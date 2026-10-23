Λεβαδειακός: Οι απουσίες και η αποστολή για τον αγώνα με τον Αστέρα Aktor

Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του αυριανού αγώνα με τον Αστέρα Aktor, ο οποίος θα διεξαχθεί στην Τρίπολη. Η ομάδα της Βοιωτίας ετοιμάζεται για την αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής της Super League, με τον τεχνικό Ηλία Χαραλάμπους να καταστρώνει τα πλάνα του. Η αποστολή έχει ήδη ταξιδέψει για την πρωτεύουσα της Αρκαδίας, όπου θα αντιμετωπίσει τον αντίπαλό της στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Η προετοιμασία και ο επικείμενος αγώνας

Η ομάδα του Λεβαδειακού, υπό την καθοδήγηση του Ηλία Χαραλάμπους, ολοκλήρωσε τις τελευταίες της προπονήσεις και την προετοιμασία της για το σημαντικό παιχνίδι που ακολουθεί. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για αύριο, 24 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 19:30 το βράδυ. Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί μέρος της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, προσδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στο αποτέλεσμα.

Το γήπεδο που θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση είναι το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» στην Τρίπολη, έδρα του Αστέρα Aktor. Η αποστολή του Λεβαδειακού έχει ήδη αναχωρήσει για την Τρίπολη, δείχνοντας την αφοσίωση της ομάδας στην προετοιμασία για την επικείμενη αναμέτρηση.

Σημαντικές απουσίες για τον Ηλία Χαραλάμπους

Ο τεχνικός του Λεβαδειακού, Ηλίας Χαραλάμπους, καλείται να διαχειριστεί ορισμένες σημαντικές απουσίες ενόψει του αγώνα με τον Αστέρα Aktor. Συγκεκριμένα, δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Ελνένι, ο οποίος τέθηκε εκτός αποστολής λόγω αποβολής. Η αποβολή του Ελνένι είχε συμβεί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αγώνα της ομάδας, απέναντι στον Βόλο ELABET.

Πέραν του Ελνένι, ο Λεβαδειακός θα στερηθεί και τρεις ακόμα ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Πρόκειται για τους Κομπνάν, Μπάτζι και Συμελίδη. Οι τραυματισμοί αυτών των παικτών περιορίζουν τις επιλογές του προπονητή, ο οποίος θα χρειαστεί να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για την αρχική ενδεκάδα και τις αλλαγές.

Η επιστροφή του Κορνέζου και οι διαθέσιμοι παίκτες

Στον αντίποδα των απουσιών, ο Λεβαδειακός έχει και μια ευχάριστη είδηση, καθώς ο Κορνέζος επιστρέφει στην αποστολή της ομάδας. Η παρουσία του Κορνέζου προσθέτει μια επιπλέον επιλογή στον Ηλία Χαραλάμπους, ενισχύοντας το βάθος του ρόστερ για τον κρίσιμο αγώνα στην Τρίπολη.

Η αποστολή που ταξίδεψε για την Τρίπολη περιλαμβάνει συνολικά είκοσι πέντε ποδοσφαιριστές. Αυτοί οι παίκτες είναι πλήρως διαθέσιμοι για τον προπονητή, προσφέροντας του ευελιξία στις επιλογές του για την αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής της Super League.

Αναλυτικά η αποστολή του Λεβαδειακού

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Λεβαδειακού, η αποστολή που ταξίδεψε για την Τρίπολη απαρτίζεται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Άνακερ, Ελιάσι, Τσιλιγγίρη, Λιάγκα, Κορνέζο, Πάνζο, Τσιβελεκίδη, Φίλων, Βήχο, Μανθάτη, Πάντεα, Λαμαράνα και Σουτ. Αυτοί οι παίκτες αποτελούν μέρος του δυναμικού που θα διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον Αστέρα Aktor.

Η αποστολή συμπληρώνεται από τους Νίκα, Εντιαγέ, Κωστή, Γκούμα, Βρακά, Ούρσι, Εμμανουηλίδη, Μπάλντε, Ροντρίγκεζ, Ποπέσκου, Οζέγκοβιτς και Μπάουζα. Όλοι οι παραπάνω ποδοσφαιριστές βρίσκονται στη διάθεση του προπονητή Ηλία Χαραλάμπους για την αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής, με στόχο την καλύτερη δυνατή εμφάνιση στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Με πληροφορίες από: Gazzetta