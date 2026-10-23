Ο Βενσάν Κομπανί κατέρρευσε στην προπόνηση της Μπάγερν Μονάχου

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, Βενσάν Κομπανί, κατέρρευσε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια προπόνησης, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις του συλλόγου. Ο Βέλγος τεχνικός διακομίσθηκε άμεσα με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Μονάχου, καθώς ταλαιπωρείται από ιογενή λοίμωξη. Η Μπάγερν εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή.

Το περιστατικό και η άμεση διακομιδή

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής, όταν η ιογενής λοίμωξη από την οποία έπασχε ο Βενσάν Κομπανί τις τελευταίες ημέρες επιδεινώθηκε. Ο προπονητής της πρώτης ομάδας παρακολουθούσε την προπόνηση της δεύτερης ομάδας της Μπάγερν Μονάχου, όταν έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε. Άμεσα κρίθηκε αναγκαία η ιατρική περίθαλψη και η μεταφορά του.

Για την άμεση διακομιδή του 40χρονου Βέλγου, ένα ελικόπτερο προσγειώθηκε στο προπονητικό κέντρο της Μπάγερν Μονάχου, στην οδό Säbener Straße. Ο Κομπανί μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο του Μονάχου, όπου υποβάλλεται σε ενδελεχείς εξετάσεις. Η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει σταθερή.

Η ιογενής λοίμωξη και η πορεία της υγείας του

Ο Βενσάν Κομπανί αντιμετώπιζε προβλήματα με ιογενή λοίμωξη τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που τον είχε αναγκάσει να απουσιάσει από ορισμένες προπονήσεις των Βαυαρών. Επίσης, η ασθένεια τον είχε εμποδίσει να παραστεί στην τελευταία προπόνηση και στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα του Champions League εναντίον της Άρσεναλ, ο οποίος έληξε με σκορ 2-2.

Παρά την αδιαθεσία του, ο Βέλγος τεχνικός είχε επιστρέψει στον πάγκο της ομάδας του στην «Allianz Arena» για τον αγώνα με την Άρσεναλ. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε εκ νέου, οδηγώντας στην κατάρρευσή του. Πλέον, παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση στο νοσοκομείο, με την ομάδα να αναμένει νεότερα για την πλήρη αποκατάστασή του.

Η επίσημη ανακοίνωση της Μπάγερν Μονάχου

Μετά το περιστατικό, η Μπάγερν Μονάχου εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη ιατρικής περίθαλψης για τον προπονητή της. Στην ανακοίνωση τονίζεται χαρακτηριστικά: «Ο Βενσάν Κομπανί χρειάστηκε να λάβει ιατρική περίθαλψη την Παρασκευή, έπειτα από κατάρρευση κατά τη διάρκεια της προπόνησης της δεύτερης ομάδας της Μπάγερν Μονάχου. Ο προπονητής της πρώτης ομάδας παρακολουθούσε την προπόνηση της δεύτερης ομάδας.»

Η ανακοίνωση συνέχιζε, παρέχοντας πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση: «Ο Κομπανί υποβάλλεται σε ενδελεχείς εξετάσεις στο νοσοκομείο και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση. Μέχρι νεωτέρας, το προπονητικό του επιτελείο θα αναλάβει τη διαχείριση των προπονήσεων και των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας». Αυτό σημαίνει ότι οι άμεσες προπονητικές και αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας θα διευθετηθούν από τους συνεργάτες του.

Προηγούμενες δηλώσεις και η προετοιμασία της ομάδας

Στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης, που προηγήθηκε του αγώνα με την Άρσεναλ, ο Βενσάν Κομπανί είχε αντικατασταθεί από τον βοηθό προπονητή του, Άαριν Ντανκς. Ο Ντανκς είχε δηλώσει τότε ότι ήταν «πολύ σημαντικό να ξεκουραστεί» ο Κομπανί, προσθέτοντας ότι ο προπονητής «ένιωθε πόνο στα πόδια του» λόγω της ιογενούς λοίμωξης.

Ο ίδιος ο Κομπανί είχε εξηγήσει την κατάσταση της υγείας του, αναφέροντας: «Ως προπονητής, πάντα θέλεις να τα κάνεις όλα. Πήρα έναν αρκετά δυσάρεστο ιό την περασμένη εβδομάδα, μετά φυσικά δεν άκουσα το σώμα μου, και τελικά το σώμα μου είπε: “Τώρα σταμάτα!”». Το πρόσφατο περιστατικό έρχεται ενόψει της προετοιμασίας της Μπάγερν Μονάχου για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Φράιμπουργκ, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 25 Οκτωβρίου, στις 18:30, για την 7η αγωνιστική της Bundesliga.

Η πορεία του Βενσάν Κομπανί στον χώρο του ποδοσφαίρου

Ο Βενσάν Κομπανί, σε ηλικία 40 ετών, είναι ένας παλαίμαχος Βέλγος ποδοσφαιριστής με λαμπρή καριέρα. Έγινε ευρέως γνωστός για την πορεία του με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, όπου αγωνίστηκε για πολλά χρόνια. Αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο το 2020, στρεφόμενος στην προπονητική.

Πλέον, κατέχει τη θέση του προπονητή στην Μπάγερν Μονάχου, μια από τις κορυφαίες ομάδες της Γερμανίας και της Ευρώπης. Το πρόσφατο πρόβλημα υγείας του έχει προκαλέσει ανησυχία στον σύλλογο, καθώς αποτελεί βασικό στέλεχος στην προσπάθεια της ομάδας για τους φετινούς της στόχους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta, Ieidiseis