Η Μάντσεστερ Σίτι στο πλευρό του Βενσάν Κομπανί μετά την επιδείνωση της υγείας του

Ο Βέλγος προπονητής Βενσάν Κομπανί διακομίσθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Μονάχου, έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του λόγω ιογενούς λοίμωξης. Η κατάσταση του πρώην αρχηγού της Μάντσεστερ Σίτι προκάλεσε συναγερμό στους Βαυαρούς, με την πρώην ομάδα του να στέλνει άμεσα μήνυμα στήριξης και ευχές για ταχεία ανάρρωση. Ο Κομπανί τελεί πλέον υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Συναγερμός στην Μπάγερν Μονάχου

Η υγεία του Βενσάν Κομπανί επιδεινώθηκε ραγδαία την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, μετά από αρκετές ημέρες αδιαθεσίας που προκλήθηκε από ιογενή λοίμωξη. Το επεισόδιο συνέβη κατά τη διάρκεια της προπόνησης της ομάδας U-23 της Μπάγερν Μονάχου, όπου ο Βέλγος προπονητής κατέρρευσε, προκαλώντας άμεσο συναγερμό στους παρευρισκόμενους και κινητοποιώντας τις ιατρικές υπηρεσίες.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά του. Ο Βέλγος διακομίσθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της βαυαρικής πρωτεύουσας, όπου και εισήχθη για περαιτέρω φροντίδα. Η Μπάγερν Μονάχου, μέσω επίσημης ενημέρωσης, γνωστοποίησε αργότερα πως ο Κομπανί βρίσκεται υπό καθεστώς συνεχούς ιατρικής παρακολούθησης, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την πορεία της υγείας του.

Η άμεση αντίδραση της Μάντσεστερ Σίτι

Στο άκουσμα της είδησης για την επιδείνωση της υγείας του Βενσάν Κομπανί, η Μάντσεστερ Σίτι, ομάδα στην οποία ο Βέλγος διετέλεσε επί σειρά ετών αρχηγός και αναδείχθηκε σε θρύλο, έσπευσε να εκφράσει τη συμπαράστασή της. Η αγγλική ομάδα θέλησε να δώσει το δικό της μήνυμα προς τον πρώην της ποδοσφαιριστή, αποστέλλοντας τις ευχές της για γρήγορη ανάρρωση.

Μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι «Πολίτες» εξέφρασαν την υποστήριξή τους. Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση της Μάντσεστερ Σίτι τονίζεται χαρακτηριστικά: «Όλοι στη Μάντσεστερ Σίτι εύχονται ταχεία ανάρρωση στον πρώην αρχηγό μας και θρύλο της ομάδας, Βενσάν Κομπανί». Το μήνυμα αυτό υπογραμμίζει τους ισχυρούς δεσμούς που διατηρεί ο σύλλογος με τον πρώην ποδοσφαιριστή του, ο οποίος έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην ιστορία της ομάδας.

Η πορεία της ιογενούς λοίμωξης

Ο Βενσάν Κομπανί ταλαιπωρούνταν από την ιογενή λοίμωξη για αρκετές ημέρες πριν την κατάρρευσή του, με την κατάσταση να επιβαρύνει σταδιακά τον οργανισμό του. Τα πρώτα συμπτώματα της ίωσης είχαν κάνει την εμφάνισή τους το προηγούμενο Σάββατο, στις 17 Οκτωβρίου. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια του αγώνα της Μπάγερν Μονάχου απέναντι στη Λειψία, όπου ο Βέλγος φάνηκε να αντιμετωπίζει προβλήματα αδιαθεσίας.

Εξαιτίας της επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας του, ο Βέλγος προπονητής αναγκάστηκε να απέχει από τις προπονήσεις της εβδομάδας που ακολούθησε το Σάββατο. Παρόλα αυτά, επέστρεψε στους πάγκους για να καθοδηγήσει την ομάδα του στον αγώνα εναντίον της Άρσεναλ, ο οποίος διεξήχθη στην «Allianz Arena» την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, δείχνοντας την αφοσίωσή του στα καθήκοντά του.

Δυστυχώς, η επιστροφή του στους πάγκους δεν σήμανε και βελτίωση της κατάστασής του. Δύο ημέρες μετά τον αγώνα με την Άρσεναλ, συγκεκριμένα την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, η υγεία του επιδεινώθηκε δραματικά. Αυτή η επιδείνωση οδήγησε στο επεισόδιο της κατάρρευσης και στην επείγουσα διακομιδή του στο νοσοκομείο, όπου και παραμένει για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta