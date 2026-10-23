Νέες καταθέσεις φωτίζουν την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ

Νέα στοιχεία προστίθενται στη δικογραφία για το σκάνδαλο που έχει προκαλέσει τριγμούς στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς αποκαλυπτικές καταθέσεις παραγόντων του αθλήματος ενώπιον του αθλητικού εισαγγελέα φέρνουν στο προσκήνιο σοβαρούς ισχυρισμούς. Οι μαρτυρίες αφορούν τη λειτουργία της διαιτησίας, φερόμενες οικονομικές απαιτήσεις και καταγγελίες για απόπειρες επηρεασμού αγώνων, με τις αρμόδιες αρχές να καλούνται να αξιολογήσουν το περιεχόμενό τους.

Ο «Γραμμάριος» και οι φερόμενες οικονομικές απαιτήσεις

Ιδιαίτερη αναφορά στις νέες καταθέσεις γίνεται στον πρώην διεθνή διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου, ο οποίος είναι κατηγορούμενος στην υπόθεση των στημένων αγώνων. Σύμφωνα με μαρτυρία πρώην διεθνούς διαιτητή, ο μάνατζερ της ομάδας του Λαυρίου είχε αναφερθεί σε μηνύματα που φέρεται να είχε λάβει από τον Παπαπέτρου, στα οποία γινόταν λόγος για συγκεκριμένα χρηματικά ποσά.

Από τις συγκεκριμένες αναφορές, σύμφωνα με τον μάρτυρα, προέκυψε και ο χαρακτηρισμός «κος Γραμμάριος». Ο Παπαπέτρου φέρεται να έλεγε στον πρώην μάνατζερ του Λαυρίου, Βαγγέλη Παπαδόπουλο, εκφράσεις όπως: «Βάλε μου 500 – 1.000, άντε 1500». Ο Πέτρος Παπαπέτρου, ο οποίος από τον Σεπτέμβριο του 2025 έχει αναλάβει καθήκοντα εθνικού καθηγητή διαιτησίας, έπειτα από επιλογή του προέδρου της ΕΟΚ, Ευάγγελου Λιόλιου, φέρεται να είχε αποκτήσει τη συγκεκριμένη φήμη εξαιτίας αυτών των μηνυμάτων που είχε ανταλλάξει με τον πρώην μάνατζερ της ομάδας του Λαυρίου. Οι αναφορές αυτές αποτελούν μέρος του υλικού που εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Καταγγελίες για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο

Στο επίκεντρο των καταθέσεων βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος. Ένας προπονητής, ο οποίος έχει καταγγείλει και δημοσίως τον Βαγγέλη Λιόλιο για πρακτικές στο ελληνικό μπάσκετ τον περασμένο Ιούλιο, κατέθεσε στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο μάρτυρας έχει αναφερθεί στο «πάθος και την αγάπη» για την ομάδα καλαθοσφαίρισης, Προμηθέας Πατρών, που είχε ο πρόεδρος της ΕΟΚ.

Ο ίδιος μάρτυρας σημείωσε πως ο Βαγγέλης Λιόλιος είχε θεωρητικά μεταβιβάσει τις μετοχές της ομάδας για να μπορεί να αναλάβει την προεδρία της Ε.Ο.Κ. Επιπλέον, φέρεται να καταθέτει ότι ο κατηγορούμενος είχε σχολιάσει πως εμπιστευόταν συγκεκριμένους διαιτητές που μπορούσαν να φέρουν εις πέρας σημαντικά και κρίσιμα παιχνίδια. Αυτό σήμαινε, σύμφωνα με την κατάθεση, να παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις σε παιχνίδια-ντέρμπι, των οποίων το αποτέλεσμα είχε σημασία για την βαθμολογική κατάταξη των ομάδων. Μάλιστα, ο προπονητής φέρεται να κατονομάζει στην κατάθεσή του τέσσερις διαιτητές, οι δύο εκ των οποίων είναι κατηγορούμενοι στην υπόθεση.

Πιέσεις σε διαιτήτρια και αποκλεισμός από ορισμούς

Από την πλευρά της, μία πρώην διαιτητής, η οποία είχε καταγγείλει ότι είχε στοχοποιηθεί για τα σφυρίγματά της από αγνώστους στο διαδίκτυο, εμφανίζεται να περιγράφει ενώπιον του εισαγγελέα πως της ζητήθηκε από κατηγορούμενο να αποσύρει τη μήνυση κατ' αγνώστων, που είχε καταθέσει. Η διαιτητής φέρεται να έχει καταθέσει: «Μου έδωσε να καταλάβω ότι ήθελε να με πείσει να αποσύρω τη μήνυση που κατέθεσα. Μου είπε πως για το δικό μου το καλό και όλων τους, αυτά τα πράγματα καλό είναι να μη συμβαίνουν στο χώρο και ότι ο ίδιος σε αντίστοιχη περίπτωση, όταν του έκαναν κάτι ιδιαίτερα σοβαρό, δεν κινήθηκε νομικά και δικαιώθηκε για αυτήν την επιλογή του».

Συνεχίζοντας την κατάθεσή της, η μάρτυρας ανέφερε πως ο κατηγορούμενος της τόνισε ότι «διαπραγμάτευση δεν θα γίνει, μου είπε ότι το μπάχαλο θα σταματήσει και όποιος ασχολείται με αυτές τις βλακείες θα βρει μπελά και ο μπελάς αρχίζει από αυτό το Σαββατοκύριακο, διαιτητές που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο θα εξαφανιστούν». Σύμφωνα με την καταγγελία, η μάρτυρας δεν απέσυρε τη μήνυση. Το επόμενο σαββατοκύριακο δεν ορίστηκε διαιτητής, ενώ για όλο το επόμενο εξάμηνο έμεινε εκτός εθνικών κατηγοριών και για δύο μήνες εκτός τοπικών κατηγοριών. Η μάρτυρας φέρεται να εκτίμησε ότι ο τρόπος με τον οποίο την αντιμετώπισαν της έδωσε να καταλάβει ότι από την ημέρα που αρνήθηκε να αποσύρει τη μήνυση έχει μία εχθρική αντιμετώπιση από την ΕΟΚ, αφού είναι συνεχώς αποκλεισμένη, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο και όταν ορίζεται σε αγώνες, αυτό αφορά τις τελευταίες κατηγορίες.

Απόπειρα επηρεασμού στον τελικό του EuroCup του 2021

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται, παράλληλα, μαρτυρία για φερόμενη απόπειρα επηρεασμού της διαιτησίας στον τελικό του EuroCup το 2021. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ένας πρώην διαιτητής, ένας Ουκρανός συνάδελφός του, με τον οποίο συμμετείχαν στην ίδια διαιτητική τριάδα, φέρεται να του αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί προσέγγιση με στόχο την ευνοϊκή αντιμετώπιση της UNICs Kazan.

Ειδικότερα, ο Έλληνας πρώην διαιτητής μετέφερε στον αθλητικό εισαγγελέα ότι ο Ουκρανός συνάδελφός του «τον πλησίασε και του ανέφερε ότι είχε δεχθεί πρόταση ύψους 10.000 ευρώ, με σκοπό να επηρεάσει τη διαιτησία υπέρ της UNICs Kazan». Σύμφωνα με τη μαρτυρία, η πρόταση αποδίδεται σε έναν από τους κατηγορουμένους της υπόθεσης, ενώ ο Ουκρανός διαιτητής φέρεται να αρνήθηκε και να ενημέρωσε σχετικά τα διεθνή μπασκετικά όργανα. Η καταγγελία αυτή προστίθεται στις αναφορές που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για το basketgate.

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki