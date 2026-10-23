Λανουά: «Όσοι δεν ακολουθούν τις διαδικασίες θα μένουν σπίτι τους»

Ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ / ΕΠΟ, Στεφάν Λανουά, είχε πρόσφατα μια διαδικτυακή συνάντηση με τους διαιτητές και τους VAR της Super League, προκειμένου να τους μεταφέρει σαφείς οδηγίες και να διευκρινίσει τις προσδοκίες της επιτροπής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Λανουά τόνισε την ανάγκη για δίκαιη και ισορροπημένη διαχείριση των αγώνων, προειδοποιώντας ότι όσοι δεν ακολουθούν τις καθορισμένες διαδικασίες θα μένουν εκτός ορισμών. Παράλληλα, ο κ. Βαλέρι συμπλήρωσε τις οδηγίες, εστιάζοντας στην ετοιμότητα και την επικοινωνία των VAR.

Αυστηρές οδηγίες για τη διαχείριση των αγώνων

Ο Στεφάν Λανουά ξεκαθάρισε στους διαιτητές ότι η διαχείριση των αγώνων πρέπει να γίνεται με δίκαιο τρόπο και για τις δύο ομάδες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι διαιτητές που δεν θα τηρούν αυτή την αρχή θα μένουν εκτός ορισμών. Ο αρχιδιαιτητής υπογράμμισε ότι θα ορίζει στους αγώνες μόνο όσους ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές της ΚΕΔ.

Στη συνάντηση επισημάνθηκε ότι τα λάθη είναι αποδεκτά μόνο όταν είναι ανθρώπινα. Αντίθετα, λάθη που έχουν κατεύθυνση υπέρ μίας ομάδας δεν είναι αποδεκτά. Ο κ. Λανουά τόνισε ότι σκοπός της διαδικτυακής συνάντησης ήταν να διευκρινιστεί για ακόμη μία φορά τι αναμένεται από τους διαιτητές, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Εντοπισμένες αδυναμίες και προσδοκίες

Ο Στεφάν Λανουά παρατήρησε ορισμένες αδυναμίες στη διαχείριση των αγώνων κατά τη διάρκεια των τελευταίων εγχώριων αναμετρήσεων. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο τρόπος διαχείρισης δεν ήταν ισορροπημένος. Η ΚΕΔ περιμένει από τους διαιτητές να είναι δίκαιοι κάθε φορά, με αναλογία 50-50, ανεξάρτητα από το ποιες είναι οι αντίπαλες ομάδες που αγωνίζονται.

Επιπλέον, ο αρχιδιαιτητής ζήτησε να ενημερώνεται άμεσα εάν κάποιος εκπρόσωπος συλλόγου προσεγγίσει οποιονδήποτε διαιτητή ή VAR. Ξεκαθάρισε ότι η επιτροπή θα μάθει αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο και, εάν δεν υπάρξει ενημέρωση, θα υπάρξουν συνέπειες για τους εμπλεκόμενους.

Στήριξη, αυτοπεποίθηση και αποφυγή επιρροών

Ο κ. Λανουά αναγνώρισε τη βελτίωση των ικανοτήτων των διαιτητών τα δύο χρόνια που βρίσκεται στην ΚΕΔ, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι μπορούν να πετύχουν ακόμη περισσότερα. Τους διαβεβαίωσε ότι η επιτροπή είναι εκεί για να τους στηρίζει ανά πάσα στιγμή, προτρέποντάς τους να έχουν αυτοπεποίθηση μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στο κέντρο VAR, αποφεύγοντας να δείχνουν ανασφάλεια.

Ένα ακόμη σημείο στο οποίο στάθηκε ο αρχιδιαιτητής ήταν η πίεση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Συμβούλεψε τους διαιτητές να μη δίνουν σημασία στα ΜΜΕ, τα οποία ασκούν ολοένα και μεγαλύτερη πίεση πάνω τους. Επανέλαβε την αρχή της 50-50 και δίκαιης διαχείρισης, τονίζοντας ότι στο γήπεδο δεν υπάρχουν μεγάλες και μικρές ομάδες, παρά μόνο δύο αντίπαλοι.

Ειδικές οδηγίες για τους VAR

Από την πλευρά του, ο κ. Βαλέρι τόνισε ότι ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για τους VAR. Υπογράμμισε την ανάγκη να είναι διαβασμένοι και έτοιμοι, γνωρίζοντας όλες τις διαδικασίες. Αυτό αφορά τόσο τις φάσεις των αγώνων όσο και την επικοινωνία τους κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων.

Ο κ. Βαλέρι επισήμανε ότι η επικοινωνία των VAR ακούγεται μεταφρασμένη και ξεκαθάρισε ότι όσοι δεν ακολουθούν τις καθορισμένες διαδικασίες θα μένουν σπίτι τους, υπογραμμίζοντας την αυστηρότητα στην τήρηση των κανονισμών και την ορθή εφαρμογή τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta