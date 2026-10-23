Ο Αντώνης Σπυρόπουλος διαψεύδει εμπλοκή σε υπόθεση χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ

Ο πρώην διαιτητής καλαθοσφαίρισης και νυν δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων, Αντώνης Σπυρόπουλος, πήρε θέση σχετικά με την εμπλοκή του ονόματός του σε δικογραφία που αφορά υπόθεση χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Ο κ. Σπυρόπουλος τόνισε πως δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση, δηλώνοντας ότι πρόκειται για απλή συνωνυμία.

Η τοποθέτηση του δημάρχου

Ο Αντώνης Σπυρόπουλος προέβη στην ανακοίνωση αυτή με αφορμή τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Έχει δεχθεί πολλά τηλεφωνήματα από συμπολίτες, φίλους και γνωστούς, οι οποίοι ζητούσαν διευκρινίσεις σχετικά με ενδεχόμενη σύνδεση του ονόματός του με την υπόθεση που έχει δει το φως της δημοσιότητας.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι θεωρεί υποχρέωσή του να αποσαφηνίσει πλήρως την κατάσταση, ώστε να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις. Κατέστησε απολύτως σαφές ότι πρόκειται για απλή συνωνυμία και ότι δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή στην εν λόγω υπόθεση.

Η διαδρομή του στην ελληνική διαιτησία

Παράλληλα με τη δήλωσή του, ο κ. Σπυρόπουλος αναφέρθηκε στην ενασχόλησή του με τη διαιτησία της καλαθοσφαίρισης. Περιέγραψε αυτή την περίοδο ως ένα ιδιαίτερα τιμητικό κεφάλαιο της προσωπικής και επαγγελματικής του διαδρομής.

Υπήρξε μέλος της ελληνικής διαιτησίας καλαθοσφαίρισης και είχε την τιμή να διαιτητεύσει αγώνες έως και την Α2 Εθνική Κατηγορία. Για τη διαδρομή αυτή αισθάνεται υπερήφανος, καθώς υπηρέτησε με αγάπη και αφοσίωση το άθλημα, τις αξίες και τα ιδανικά του.

Προβληματισμός για την αξιοπιστία του αθλητισμού

Ο δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων εξέφρασε τη λύπη και τη στενοχώρια του για τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Τόνισε ότι ο αθλητισμός οφείλει να αποτελεί χώρο διαφάνειας, αξιοκρατίας, ισονομίας και σεβασμού.

Κάθε εξέλιξη που πλήττει την αξιοπιστία του αθλητισμού προκαλεί εύλογο προβληματισμό, σύμφωνα με τον κ. Σπυρόπουλο. Η δήλωσή του υπογραμμίζει την ανάγκη για προστασία των θεμελιωδών αρχών του αθλητικού πνεύματος.

Εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη

Ο Αντώνης Σπυρόπουλος ευχήθηκε να χυθεί άπλετο φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης. Εξέφρασε την ελπίδα να διερευνηθούν πλήρως τα πραγματικά περιστατικά και να αποδοθούν, όπου και εφόσον προκύψουν, οι ευθύνες που αναλογούν.

Δήλωσε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον θεσμό της Δικαιοσύνης και πιστεύει ότι η θεσμική διερεύνηση θα οδηγήσει στην ανάδειξη της αλήθειας. Η ανακοίνωσή του αποτελεί μια σαφή τοποθέτηση απέναντι στις κατηγορίες που συνδέουν το όνομά του με το σκάνδαλο.

Στόχος της ανακοίνωσης

Με την παρούσα ανακοίνωση, ο κ. Σπυρόπουλος επιδιώκει να αποσαφηνίσει κάθε πιθανή παρανόηση. Ο στόχος είναι να αποφευχθούν λανθασμένοι συνειρμοί και αδικαιολόγητες συγχύσεις.

Η διευκρίνιση αφορά τόσο την ιδιότητά του ως Δημάρχου Διρφύων-Μεσσαπίων όσο και την προηγούμενη πορεία του στον χώρο της διαιτησίας. Με αυτό τον τρόπο, επιθυμεί να διασφαλίσει την ακεραιότητα του ονόματός του και των θεσμών που υπηρετεί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta