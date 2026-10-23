Νοκ-άουτ για 6-8 εβδομάδες ο Μπουκάγιο Σάκα της Άρσεναλ

Ο Μπουκάγιο Σάκα, ο Άγγλος επιθετικός της Άρσεναλ, προστέθηκε στο απουσιολόγιο της ομάδας μετά από έναν τραυματισμό που υπέστη στον μηρό κατά τη διάρκεια του πρόσφατου αγώνα με τη Μπάγερν Μονάχου. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μια απουσία που ενδέχεται να φτάσει τους δύο μήνες από την αγωνιστική δράση, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο και τους φιλάθλους της ομάδας.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί έναν σημαντικό «πονοκέφαλο» για τον προποπονητή Μικέλ Αρτέτα, καθώς η απώλεια του Σάκα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους «κανονιέρηδες» σε μια κρίσιμη περίοδο της αγωνιστικής σεζόν. Ο νεαρός παίκτης αποτελεί βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος της ομάδας, και η απουσία του αναμένεται να επηρεάσει τα αγωνιστικά πλάνα και τις επιλογές του προπονητή.

Ο τραυματισμός στην Allianz Arena

Ο Μπουκάγιο Σάκα τραυματίστηκε στον μηρό του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Άρσεναλ με τη Μπάγερν Μονάχου, ένα παιχνίδι που διεξήχθη στην «Allianz Arena». Ο τραυματισμός συνέβη εν μέσω του αγώνα, αναγκάζοντας τον Άγγλο διεθνή να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας άμεσα ανησυχία για την κατάστασή του.

Οι πρώτες εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν αμέσως μετά την έξοδο του παίκτη από το γήπεδο δεν ήταν καθόλου καθησυχαστικές, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές ανησυχίες για τη σοβαρότητα της κατάστασής του. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην άμεση ανάγκη για περαιτέρω και πιο εξειδικευμένη διερεύνηση του προβλήματος, ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής έκταση της ζημιάς.

Η εκτίμηση για την απουσία του

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει το «BBC», ο τραυματισμός του Μπουκάγιο Σάκα αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα που υπολογίζεται μεταξύ έξι και οκτώ εβδομάδων. Αυτή η εκτίμηση υποδηλώνει μια σημαντική και μακρά απουσία του παίκτη από τους αγωνιστικούς χώρους, επηρεάζοντας τις προσεχείς αναμετρήσεις της Άρσεναλ.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, υπάρχει ο κίνδυνος ο Άγγλος επιθετικός να επανέλθει στην αγωνιστική δράση από την επόμενη χρονιά, κάτι που θα τον κρατήσει μακριά από τις υποχρεώσεις της ομάδας για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους. Η προοπτική αυτή επιτείνει την ανησυχία στο στρατόπεδο της Άρσεναλ, καθώς ο Σάκα είναι ένας από τους κορυφαίους της παίκτες.

Οι δηλώσεις του Μικέλ Αρτέτα

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, κλήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση της υγείας του Μπουκάγιο Σάκα, ωστόσο επέλεξε να μην προβεί σε συγκεκριμένη εκτίμηση για το μέγεθος του τραυματισμού. Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε με σαφήνεια ότι απαιτούνται περισσότερες εξετάσεις για να αποσαφηνιστεί πλήρως η κατάσταση του παίκτη και να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα, ο Αρτέτα δήλωσε: «Δεν φαίνεται καλά. Ο Μπουκάγιο θα κάνει κι άλλη μαγνητική το απόγευμα, επειδή είχε πολύ υγρό στην περιοχή και ήταν δύσκολο να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Θα ξέρουμε περισσότερα αύριο. Χρειαζόμαστε λίγες ακόμα εξετάσεις και γνώμες από ειδικούς», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προσεκτική αξιολόγηση.

Οι επόμενες εξετάσεις και η αναμονή

Η αρχική δυσκολία στη διάγνωση του ακριβούς μεγέθους του προβλήματος οφειλόταν στην παρουσία αρκετού υγρού στην τραυματισμένη περιοχή του μηρού, γεγονός που καθιστούσε δύσκολη την οπτική εκτίμηση. Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε απαραίτητο ο Μπουκάγιο Σάκα να υποβληθεί σε επιπλέον μαγνητική τομογραφία το απόγευμα της ίδιας ημέρας, προκειμένου να υπάρξει μια πιο καθαρή εικόνα.

Οι ειδικοί αναμένουν με προσοχή τα αποτελέσματα των νέων εξετάσεων, καθώς και τις γνώμες από εξειδικευμένους γιατρούς, προκειμένου να έχουν μια σαφέστερη και πιο ακριβή εικόνα της έκτασης του τραυματισμού και του απαιτούμενου χρόνου αποκατάστασης. Περισσότερες πληροφορίες για την ακριβή κατάσταση του Άγγλου επιθετικού αναμένονται την επόμενη ημέρα, όπως δήλωσε ο Μικέλ Αρτέτα, διατηρώντας την αγωνία για την οριστική διάγνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta