Ο Σαρλ Λεκλέρ ταχύτερος στις πρώτες δοκιμές του grand prix ΗΠΑ

Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari κατέκτησε την κορυφή των χρόνων στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών (FP1) του Grand Prix ΗΠΑ, το οποίο αποτελεί τον 18ο αγώνα της Formula 1 για το 2026. Η διαδικασία διεξήχθη στο εντυπωσιακό Circuit of the Americas, προσφέροντας σε ομάδες και οδηγούς την ευκαιρία να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα. Ο Μονεγάσκος οδηγός σημείωσε τον ταχύτερο γύρο με χρόνο 1:36,052, χρησιμοποιώντας μαλακή γόμα ελαστικών, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing βρέθηκε στη δεύτερη θέση.

Η κυριαρχία του Λεκλέρ και το νέο πακέτο της Ferrari

Ο Σαρλ Λεκλέρ, οδηγώντας τη Ferrari SF-26, ήταν ο μοναδικός οδηγός της ιταλικής ομάδας που χρησιμοποίησε το νέο πακέτο αναβαθμίσεων κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας περιόδου δοκιμών. Με τη μαλακή γόμα ελαστικών, ο Μονεγάσκος κατάφερε να γράψει τον εντυπωσιακό χρόνο 1:36,052, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στην κατάταξη του FP1.

Από την αρχή της διαδικασίας, η Ferrari έδειξε να έχει εξαιρετική ταχύτητα στην πίστα του COTA, με την αναβαθμισμένη SF-26 να αποδίδει δυναμικά και να θέτει τις βάσεις για τις επόμενες περιόδους.

Οι προκλήσεις για τον Φερστάπεν και τα όρια της πίστας

Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing κατέλαβε τη δεύτερη θέση, υπολειπόμενος μόλις 84 χιλιοστά του δευτερολέπτου από τον Λεκλέρ. Ωστόσο, ο Ολλανδός οδηγός αντιμετώπισε προβλήματα με τα όρια της πίστας, καθώς ένας αρχικά ταχύτερος γύρος του ακυρώθηκε επειδή βγήκε εκτός των λευκών γραμμών.

Κατά τη διάρκεια του FP1, παρατηρήθηκαν αρκετές ακυρώσεις γύρων λόγω παραβίασης των ορίων της πίστας, ένα φαινόμενο που επηρέασε πολλούς οδηγούς, συμπεριλαμβανομένου του Φερστάπεν. Το ζήτημα των ορίων πίστας αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και να επηρεάσει τις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου.

Οι επιδόσεις των McLaren και Mercedes

Πολύ κοντά στις δύο πρώτες θέσεις βρέθηκαν οι ομάδες της McLaren και της Mercedes F1. Ο Λάντο Νόρις της McLaren κατέλαβε την τρίτη θέση, με διαφορά 0,245 δευτερολέπτων από την κορυφή. Αμέσως μετά, στην τέταρτη θέση, βρέθηκε ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, ο οποίος ήταν 0,326 δευτερόλεπτα πίσω από τον Μονεγάσκο της Ferrari.

Ενώ η Ferrari έδειξε αρχικά εξαιρετική ταχύτητα, η Red Bull RB22 αποδείχθηκε πιο σταθερή και υπάκουη στις κινήσεις του οδηγού όσο περνούσε η ώρα στο FP1. Η Mercedes, από την πλευρά της, φάνηκε να δυσκολεύεται περισσότερο να βρει ρυθμό στην αρχή, ωστόσο η W17 δείχνει να βρίσκεται σε καλό δρόμο για βελτίωση.

Άλλες ομάδες και ο σκοπός των δοκιμών

Πέρα από τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες, την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν και οδηγοί από τις Audi και Racing Bulls. Ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο κατέλαβε την όγδοη θέση, παραμένοντας στο ίδιο δευτερόλεπτο με τον Σαρλ Λεκλέρ. Την ένατη και δέκατη θέση αντίστοιχα κατέλαβαν οι Άρβιντ Λίντμπλαντ και Λίαμ Λόσον.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο των ελεύθερων δοκιμών, οι οδηγοί δεν στοχεύουν απαραίτητα στον απόλυτο ταχύτερο χρόνο. Αντιθέτως, επικεντρώνονται στην εύρεση της σωστής αίσθησης με το μονοθέσιο και στη συλλογή πολύτιμων δεδομένων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ρυθμίσεις και τις χαρτογραφήσεις ενόψει των επόμενων διαδικασιών.

Η συνέχεια της δράσης στο COTA

Η δράση στο Circuit of the Americas αναμένεται να συνεχιστεί με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί τα μεσάνυχτα. Σε αυτή τη διαδικασία, οι οδηγοί θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν περαιτέρω αλλαγές στα μονοθέσιά τους και να εκτελέσουν πολύτιμους γύρους προσομοίωσης αγώνα. Αυτό θα τους επιτρέψει να προετοιμαστούν καλύτερα για τις κρίσιμες κατατακτήριες δοκιμές και τον κυρίως αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta