Ο Ηρακλής ετοιμάζεται για την Κηφισιά και τιμά τον Φοφόνκα

Ο Ηρακλής ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την επικείμενη αναμέτρηση με την Κηφισιά, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο στις 19:00 στο Καυτανζόγλειο Στάδιο. Ο «γηραιός» επιστρέφει στην έδρα του μετά το πρόσφατο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, έχοντας μπροστά του μια δύσκολη αποστολή απέναντι στην αξιόμαχη ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Πριν την έναρξη του αγώνα, η ΠΑΕ Ηρακλής θα πραγματοποιήσει ειδική βράβευση προς τιμήν του παλαίμαχου Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Έντερσον Φοφόνκα.

Η προετοιμασία για την Κηφισιά

Η ομάδα του Ηρακλή ολοκλήρωσε τις προπονήσεις της ενόψει του αυριανού αγώνα, εστιάζοντας στην τακτική και το επιθετικό κομμάτι. Οι ποδοσφαιριστές συμμετείχαν σε οικογενειακό διπλό και εκτέλεσαν ασκήσεις που στόχευαν στην βελτίωση της επιθετικής τους λειτουργίας, προκειμένου να είναι έτοιμοι για την αναμέτρηση.

Ο αγώνας με την Κηφισιά, μια ομάδα που χαρακτηρίζεται ως αξιόμαχη, αποτελεί μια σημαντική δοκιμασία για τον «γηραιό». Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, με την έναρξη να έχει οριστεί για τις 19:00 το Σάββατο, 24 Οκτωβρίου.

Απουσίες και προκλήσεις για τον Ματσάρι

Ο Ιταλός τεχνικός του Ηρακλή, Βάλτερ Ματσάρι, καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες ενόψει του αγώνα. Δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Ρος, ο οποίος αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του ντέρμπι στην Τούμπα.

Επιπλέον, ο Ματσάρι δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες δύο ακόμα ποδοσφαιριστών, του Γιαννούτσου και του Παναγιωτίδη. Και οι δύο παίκτες προέρχονται από τραυματισμό, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές του προπονητή για την ενδεκάδα και τις αλλαγές.

Βράβευση του Έντερσον Φοφόνκα

Στο περιθώριο της αναμέτρησης με την Κηφισιά, η ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνοι Βενέτη θα τιμήσει τον παλαίμαχο Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή Έντερσον Φοφόνκα. Η ειδική βράβευση θα πραγματοποιηθεί στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα.

Ο Φοφόνκα, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Ηρακλή και αγαπήθηκε από τον κόσμο του συλλόγου, επιστρέφει στην ιστορική έδρα της ομάδας. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να δεχθεί την αναγνώριση και το θερμό χειροκρότημα που του αξίζει από τους φιλάθλους.

Ο δεσμός του Φοφόνκα με τον Ηρακλή

Ο Έντερσον Φοφόνκα αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιστορία του Ηρακλή. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα, δημιούργησε έναν ξεχωριστό και ισχυρό δεσμό με τον κόσμο, ο οποίος παραμένει ζωντανός μέχρι σήμερα.

Το Σάββατο, το Καυτανζόγλειο θα έχει την ευκαιρία να υποδεχθεί ξανά έναν «δικό του άνθρωπο», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της ΠΑΕ. Η διοίκηση του συλλόγου τονίζει ότι στον Ηρακλή «δεν ξεχνάμε εκείνους που τίμησαν τη φανέλα μας και έγιναν κομμάτι της ιστορίας μας», υπογραμμίζοντας τη σημασία της αναγνώρισης προς τους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta