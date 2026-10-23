Η ΑΕΚ επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφεια για το πρωτάθλημα με τον Παναιτωλικό

Η ΑΕΚ επιστρέφει στις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα, υποδεχόμενη τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η αναμέτρηση αυτή έρχεται μετά τις ευρωπαϊκές μάχες της ομάδας για το Champions League, όπου αντιμετώπισε τη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία. Ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Επιστροφή στις εγχώριες υποχρεώσεις και ρεκόρ αήττητου

Η ομάδα ολοκλήρωσε τη σύντομη προετοιμασία της για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για αύριο, 24 Οκτωβρίου, στις 20:00. Η προετοιμασία περιλάμβανε δύο προπονήσεις, μία χθες και μία σήμερα. Αυτός ο αγώνας σηματοδοτεί την επανένταξη της ΑΕΚ στις εγχώριες διοργανώσεις, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της στο Champions League.

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο που συνοδεύει την επικείμενη αναμέτρηση είναι το ενδεχόμενο επίτευξης ενός ιστορικού ρεκόρ. Εφόσον η Ένωση καταφέρει να παραμείνει αήττητη απέναντι στον Παναιτωλικό, θα συμπληρώσει έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα, φτάνοντας τα 31 συνεχόμενα παιχνίδια. Αυτό το επίτευγμα θα ισοφαρίσει ένα δικό της ρεκόρ από την αγωνιστική περίοδο 1977/78, καθώς και από τη διετία 1992 και 1993, όπου είχε φτάσει σε αντίστοιχο αήττητο σερί.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς και η προτεραιότητα του τίτλου

Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε τονίσει πριν από τον αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι ότι το προσωπικό του έργο θα ήταν πιο δύσκολο στην προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, παρά για εκείνο κόντρα στους «Πολίτες». Ο λόγος, όπως είχε επισημάνει, είναι ότι το κίνητρο των παικτών είναι δεδομένο όταν αγωνίζονται στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αυτό ακριβώς το κίνητρο και την αφοσίωση θέλει να δει ο Σέρβος τεχνικός στην αυριανή αναμέτρηση. Ο Νίκολιτς έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα από την αρχή της σεζόν ότι η κατάκτηση του φετινού τίτλου αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα για την ομάδα. Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο βοηθός του, Ηλίας Κυριακίδης, ο οποίος στις δηλώσεις του υποστήριξε πως η ΑΕΚ πρέπει να διεκδικεί και να κατακτά τον τίτλο κάθε σεζόν, προκειμένου να μπορεί να συμμετέχει με συνέπεια στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση και στο ανώτερο επίπεδο του ποδοσφαίρου.

Τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς και οι απουσίες

Σε ό,τι αφορά τα πιθανά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα, δεν αναμένονται πολλές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι εναντίον της Σίτι. Ο Σέρβος προπονητής δεν συνηθίζει να προχωρά σε ριζικές διαφοροποιήσεις από αγώνα σε αγώνα, με εξαίρεση τις αναμετρήσεις του Κυπέλλου, όπου εφαρμόζει ολικό ροτέισον.

Δεδομένη είναι η απουσία του τιμωρημένου Μάγερ, ο οποίος έχει δηλωθεί να εκτίσει τις κάρτες που συμπλήρωσε. Επιπλέον, ο Στρακόσια συνεχίζει να απουσιάζει λόγω του τραυματισμού του στο χέρι. Αυτό σημαίνει ότι ο Μπρινιόλι θα διατηρηθεί στην εστία της ομάδας για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό.

Η αμυντική γραμμή και το δίλημμα στον άξονα

Η αμυντική τετράδα της ΑΕΚ αναμένεται να παραμείνει σταθερή. Το κεντρικό δίδυμο θα αποτελείται από τους Ρέλβας και Μουκουντί, ενώ στα άκρα της άμυνας θα αγωνιστούν οι Πήλιο και Ρότα. Η σταθερότητα στην άμυνα αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του προπονητή.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, δίπλα στον Μαρίν, το προβάδισμα για μία θέση στην αρχική ενδεκάδα έχει ο Βιτάλις. Ωστόσο, ο Κάιρινεν διεκδικεί επίσης ενεργά μία θέση, δημιουργώντας ένα δίλημμα για τον προπονητή σχετικά με την τελική επιλογή στον χώρο του κέντρου.

Οι επιλογές στα άκρα και η επίθεση

Ένα από τα βασικά διλήμματα για τον Μάρκο Νίκολιτς αφορά τις πλευρές της επίθεσης, ειδικά λόγω της απουσίας του Μάγερ. Εάν ο Ζούμπκοφ επιλεγεί για να καλύψει τη θέση του Μάγερ στη δεξιά πλευρά, τότε ο Κοϊτά θα αγωνιστεί στην αριστερή. Σε διαφορετική περίπτωση, αν ο Ζούμπκοφ δεν ξεκινήσει δεξιά, τότε ο Κοϊτά θα μεταφερθεί στη δεξιά πλευρά, με τον Κουτέσα να επιστρέφει στην αριστερή.

Όσον αφορά την κορυφή της επίθεσης, το βασικό δίδυμο των Γιόβιτς και Βάργκα είναι αυτό που αναμένεται να ξεκινήσει στον αγώνα με τον Παναιτωλικό. Οι δύο επιθετικοί αποτελούν την κύρια επιλογή του προπονητή για την επίτευξη τερμάτων και την πίεση στην αντίπαλη άμυνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta