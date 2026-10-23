Ο Λιονέλ Μέσι τιμήθηκε με το βραβείο «Πριγκίπισσας των Αστουριών» για τον αθλητισμό

Ο Λιονέλ Μέσι έλαβε μια ακόμα σπουδαία διάκριση στην καριέρα του, καθώς τιμήθηκε με το «Βραβείο Πριγκίπισσας των Αστουριών» στην κατηγορία του Αθλητισμού. Η επίσημη τελετή πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 23 Οκτωβρίου, στο θέατρο Campoamor του Οβιέδο, όπου ο Αργεντινός σταρ αποθεώθηκε από το κοινό.

Η τελετή απονομής και η υποδοχή

Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής βρέθηκε στο Οβιέδο για να παραλάβει το σημαντικό αυτό βραβείο, το οποίο του απονεμήθηκε από την πριγκίπισσα Λεονόρ. Στην τελετή ήταν παρόντες και ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ μαζί με τη βασίλισσα Λετίθια, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερο κύρος στην εκδήλωση. Το κοινό στο θέατρο υποδέχθηκε τον Μέσι με ένα ιδιαίτερα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα, αναγνωρίζοντας την αξία και την προσφορά του στον παγκόσμιο αθλητισμό.

Η πριγκίπισσα Λεονόρ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, αναφέρθηκε εκτενώς στους λόγους για τους οποίους ο Λιονέλ Μέσι επελέγη για αυτή τη διάκριση. Τόνισε ότι είναι ο παίκτης που έχει κερδίσει τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ενώ υπογράμμισε την εξαιρετική αθλητική του καριέρα και το εκθαμβωτικό του ταλέντο. Παράλληλα, εξήρε το συνεχές φιλανθρωπικό του έργο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητάς του.

Οι αθλητικές επιτυχίες που οδήγησαν στην αναγνώριση

Η επιτροπή αξιολόγησης του βραβείου έλαβε υπόψη ένα ευρύ φάσμα των επιτευγμάτων του Μέσι στον αγωνιστικό χώρο. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι τέσσερις τίτλοι του Champions League, μια διοργάνωση στην οποία έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του. Επίσης, κομβικής σημασίας ήταν η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022, ένα επίτευγμα που επισφράγισε μια λαμπρή πορεία.

Πέρα από τους συγκεκριμένους τίτλους, η επιτροπή αναγνώρισε και κάθε ρεκόρ που έχει καταρρίψει ο Αργεντινός σταρ κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Οι αμέτρητες διακρίσεις και τα προσωπικά του επιτεύγματα τον καθιστούν έναν από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών, δικαιολογώντας πλήρως την απονομή του «Βραβείου Πριγκίπισσας των Αστουριών».

Η κοινωνική προσφορά και το φιλανθρωπικό έργο

Ωστόσο, οι λόγοι για την απονομή του βραβείου δεν περιορίζονται μόνο στις αγωνιστικές του επιδόσεις. Η επιτροπή αξιολόγησης έλαβε σοβαρά υπόψη και την κοινωνική προσφορά του Λιονέλ Μέσι. Το έργο του μέσω του Ιδρύματος «Leo Messi» αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στην εξωαγωνιστική του δράση, με στόχο την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων.

Επιπλέον, ο ρόλος του ως πρεσβευτή της UNICEF αναδείχθηκε ως ένας από τους βασικούς παράγοντες για την αναγνώριση. Μέσω αυτής της συνεργασίας, ο Μέσι προωθεί ενεργά την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη για παιδιά που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση σε διάφορα μέρη του κόσμου, αποδεικνύοντας την ευαισθησία και την αφοσίωσή του σε κοινωνικούς σκοπούς.

Συγκινητική αναφορά στον πατέρα του

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του μετά την παραλαβή του βραβείου, ο Λιονέλ Μέσι προέβη σε μια ιδιαίτερα συγκινητική αναφορά στον πατέρα του, Χόρχε. Ο πατέρας του είχε φύγει από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο, σε ηλικία 68 ετών, και η απώλειά του είχε επηρεάσει βαθιά τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή.

Ο Μέσι δήλωσε ότι ο πατέρας του ήταν «εξαιρετικά ενθουσιασμένος με αυτό το βραβείο». Ανέφερε επίσης ότι, παρόλο που γνώριζαν πως θα ήταν δύσκολο λόγω του απαιτητικού προγράμματος των αγώνων του, ο πατέρας του «επέμεινε πραγματικά να έρθουμε, να ταξιδέψω εδώ για να περάσω αυτές τις μέρες και να παραλάβω το βραβείο». Τόνισε πως «Αυτό το βραβείο ξεπερνά όσα κάνει κάποιος στον αγωνιστικό χώρο ή όσα έχω πετύχει κατά τη διάρκεια της καριέρας μου», προσθέτοντας ότι ο πατέρας του είχε χαρεί πολύ για αυτή την αναγνώριση και είναι σίγουρος ότι το απολαμβάνει κι εκείνος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta