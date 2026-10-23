Βισέντε Ταμπόρδα: Κοντά σε ρεκόρ καριέρας ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός

Ο Βισέντε Ταμπόρδα, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού, βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, έχοντας ήδη φτάσει τα πέντε γκολ με τη φανέλα του τριφυλλιού. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται να ξεπεράσει το προσωπικό του ρεκόρ καριέρας, το οποίο ανέρχεται στα επτά τέρματα και το είχε σημειώσει τόσο πέρσι με τον Παναθηναϊκό όσο και το 2022. Η φετινή του παρουσία τον καθιστά έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες της ομάδας, παρά το γεγονός ότι έχει χάσει και δύο εκτελέσεις πέναλτι.

Η φετινή του πορεία και οι αριθμοί

Ο Βισέντε Ταμπόρδα έχει σημειώσει μέχρι στιγμής πέντε γκολ σε δεκατέσσερις συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό, αγωνιζόμενος συνολικά για 832 λεπτά στο χορτάρι. Αυτή η επίδοση τον κατατάσσει ως τον τρίτο σκόρερ της ομάδας για την τρέχουσα σεζόν, ακολουθώντας τον Ντέσερς που έχει οκτώ γκολ και τον Τεττέη με έξι.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2025 και έχει συμβόλαιο έως το 2029, θα μπορούσε να είχε ήδη φτάσει τα επτά γκολ σε δεκατέσσερα παιχνίδια, αν είχε ευστοχήσει στα δύο πέναλτι που έχασε κόντρα στον ΠΑΟΚ και την Μπόρατς. Τα επτά γκολ αποτελούν την καλύτερη επίδοση της καριέρας του σε μία σεζόν, την οποία είχε πετύχει πέρσι και το 2022.

Η εξέλιξη στον Παναθηναϊκό

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Ταμπόρδα είχε σημειώσει επτά γκολ σε είκοσι οκτώ αγώνες. Ωστόσο, η αρχή του στον Παναθηναϊκό δεν ήταν εύκολη, καθώς άργησε να ενταχθεί πλήρως στην εξίσωση της ομάδας. Δεν έλαβε επαρκή χρόνο συμμετοχής από τους προπονητές Βιτόρια και Κόντη, ενώ και με τον Μπενίτεθ χρειάστηκε χρόνος για να καθιερωθεί στη βασική ενδεκάδα.

Φέτος, η κατάσταση έχει αλλάξει, καθώς ο προπονητής Νίστρουπ τον εμπιστεύεται πλήρως, δίνοντάς του σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Αυτή η εμπιστοσύνη έχει μεταφραστεί σε ουσιαστική συμβολή από τον Αργεντινό, ο οποίος έχει αποδείξει την αξία του στο γήπεδο, καθιστώντας τον πολύτιμο για τα πλάνα του Νίστρουπ.

Τα κομβικά του γκολ

Ο Ταμπόρδα έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικός και κομβικός στα παιχνίδια που έχει σκοράρει φέτος. Τα πέντε γκολ του σημειώθηκαν κόντρα σε Νίκη Βόλου, ΠΑΟΚ, Κηφισιά, Παναιτωλικό και Καϊράτ. Σε όλες τις αναμετρήσεις όπου ο Αργεντινός βρήκε δίχτυα, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τη νίκη, υπογραμμίζοντας τη σημασία των τερμάτων του.

Ειδικότερα, στον αγώνα Κυπέλλου με τη Νίκη Βόλου, σημείωσε με κεφαλιά το μοναδικό γκολ της ομάδας για το τελικό 1-0. Εναντίον του ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ της αναμέτρησης. Στο παιχνίδι με την Κηφισιά, με το σκορ στο 1-1, ευστόχησε σε πέναλτι διαμορφώνοντας το 2-1, σε ένα ματς που έληξε 3-1. Το ίδιο έκανε και με τον Παναιτωλικό, όπου άνοιξε το σκορ στο 3-0, καθώς και στο Αλμάτι εναντίον της Καϊράτ. Στο τελευταίο αυτό παιχνίδι, είχε επίσης 20 επιτυχημένες πάσες στις 24 στο αντίπαλο μισό, συνεισφέροντας και στη δημιουργία.

Στόχος το ρεκόρ καριέρας

Ο Βισέντε Ταμπόρδα έχει ως στόχο να ξεπεράσει την καλύτερη επίδοση της καριέρας του σε γκολ σε μία σεζόν. Το ρεκόρ του είναι τα επτά τέρματα, τα οποία είχε πετύχει πέρσι με το τριφύλλι και επίσης το 2022. Εκείνη τη χρονιά, είχε σκοράρει τέσσερα γκολ σε δεκαέξι παιχνίδια με τη Μπόκα Τζούνιορς και τρία γκολ σε είκοσι δύο συμμετοχές με την Πλατένσε.

Με τα πέντε γκολ που έχει ήδη φέτος, χρειάζεται μόλις τρία ακόμα για να κάνει νέο προσωπικό ρεκόρ καριέρας. Ένας παίκτης που αρχικά αμφισβητήθηκε έντονα κατά το πρώτο του διάστημα στον Παναθηναϊκό και δεν τον πίστεψαν οι προηγούμενοι προπονητές του, έχει πλέον καθιερωθεί και αποτελεί βασικό και πολύτιμο μέλος της ομάδας του Νίστρουπ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta