Arena της επέτρεψε να βελτιώσει σημαντικά τη δική της βαθμολογική θέση στην EuroLeague, ανεβαίνοντας στην κατάταξη.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η ομάδα του Γιασικεβίτσιους κατάφερε να συγκατοικήσει με τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας. Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει τη δυναμική της τουρκικής ομάδας και την καθιστά έναν από τους πρωταγωνιστές της φετινής EuroLeague, ενισχύοντας τις φιλοδοξίες της για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η Euroleague πριν την «διαβολοβδομάδα»

Η ολοκλήρωση της έβδομης αγωνιστικής της EuroLeague, με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε, σηματοδοτεί ένα σημαντικό σημείο στον αγωνιστικό καλεντάρι. Η βαθμολογία διαμορφώθηκε πλήρως μετά το σημερινό παιχνίδι της 23ης Οκτωβρίου, προσφέροντας μια επικαιροποιημένη εικόνα της κατάστασης των ομάδων πριν την επόμενη απαιτητική φάση.

Οι ομάδες της EuroLeague βρίσκονται πλέον λίγο πριν την έναρξη της τρίτης φετινής «διαβολοβδομάδας», μιας περιόδου όπου θα κληθούν να δώσουν δύο αγώνες μέσα σε λίγες ημέρες. Τα αποτελέσματα της έβδομης αγωνιστικής θα αποτελέσουν τη βάση για τις επόμενες αναμετρήσεις και τις στρατηγικές που θα ακολουθήσουν οι σύλλογοι στην προσπάθειά τους να διατηρηθούν ή να βελτιώσουν τη θέση τους στην κατάταξη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko