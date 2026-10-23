Η Κηφισιά Tutu Deals με Καλοσκάμη στην αποστολή για τον Ηρακλή

Η Κηφισιά Tutu Deals βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα ενόψει της αναμέτρησης με τον Ηρακλή, η οποία θα διεξαχθεί στο Καυτανζόγλειο Στάδιο την Τρίτη, 24 Οκτωβρίου, στις 19:00. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ολοκλήρωσε την προετοιμασία της και έχει ήδη μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να διεκδικήσει την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα. Στην 24μελή αποστολή που ανακοινώθηκε, ξεχωρίζει η επιστροφή του Νεκτάριου Καλοσκάμη, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Η εκτός έδρας δοκιμασία στη Θεσσαλονίκη

Η ομάδα της Κηφισιάς Tutu Deals ετοιμάζεται για μια σημαντική εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στον Ηρακλή, στο πλαίσιο των αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, 24 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης τις 19:00, και θα φιλοξενηθεί στο Καυτανζόγλειο Στάδιο της Θεσσαλονίκης. Η αποστολή της ομάδας των Βορείων Προαστίων έχει ήδη φτάσει στην πόλη, προκειμένου να είναι πλήρως προετοιμασμένη για την αναμέτρηση.

Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί μια ευκαιρία για την Κηφισιά Tutu Deals να ανακάμψει και να επανέλθει σε τροχιά επιτυχιών, μετά την ήττα που υπέστη από τον Άρη. Ο προηγούμενος αγώνας με τον Άρη είχε διεξαχθεί στη Λεωφόρο, και πλέον η προσοχή στρέφεται αποκλειστικά στην επόμενη αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Οι παίκτες είναι συγκεντρωμένοι στον στόχο τους, που είναι η κατάκτηση ενός θετικού αποτελέσματος μακριά από την έδρα τους.

Επιστροφή Καλοσκάμη και απουσίες

Στα ευχάριστα νέα για τον προπονητή Σεμπάστιαν Λέτο συγκαταλέγεται η επιστροφή του Νεκτάριου Καλοσκάμη. Ο ποδοσφαιριστής έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και τέθηκε ξανά στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου. Η παρουσία του Καλοσκάμη στην 24μελή αποστολή προσθέτει μια επιπλέον επιλογή για την ομάδα των Βορείων Προαστίων ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τον Ηρακλή.

Ωστόσο, η Κηφισιά Tutu Deals θα στερηθεί τις υπηρεσίες ορισμένων ποδοσφαιριστών λόγω τραυματισμών. Εκτός αποστολής παραμένουν οι Κούσουλος, Δοϊρανλής και Ντε Λουίς, οι οποίοι συνεχίζουν την αποθεραπεία τους. Οι απουσίες αυτές αναγκάζουν τον Σεμπάστιαν Λέτο να προσαρμόσει τα πλάνα του, βασιζόμενος στους διαθέσιμους παίκτες για την αναμέτρηση στο Καυτανζόγλειο Στάδιο.

Η 24μελής αποστολή του Σεμπάστιαν Λέτο

Ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει επιλέξει συνολικά 24 ποδοσφαιριστές για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Η αποστολή αποτελείται από ένα μείγμα έμπειρων και νεότερων παικτών, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να φέρουν ένα θετικό αποτέλεσμα για την Κηφισιά Tutu Deals. Η προετοιμασία της ομάδας ολοκληρώθηκε με επιτυχία και οι παίκτες είναι έτοιμοι να αγωνιστούν με όλες τους τις δυνάμεις.

Αναλυτικά, στην αποστολή της Κηφισιάς Tutu Deals για τον αγώνα στο Καυτανζόγλειο Στάδιο συμπεριλαμβάνονται οι εξής ποδοσφαιριστές: Ρόμπερτς, Αναγνωστόπουλος, Ραμίρεζ, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Καλοσκάμης, Αμπάντα, Βαν Άιμα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουνάκης, Γιαγκνέ, Μαγκανάς, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Κυριόπουλος, Σαγκάλ, Χριστόπουλος. Όλοι οι παίκτες έχουν ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη και βρίσκονται στη διάθεση του προποπονητή τους για την αναμέτρηση της Τρίτης.

Στόχος η επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, η Κηφισιά Tutu Deals έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο την επιστροφή στις νίκες και την κατάκτηση θετικού αποτελέσματος στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Η ομάδα επιθυμεί να αφήσει πίσω της την ήττα από τον Άρη και να δείξει την αγωνιστική της βελτίωση στο Καυτανζόγλειο Στάδιο. Η συγκέντρωση και η αποφασιστικότητα είναι υψηλές στις τάξεις των παικτών και του τεχνικού επιτελείου, καθώς επιδιώκουν να ανατρέψουν το αρνητικό σερί.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο και οι συνεργάτες του έχουν δουλέψει εντατικά στις προπονήσεις, προκειμένου να προετοιμάσουν την ομάδα για τις απαιτήσεις του εκτός έδρας αγώνα. Η επιστροφή του Καλοσκάμη προσφέρει επιπλέον λύσεις και ενισχύει το σύνολο, καθώς η Κηφισιά Tutu Deals επιδιώκει να ξεκινήσει μια νέα σειρά θετικών αποτελεσμάτων, ξεκινώντας από την αναμέτρηση της Τρίτης, 24 Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta