Ο ραφαέλ ναδάλ μιλά για τη ζωή μετά το τένις: «Σχεδόν ξεχνάω ότι ήμουν τενίστας»

Ο Ραφαέλ Ναδάλ, ένας από τους κορυφαίους τενίστες όλων των εποχών, έδωσε μία εκτενή συνέντευξη στο The Athletic, μιλώντας για τη ζωή του μετά το τέλος της πλούσιας καριέρας του. Ο Ισπανός πρωταθλητής, ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2024, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια των αγώνων του, αλλά και στην τωρινή του στάση απέναντι στο άθλημα που τον ανέδειξε. Επίσης, τοποθετήθηκε σχετικά με τα επαγγελματικά του σχέδια, τη μόδα και τον Ρότζερ Φέντερερ.

Η ζωή μετά την απόσυρση

Ο Ραφαέλ Ναδάλ, ο οποίος έχει κατακτήσει 14 Roland Garros και συνολικά 22 Grand Slams στην καριέρα του, παραδέχτηκε ότι δεν αναπολεί ιδιαίτερα τα χρόνια που αγωνιζόταν στα κορτ. Όπως δήλωσε ο ίδιος, δεν του λείπει ιδιαίτερα το τένις, καθώς πιστεύει ότι αποσύρθηκε την κατάλληλη στιγμή, έχοντας δώσει ό,τι είχε να δώσει.

«Αποσύρθηκα μόλις πριν από δύο χρόνια, αλλά μοιάζει ήδη σαν να έχει περάσει μια ολόκληρη ζωή από τότε που έπαιζα τένις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός. «Σχεδόν ξεχνάω ότι ήμουν τενίστας. Η ζωή συνεχίζεται. Μου άρεσε πολύ να παίζω τένις. Όμως, δεν μου λείπει ιδιαίτερα, επειδή αποσύρθηκα την κατάλληλη στιγμή. Δεν είχα τίποτα άλλο να δώσω».

Οι τραυματισμοί και ο πόνος

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ναδάλ αναφέρθηκε εκτενώς στους τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν μέχρι το τέλος της καριέρας του. Τόνισε ότι το σώμα του είχε φτάσει στα όριά του, κάτι που τον βοήθησε να ολοκληρώσει την πορεία του με ηρεμία.

«Το σώμα μου είχε τελειώσει, για να είμαι ειλικρινής», δήλωσε. «Έπαιζα με πάρα πολλούς περιορισμούς και αυτό με βοήθησε να ολοκληρώσω την καριέρα μου με ηρεμία. Πάντα είχα στο μυαλό μου ότι μπορεί να ζούσα την τελευταία μου χρονιά στο tour. Δεν θα έλεγα ότι φοβόμουν, αλλά γνώριζα ότι υπήρχε αυτή η πιθανότητα».

Ο «βασιλιάς» της χωμάτινης επιφάνειας υπογράμμισε ότι έζησε ολόκληρη την καριέρα του με πόνο, υποφέροντας καθημερινά. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι τραυματισμοί του επέτρεψαν να απολαμβάνει και να εκτιμά ακόμα περισσότερο τις μεγάλες στιγμές που βίωνε.

Το ιδιαίτερο στυλ και η σύγκριση με τον φέντερερ

Ο Ισπανός τενίστας μίλησε και για το ιδιαίτερο στυλ ένδυσης που υιοθετούσε στους αγώνες του, κάνοντας σύγκριση με αυτό του Ρότζερ Φέντερερ. Ο Ναδάλ περιέγραψε τα μακριά σορτς, τα αμάνικα μπλουζάκια και τις κορδέλες ως «χάλια ντύσιμο» εκ των υστέρων, αλλά αναγνώρισε ότι εκείνη την εποχή ήταν κάτι ξεχωριστό.

«Όταν βλέπω τον εαυτό μου με εκείνα τα μακριά σορτς, αμάνικα μπλουζάκια και τις κορδέλες, σκέφτομαι το πόσο χάλια ντυνόμουν», είπε. «Όμως, εκείνη την εποχή ήταν κάτι ξεχωριστό και, με έναν τρόπο, δημιούργησα τη δική μου ταυτότητα, όντας λίγο διαφορετικός».

Σε αντίθεση με τον δικό του τρόπο, ο Ναδάλ ανέφερε ότι ο Ρότζερ Φέντερερ ντυνόταν με έναν πιο κλασικό τρόπο, ενώ είχε και ένα πιο κομψό στυλ παιχνιδιού. Ο ίδιος ήταν λίγο νεότερος από τον Φέντερερ, κάτι που συνέβαλε στη διαμόρφωση της ξεχωριστής του εικόνας.

Η στήριξη της οικογένειας και οι αξίες

Ο Ραφαέλ Ναδάλ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη που έλαβε από την οικογένειά του και την ομάδα του καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Αισθάνεται πολύ τυχερός για όλα όσα μπόρεσε να ζήσει χάρη στο τένις.

«Αισθάνομαι πολύ τυχερός για όλα όσα μπόρεσα να ζήσω χάρη στο τένις», δήλωσε. «Πάντα είχα μεγάλη υποστήριξη από την οικογένειά μου και την ομάδα μου. Όταν κοιτάζω αυτές τις φωτογραφίες, θυμάμαι τις στιγμές που έζησα και τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μου».

Τέλος, ο Ισπανός πρωταθλητής υπογράμμισε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα πιο σημαντικά από το τένις και τον αθλητισμό, αναδεικνύοντας τις προσωπικές του αξίες πέρα από τα κορτ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta