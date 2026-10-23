Ο Βαγγέλης Τσάπας ξανά στο προσκήνιο για το Basket-Gate

Ο Βαγγέλης Τσάπας βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ξανά στο κέντρο της δημοσιότητας, με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση του κυκλώματος των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, γνωστή ως Basket-Gate. Ο επιχειρηματίας έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη και στο παρελθόν, τόσο λόγω της ιδιότητάς του ως διοικητικός παράγοντας του αθλήματος, όσο και εξαιτίας των ευρύτερων επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.

Η πορεία του στο ελληνικό μπάσκετ, η εμπλοκή του με το HNC Coin και η απουσία του το 2021, αποτελούν σημεία που επανέρχονται στο προσκήνιο καθώς η υπόθεση εξελίσσεται.

Η αρχή της πορείας στο μπάσκετ

Ο κ. Τσάπας είναι ένας επιχειρηματίας με πολύχρονη παρουσία στο ελληνικό μπάσκετ, αρχικά σε ομάδες χαμηλότερων εθνικών κατηγοριών και αργότερα στη μεγάλη κατηγορία. Η δραστηριοποίησή του περιορίζεται κυρίως στο ελληνικό περιβάλλον, όπου έχει διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία ως διοικητικός παράγοντας.

Η ενασχόλησή του με το άθλημα ξεκίνησε το 2005, όταν συνδέθηκε με τον Θεμιστοκλή Κερατσινίου. Εκείνη την περίοδο, η ομάδα αγωνιζόταν στην Δ' ΕΣΚΑΝΑ. Η παρουσία του δεν περιοριζόταν μόνο στην διοικητική υποστήριξη, καθώς έχει αναφερθεί ότι συμμετείχε ενεργά και σε άλλους ρόλους, όπως προπονητής, παίκτης και παράγοντας, δείχνοντας την πολυδιάστατη αφοσίωσή του στον σύλλογο.

Η άνοδος με τον Φάρο Κερατσινίου

Το 2013 σηματοδότησε την έναρξη της συνεργασίας του Βαγγέλη Τσάπα με τον Φάρο Κερατσινίου, ένα κεφάλαιο που αποδείχθηκε καθοριστικό στην μπασκετική του ιστορία. Υπό την καθοδήγησή του, η ομάδα κατάφερε να ανέβει κατηγορία και να εδραιωθεί στις υψηλότερες βαθμίδες του ελληνικού μπάσκετ, εκτός της Α1.

Τη σεζόν 2014-15, ο Φάρος τερμάτισε δεύτερος στη Β' Εθνική, σημειώνοντας ένα ρεκόρ 22 νικών και μόλις 4 ηττών, εξασφαλίζοντας έτσι την άνοδο στην Α2 κατηγορία. Η επιτυχημένη πορεία συνεχίστηκε και την επόμενη χρονιά, το 2015-16, όταν ο σύλλογος έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό. Αυτή η πορεία έκανε τον Φάρο Κερατσινίου ευρύτερα γνωστό στο πανελλήνιο.

Η συμμετοχή στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα αγωνιστικά επιτεύγματα για την περίοδο εκείνη, ειδικά για έναν σύλλογο που είχε ξεκινήσει από τις χαμηλές κατηγορίες. Η παρουσία του σε έναν τελικό απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους συλλόγους της χώρας ήταν ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στην ιστορία του.

Από το Κερατσίνι στη Λάρισα και τον Ιωνικό Νικαίας

Μετά την επιτυχημένη πορεία του Φάρου Κερατσινίου, ο Βαγγέλης Τσάπας συνδέθηκε με το εγχείρημα του Φάρου στη Λάρισα, στο πλαίσιο συνεργασίας με τον Γυμναστικό Σύλλογο Λάρισας. Αυτή η περίοδος συνδέεται με την προσπάθεια διατήρησης μιας ανταγωνιστικής ομάδας σε υψηλότερο επίπεδο και σηματοδότησε τη δραστηριοποίησή του πέρα από την αρχική του βάση στο Κερατσίνι.

Αργότερα, ο Βαγγέλης Τσάπας έγινε ευρύτερα γνωστός για τον κεντρικό διοικητικό και χρηματοδοτικό ρόλο που διαδραμάτισε στον Ιωνικό Νικαίας. Τη σεζόν 2019-2020, η ομάδα επέστρεψε στην Basket League μέσω μιας διαδικασίας που συνδέθηκε με την εξαγορά του ΑΦΜ του Διαγόρα Δρυοπιδέων. Ο Ιωνικός συμμετείπε στη συνέχεια στο πρωτάθλημα της κορυφαίας κατηγορίας και στο FIBA Europe Cup.

Ιδιαίτερη δημοσιότητα απέκτησε επίσης η νίκη του Ιωνικού επί του Εθνικού με σκορ 197-116, τον Απρίλιο του 2019. Αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο υψηλά σκορ της σύγχρονης ιστορίας της Α2 κατηγορίας, αναδεικνύοντας την επιθετική δυναμική της ομάδας υπό την καθοδήγησή του.

Εμπλοκή με το HNC Coin και η απουσία του

Ένα ακόμα μεγάλο κεφάλαιο της δημόσιας εικόνας του επιχειρηματία, αποτέλεσε η ενασχόλησή του με τον χώρο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, πέραν του μπάσκετ. Η εμπλοκή του με το HNC Coin, ένα θέμα που είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη στο παρελθόν, επανέρχεται τώρα στο προσκήνιο, στο φως των νέων εξελίξεων.

Παράλληλα, η απουσία του Βαγγέλη Τσάπα από τα φώτα της δημοσιότητας το 2021, αποτελεί ένα ακόμα σημείο που επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς οι αρχές ερευνούν την υπόθεση του κυκλώματος των στημένων αγώνων. Η πορεία του, τόσο στον αθλητισμό όσο και στις επιχειρήσεις, εξετάζεται εκ νέου υπό το πρίσμα των τρεχουσών αποκαλύψεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta