Αποκαλύψεις για το «Basketgate»: Τεχνική ποινή στον Μπόγρη κατόπιν εντολής

Οι απίθανες αποκαλύψεις σχετικά με τον τρόπο που φέρεται να λειτουργούσε το «Basketgate» συνεχίζονται, φέρνοντας στο φως νέα στοιχεία. Μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία επιβεβαιώνονται βάσει των γεγονότων, όπως αυτό που αφορά τον καλαθοσφαιριστή Γιώργο Μπόγρη.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να προκύπτουν, ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος είχε τα ηνία του Προμηθέα το 2019, ζητούσε από τους διαιτητές να επιβάλουν τεχνικές ποινές εις βάρος της ομάδας του. Ο σκοπός αυτών των ενεργειών ήταν να οδηγηθούν παίκτες στην αποχώρηση, εφόσον ο ίδιος δεν ήταν ικανοποιημένος με την απόδοσή τους.

Το πλαίσιο των αποκαλύψεων για το «Basketgate»

Οι μαρτυρίες στη δικογραφία για το περίφημο «Basketgate» συνεχίζουν να προσφέρουν λεπτομέρειες για φερόμενες πρακτικές που ακολουθούνταν. Αυτές οι καταθέσεις, όπως αναφέρεται, τελικά αποδεικνύονται μέσω των γεγονότων, δίνοντας μια εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος.

Το συγκεκριμένο περιστατικό με τον Γιώργο Μπόγρη αποτελεί ένα από τα παραδείγματα που αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να ενεργούσε το «Basketgate», με τις αποκαλύψεις να διαδέχονται η μία την άλλη.

Η δυσαρέσκεια για τον Γιώργο Μπόγρη

Προς υπενθύμιση, ο Βαγγέλης Λιόλιος, ως διοικητικός ηγέτης του Προμηθέα το 2019, είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την απόδοση του Γιώργου Μπόγρη. Ο παίκτης είχε υπογράψει ένα κλειστό πολυετές συμβόλαιο με τους Πατρινούς το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, γεγονός που καθιστούσε δύσκολη την αποχώρησή του.

Ο κ. Λιόλιος φέρεται να έψαχνε τρόπο να απαλλαχθεί από τον παίκτη, ωστόσο η πλευρά του Μπόγρη δεν ήταν σύμφωνη να αποχωρήσει χωρίς αποζημίωση. Η πρόωρη λύση ενός «δυνατού» συμβολαίου χωρίς την προβλεπόμενη αποζημίωση δεν ήταν αποδεκτή για τον παίκτη.

Το αίτημα για τεχνική ποινή στον αγώνα με την ΑΕΚ

Λόγω αυτής της κατάστασης, ο τότε διοικητικός ηγέτης του Προμηθέα φέρεται να ζήτησε από τον διαιτητή Παπαπέτρου να σφυρίξει τεχνική ποινή εις βάρος του Γιώργου Μπόγρη και της ομάδας του. Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα στο ματς του Προμηθέα με την ΑΕΚ, το οποίο διεξήχθη στο ΟΑΚΑ στις 30 Νοεμβρίου του 2019.

Ο στόχος αυτής της ενέργειας ήταν να επιβληθούν πρόστιμα στον παίκτη, προκειμένου να οδηγηθεί τελικά στην έξοδο από την ομάδα, καθώς τα πρόστιμα θα τον επιβάρυναν οικονομικά.

Η στιγμή της τεχνικής ποινής στο παρκέ

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Γιώργος Μπόγρης δέχθηκε ένα φάουλ στα 2:41 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Αμέσως μετά, ο διαιτητής Παπαπέτρου, ο οποίος βρισκόταν στην άλλη πλευρά του γηπέδου, τον χρέωσε με τεχνική ποινή.

Η κίνηση αυτή έγινε χωρίς προφανή λόγο, προκαλώντας τη μεγάλη έκπληξη του σέντερ. Για την ακρίβεια, ο Μπόγρης, ο οποίος για την ιστορία δεν φέρεται να κάνει κανένα φάουλ, είχε απευθυνθεί στον διαιτητή Κάρδαρη, που είχε σφυρίξει την παράβαση, ρωτώντας «Πού το είδες αυτό;» σε πολύ ήπιους τόνους, πριν ο Παπαπέτρου επιβάλει την τεχνική ποινή.

Επιβεβαίωση των μαρτυριών μέσω των γεγονότων

Τα παραπάνω στοιχεία, όπως φέρεται να προκύπτουν από τις καταθέσεις μαρτύρων στη δικογραφία του «Basketgate», επιβεβαιώνουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το σύστημα. Οι μαρτυρίες αυτές, όπως αναφέρεται, αποδεικνύονται μέσω των γεγονότων που έλαβαν χώρα.

Οι αποκαλύψεις αυτές συνεχίζουν να φωτίζουν πτυχές του «Basketgate», αναδεικνύοντας περιστατικά που φέρεται να συνέβαιναν εντός του χώρου του μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta