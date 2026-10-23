Ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου κρίθηκε προφυλακιστέος μετά από μαραθώνια απολογία την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του μεγάλου σκανδάλου διαφθοράς που κλονίζει το ελληνικό μπάσκετ. Η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα τον οδηγεί στη φυλακή, αποτελώντας το πρώτο βήμα της δικαιοσύνης για την εξάρθρωση ενός δικτύου παράνομου στοιχηματισμού και χειραγώγησης αγώνων. Ο κ. Παπαπέτρου, ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το περασμένο καλοκαίρι, αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες δωροδοκίας και δωροληψίας για αλλοίωση αποτελέσματος αθλητικών διοργανώσεων.

Το ποσό των 820.000 ευρώ και οι ισχυρισμοί για τα εισοδήματα

Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρέθηκε το ποσό των 820.000 ευρώ σε μετρητά, το οποίο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας των Αρχών στην κατοικία του κ. Παπαπέτρου στην Πιερία. Κατά τη διάρκεια της πολύωρης απολογητικής διαδικασίας, ο πρώην διαιτητής προσπάθησε να αποκρούσει το κατηγορητήριο και να δικαιολογήσει την ύπαρξη των χρημάτων. Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή σε παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες και υποστήριξε ότι η διαιτητική του πορεία υπήρξε πάντοτε έντιμη.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι τα μετρητά που βρέθηκαν στην κατοικία του δεν αποτελούν προϊόν εγκληματικής ενέργειας, αλλά είναι νόμιμες οικονομίες μιας ζωής. Για να ενισχύσει τη θέση του, ανέφερε ότι τα συνολικά εισοδήματά του από το 2001 έως το 2026 ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτά τα εισοδήματα, όπως φέρεται να δήλωσε, προέρχονται από την επαγγελματική του δραστηριότητα ως διαιτητή, την εργασία του σε δασαρχείο και οικογενειακά εισοδήματα.

Επιπλέον, ο κ. Παπαπέτρου φέρεται να ανέφερε ότι κατοικεί σε ιδιόκτητο σπίτι στην Κατερίνη και διατηρεί περιορισμένες προσωπικές δαπάνες. Δήλωσε πως συνήθιζε να πραγματοποιεί μεγάλες αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς και ότι ήταν επιλογή του να κρατά χρήματα στο σπίτι του. Υποστήριξε ότι το ποσό συγκεντρώθηκε σταδιακά από αναλήψεις που πραγματοποιούσε όλα αυτά τα χρόνια και δικαιολογείται πλήρως.

Άρνηση των καταγγελιών και αμφισβήτηση μάρτυρα

Ο πρώην διαιτητής αρνήθηκε επίσης τις καταγγελίες συγκεκριμένου μάρτυρα, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος δωροδοκήθηκε τέσσερις φορές. Η πρώτη από αυτές τις περιπτώσεις φέρεται να αφορούσε ποσό 50.000 ευρώ. Κατά την απολογία του, ο κ. Παπαπέτρου αμφισβήτησε την αξιοπιστία του μάρτυρα.

Συγκεκριμένα, φέρεται να προσκόμισε στοιχεία που υποτίθεται ότι αποδεικνύουν πως ο ίδιος βρισκόταν σε εντελώς διαφορετικές τοποθετήσεις κατά τις ημερομηνίες που ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας τον τοποθετεί σε συναντήσεις για τον χρηματισμό του. Ο κ. Παπαπέτρου υποστήριξε ότι βρισκόταν σε διαφορετικό μέρος κατά τον χρόνο των δύο από τις τέσσερις συναντήσεις που του αποδίδονται, ενώ αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια και στις υπόλοιπες δύο περιπτώσεις.

Το προσωνύμιο «ο Γραμμάριος» και οι επιβαρυντικές καταθέσεις

Παρά τους ισχυρισμούς του κ. Παπαπέτρου, οι δικαστικές αρχές δεν πείστηκαν. Το βάρος των στοιχείων, σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές καταθέσεις συναδέλφων του, οδήγησε στην προφυλάκισή του. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται μαρτυρία πρώην διαιτητή, ο οποίος φέρεται να κατέθεσε ότι ο κ. Παπαπέτρου ήταν γνωστός στον χώρο της διαιτησίας με το προσωνύμιο «ο Γραμμάριος».

Σύμφωνα με την καταγγελία του μάρτυρα, ο κατηγορούμενος φέρεται να απαιτούσε συγκεκριμένα χρηματικά ποσά από παράγοντες ομάδων προκειμένου να εξασφαλίσει την εύνοια των σφυριγμάτων του σε αγώνες μπάσκετ. Ο μάρτυρας φέρεται να ανέφερε ότι ο κ. Παπαπέτρου ζητούσε παράνομες αμοιβές από παράγοντα ομάδας, χρησιμοποιώντας τη φράση: «Βάλε μου 500-1.000, άντε 1.500».

Η επέκταση της έρευνας και οι επόμενες απολογίες

Η προφυλάκιση του Πέτρου Παπαπέτρου θεωρείται μόνο η αρχή των εξελίξεων στην υπόθεση. Η έρευνα των Αρχών επεκτείνεται σε ακόμη οκτώ έως εννέα διαιτητές, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα, που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Ο κ. Παπαπέτρου ήταν ο πρώτος από τους συνολικά έξι κατηγορουμένους που απολογήθηκε, προσήλθε ενώπιον του ανακριτή περίπου στη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής, με τη διαδικασία να διαρκεί περίπου εννέα ώρες.

Η έρευνα αφορά συνολικά πενήντα αναμετρήσεις, γεγονός που υπογραμμίζει την έκταση του φερόμενου δικτύου χειραγώγησης αγώνων. Η απόφαση για την προσωρινή κράτηση του πρώην διαιτητή ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Αναμένονται οι απολογίες και των υπόλοιπων εμπλεκομένων προσώπων, καθώς η δικαιοσύνη συνεχίζει την προσπάθειά της για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Topontiki