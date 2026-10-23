Ζάλγκιρις - Βιλερμπάν 105-85: Επιστροφή στις νίκες με επιβλητική εμφάνιση

Η Ζάλγκιρις Κάουνας επέστρεψε στις νίκες στην Euroleague, επικρατώντας της Βιλερμπάν με το επιβλητικό σκορ 105-85. Η αναμέτρηση διεξήχθη στην κατάμεστη «Zalgirio Arena» και βρήκε τους Λιθουανούς να επιβάλλουν πλήρως τον ρυθμό τους από την αρχή μέχρι το τέλος, εξασφαλίζοντας ένα άνετο αποτέλεσμα με διαφορά 20 πόντων.

Η επιβλητική κυριαρχία της Ζάλγκιρις στο Κάουνας

Η ομάδα της Ζάλγκιρις αναδείχθηκε το «αφεντικό» στην έδρα της, στο Κάουνας, πετυχαίνοντας μια εύκολη επικράτηση επί της Βιλερμπάν. Το τελικό σκορ των 105-85 αντικατοπτρίζει την απόλυτη κυριαρχία των Λιθουανών καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αυτή ήταν η τρίτη νίκη για τη Ζάλγκιρις σε επτά παιχνίδια στην Euroleague, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 3-4, ενώ η Βιλερμπάν παρέμεινε με 2 νίκες και 5 ήττες.

Οι γηπεδούχοι έδειξαν μεγάλο πλουραλισμό στην επίθεσή τους, με πέντε παίκτες να σημειώνουν διψήφιο αριθμό πόντων, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη του υψηλού σκορ και την επιβλητική διαφορά των 20 πόντων.

Η εξέλιξη του αγώνα και το σταθερό προβάδισμα

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με ένα αναγνωριστικό πρώτο πεντάλεπτο, στο οποίο η Ζάλγκιρις προηγούνταν με 15-13. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι δεν άργησαν να πατήσουν το «γκάζι» και να αρχίσουν να διευρύνουν τη διαφορά στο σκορ. Με τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, η διαφορά είχε ήδη φτάσει σε διψήφια νούμερα, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 29-20 υπέρ της Ζάλγκιρις.

Το προβάδισμα των Λιθουανών συνέχισε να αυξάνεται σταθερά. Στο 14ο λεπτό του αγώνα, η Ζάλγκιρις προηγήθηκε για πρώτη φορά με +10 πόντους, φτάνοντας το σκορ στο 37-27. Η ομάδα διατήρησε το σταθερό αυτό προβάδισμα, φτάνοντας στο 45-32 στο 18ο λεπτό, και έκλεισε το ημίχρονο με μια διαφορά 16 πόντων, με το ταμπλό να δείχνει 50-36.

Ο επιθετικός πλουραλισμός και οι διψήφιοι σκόρερ

Η επιθετική λειτουργία της Ζάλγκιρις ήταν υποδειγματική, με την ομάδα να βρίσκει σκορ από πολλούς παίκτες. Ο Κάρσεν Έντουαρντς αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης, συνεισφέροντας 16 πόντους και 4/8 τρίποντα. Τον ακολούθησαν σε απόδοση και σκοράρισμα οι Βαλαντσιούνας με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ, καθώς και ο Τουμπέλις με 14 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Στη λίστα των παικτών που σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων προστέθηκαν επίσης ο Λι, ο οποίος είχε 12 πόντους και 7 ασίστ, και ο Μπράουν με 11 πόντους. Αυτός ο επιθετικός πλουραλισμός, με πέντε παίκτες να ξεπερνούν τους δέκα πόντους, έδειξε το πόσο «γεμάτο» ήταν το παιχνίδι για τη λιθουανική ομάδα.

Η ανικανότητα αντίδρασης της Βιλερμπάν

Καθώς ο αγώνας προχωρούσε, η Βιλερμπάν φάνηκε ανήμπορη να αντιδράσει στην κυριαρχία των γηπεδούχων. Η διαφορά στο σκορ συνέχισε να αυξάνεται, ξεπερνώντας ακόμα και τους 20 πόντους στο 26ο λεπτό, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 70-49. Αυτό το γεγονός αποτελεί σαφές δείγμα των όσων συνέβαιναν στο παρκέ, με τη Ζάλγκιρις να ελέγχει πλήρως την αναμέτρηση.

Ο προπονητής της Ζάλγκιρις, Τόμας Μασιούλις, είδε σχεδόν όλους τους παίκτες που χρησιμοποίησε να συνεισφέρουν στο σκοράρισμα, με μοναδική εξαίρεση τον Μπλάζεβιτς που παρέμεινε άποντος. Η συνολική εικόνα της ομάδας ήταν αυτή μιας πλήρως συντονισμένης και αποτελεσματικής μονάδας, που οδήγησε σε μια εμφατική νίκη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta