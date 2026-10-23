Το όριο της πρόκρισης του Παναθηναϊκού στην οκτάδα του conference league

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει δυναμικά τη φάση των ομίλων του Conference League, με δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες, και θέτει πλέον ως πρωταρχικό στόχο την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16» της διοργάνωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι «πράσινοι» επιδιώκουν να τερματίσουν στην πρώτη οκτάδα, προκειμένου να αποφύγουν τα δύο επιπλέον παιχνίδια των playoffs που θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο.

Η πορεία μέχρι τώρα και ο μεγάλος στόχος

Το «τριφύλλι» έχει ήδη σημειώσει ένα εντυπωσιακό 2 στα 2 στη League Phase του Conference League. Η τελευταία του νίκη ήταν στο Αλμάτι, όπου επικράτησε της Καϊράτ με το εμφατικό σκορ 5-1. Αυτή η επιτυχία έχει φέρει τον Παναθηναϊκό σε μία θέση όπου θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα τερματίσει σε θέση πρόκρισης, έστω και στα playoffs της διοργάνωσης.

Ωστόσο, ο στόχος της ομάδας δεν περιορίζεται στην απλή πρόκριση. Οι «πράσινοι» κυνηγούν την είσοδο στην οκτάδα, η οποία θα τους εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους απευθείας στη φάση των «16». Η επίτευξη αυτού του στόχου θα τους επιτρέψει να ρίξουν το βάρος τους στον στόχο του πρωταθλήματος μέχρι να επιστρέψουν στην Ευρώπη τον Μάρτιο, ενώ παράλληλα θα φέρει και περισσότερα έσοδα στον σύλλογο.

Πόσους βαθμούς χρειάζεται για την οκτάδα

Σύμφωνα με την πλατφόρμα Football Meets Data, ο Παναθηναϊκός έχει κοντά στο 48% πιθανότητες για να κατακτήσει μία θέση στην οκτάδα. Για να επιτευχθεί αυτό, και κρίνοντας από την περσινή κατάταξη στη League Phase της διοργάνωσης, το «τριφύλλι» χρειάζεται μίνιμουμ 6 επιπλέον βαθμούς. Με 7-8 βαθμούς ακόμα, ο Παναθηναϊκός θα είναι σίγουρα στην οκτάδα.

Την περασμένη σεζόν, η 8η ομάδα που προκρίθηκε στην πρώτη οκτάδα ήταν η ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία είχε συγκεντρώσει 12 βαθμούς. Στην 9η θέση τερμάτισε η Λωζάνη με 11 βαθμούς, ενώ η κάτοχος του τίτλου, Κρίσταλ Πάλας, βρέθηκε στη 10η θέση με 10 βαθμούς. Επομένως, οι 12 βαθμοί λογικά δίνουν πρόκριση, αλλά για να είναι απολύτως σίγουρος ο Παναθηναϊκός χρειάζεται 13 βαθμούς. Με αυτούς τους βαθμούς τερμάτισε πέρσι 3η η ΑΕΚ, στη διαφορά τερμάτων, καθώς ακόμα 4 ομάδες της οκτάδας συγκέντρωσαν 13 βαθμούς.

Οι επόμενοι αντίπαλοι και οι ευκαιρίες για νίκες

Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη νικήσει τις θεωρητικά δύο πιο αδύναμες ομάδες από τις έξι που προέκυψαν από την κλήρωση. Μπροστά του τώρα έχει δύο κρίσιμα παιχνίδια που αποτελούν μία σημαντική ευκαιρία για να ενισχύσει τη βαθμολογική του θέση. Αρχικά, θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, μία ομάδα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση του βουλγαρικού πρωταθλήματος, στο -1 από τη Λέφσκι και στο +1 από τη Λουντογκόρετς.

Στη συνέχεια, οι «πράσινοι» θα ταξιδέψουν στη Δανία για να παίξουν με τη Νόρτζελαντ, η οποία αυτή τη στιγμή είναι τέταρτη στο πρωτάθλημά της. Πρόκειται για μία ομάδα που γνωρίζει άριστα ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Αυτά τα δύο ματς θεωρούνται κομβικά για τον Παναθηναϊκό, καθώς δύο νίκες θα τον φέρουν στους 12 βαθμούς. Αυτοί οι βαθμοί, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να τον φέρουν στην οκτάδα, αν και ενδεχομένως να χρειαστεί ακόμα 1-2 βαθμούς.

Τα δύσκολα παιχνίδια και η σημασία της διαφοράς τερμάτων

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού γίνεται πιο απαιτητικό στα δύο τελευταία παιχνίδια της φάσης των ομίλων. Οι «πράσινοι» θα αγωνιστούν εκτός έδρας με τη Φράιμπουργκ, μία ομάδα που βρίσκεται στο -1 από τις πρωτοπόρους Μπάγερν και Ντόρτμουντ στο γερμανικό πρωτάθλημα. Ακολούθως, θα υποδεχθούν στο ΟΑΚΑ τη Μπράιτον του Κωστούλα. Πρόκειται για ομάδες που, αν και δεν «τρομάζουν», προέρχονται από κορυφαία πρωταθλήματα και διαθέτουν μεγάλη ποιότητα.

Δεν είναι απίθανο, λοιπόν, το «τριφύλλι» να καταφέρει να πάρει 6-7 βαθμούς στα επόμενα τέσσερα ματς, κάνοντας έτσι πιο εύκολη τη ζωή του όσον αφορά την πρόκριση. Σε ό,τι αφορά τις θέσεις 9-16, όπου στα playoffs θεωρητικά κάποια ομάδα αυτού του γκρουπ θα έχει πιο αδύναμο αντίπαλο και φυσικά τη ρεβάνς εντός έδρας, οι 10 βαθμοί μοιάζουν αρκετοί. Ενδεχομένως και οι 9, καθώς παίζουν ρόλο τα γκολ και ο Παναθηναϊκός είναι ήδη στο +5. Αν υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα τερματίσει στην οκτάδα, αλλά είναι 9ος ή 10ος, τότε στην παρούσα φάση θα είχε αντίπαλο κάποια εκ των ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta