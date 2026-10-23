Επίσημη η επιστροφή του Ροναλντίνιο στα γήπεδα: Ντεμπούτο με τη Ραβέννα στις 15 Νοεμβρίου

Ο «μάγος» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Ροναλντίνιο, ετοιμάζεται για την επίσημη επιστροφή του στα γήπεδα, καθώς η ιταλική Ραβέννα ανακοίνωσε την ημερομηνία του ντεμπούτου του. Τα σενάρια που κυκλοφορούσαν επιβεβαιώθηκαν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, με τον Βραζιλιάνο σταρ να αναμένεται να αγωνιστεί ξανά στις 15 Νοεμβρίου.

Η επιστροφή του 46χρονου Ροναλντίνιο θα πραγματοποιηθεί στο ντέρμπι της Serie C, όπου η Ραβέννα θα αναμετρηθεί με τη Φορλί. Το γεγονός αυτό αναμένεται να προσελκύσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, στρέφοντας τα βλέμματα όλων των φιλάθλων στο στάδιο Μπρούνο Μπενέλι.

Η επίσημη ανακοίνωση της Ραβέννα

Η Ραβέννα, μέσω της επίσημης ανακοίνωσής της, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την επιστροφή του Ροναλντίνιο. «Πρόκειται για ένα γεγονός που αναμένεται να στρέψει τα βλέμματα όλου του κόσμου στο στάδιο Μπρούνο Μπενέλι», ανέφερε χαρακτηριστικά η ομάδα.

Στην ίδια ανακοίνωση, τονίστηκε πως «όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος θεωρούσε ότι ήταν πολύ καλό για να είναι αληθινό. Ωστόσο, μπορούμε πλέον να επιβεβαιώσουμε επίσημα μια μεγαλειώδη επιστροφή: την επιστροφή της μαγείας, του χαμόγελου και ενός ταλέντου που έχει συναρπάσει γενιές φιλάθλων, ανεξάρτητα από την ομάδα που υποστηρίζουν ή τις ποδοσφαιρικές τους προτιμήσεις».

Η τελευταία εμφάνιση και η νέα πρόκληση

Ο Ροναλντίνιο υπέγραψε με τη Ραβέννα τον Ιούνιο, ωστόσο μέχρι τώρα ο 46χρονος δεν είχε αγωνιστεί με την ομάδα της Serie C. Η επερχόμενη εμφάνισή του στις 15 Νοεμβρίου σηματοδοτεί την πρώτη του επαγγελματική συμμετοχή μετά από έντεκα χρόνια.

Η τελευταία του επαγγελματική εμφάνιση είχε πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2015, όταν αγωνιζόταν με τη φανέλα της Φλουμινένσε. Η επιστροφή του «Ρόνι» στο χορτάρι, σε ηλικία 46 ετών, αποτελεί μια νέα πρόκληση για τον ίδιο και ένα γεγονός που αναμένεται με ανυπομονησία από τους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Ο ρόλος του στην ομάδα και το όνειρο του Τσιπριάνι

Πέρα από την αγωνιστική του παρουσία, ο Ροναλντίνιο διατηρεί και έναν άλλο σημαντικό ρόλο εντός του συλλόγου. Είναι μέτοχος του ομίλου που διοικεί ο Ινιάτσιο Τσιπριάνι, γεγονός που υπογραμμίζει τη βαθύτερη σύνδεσή του με τη Ραβέννα.

Ο ίδιος ο Ινιάτσιο Τσιπριάνι είχε εκφράσει στο παρελθόν ένα προσωπικό του όνειρο, δηλώνοντας πως επιθυμεί ο Βραζιλιάνος άσος να πετύχει το τελευταίο γκολ της καριέρας του φορώντας τη φανέλα της ομάδας. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τις προσδοκίες και την αισιοδοξία που συνοδεύουν την παρουσία του Ροναλντίνιο στη Ραβέννα.

Το μήνυμα της Ραβέννα για την επιστροφή

Την ανακοίνωση της επιστροφής του Ροναλντίνιο συνόδευσε και μια ανάρτηση της Ραβέννα, η οποία ενίσχυσε το κλίμα ενθουσιασμού. «Η μαγεία δεν έφυγε ποτέ. Τώρα ήρθε ο καιρός για να επιστρέψει στο χορτάρι», αναφερόταν χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση της ομάδας συνέχιζε, δίνοντας λεπτομέρειες για το ντεμπούτο: «Στις 15 Νοεμβρίου ο Ροναλντίνιο επιστρέφει. Στα κίτρινα και στα κόκκινα. Ραβέννα - Φορλί. Η επιστροφή είναι αληθινή». Το μήνυμα αυτό υπογραμμίζει την προσμονή για την επανεμφάνιση του «μάγου» με τα χρώματα της ιταλικής ομάδας.

Ένα γεγονός που αναμένεται με ενδιαφέρον

Η επιστροφή του Ροναλντίνιο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, έντεκα χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση, αποτελεί ένα γεγονός που ξεπερνά τα στενά όρια της Serie C. Η παρουσία του στο γήπεδο Μπρούνο Μπενέλι αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Ο «Ρόνι», γνωστός για τα «μαγικά» του και το χαρακτηριστικό του χαμόγελο, αναμένεται να προσφέρει ξανά στιγμές ποδοσφαιρικής τέχνης, συναρπάζοντας φιλάθλους όλων των ηλικιών και προτιμήσεων, όπως ακριβώς έκανε καθ’ όλη τη διάρκεια της λαμπρής του καριέρας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta