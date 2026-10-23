Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζητά την παραίτηση μελών της ΚΕΔ και της ΕΟΚ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζήτησε την άμεση παραίτηση όλων των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ) και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Το αίτημα διατυπώθηκε με έντονο τρόπο κατά τη διάρκεια διάσκεψης της ΕΣΑΚΕ, καθώς σχετίζεται άμεσα με τις σοβαρές κατηγορίες για στημένα παιχνίδια. Οι εν λόγω κατηγορίες βρίσκονται ήδη υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές, προκαλώντας αναταραχή στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Ο Σταύρος Ντίνου, εκπροσωπώντας την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τόνισε την επιτακτική ανάγκη για άμεσες παραιτήσεις όλων των εμπλεκομένων.

Αίτημα για άμεσες παραιτήσεις σε ΚΕΔ και ΕΟΚ

Ο Σταύρος Ντίνου υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι προφανές πως πρέπει να παραιτηθούν όλα τα μέλη της ΚΕΔ και της ΕΟΚ». Στη συνέχεια, επεσήμανε συγκεκριμένα γεγονότα που καθιστούν, κατά την άποψή του, επιτακτική την παραίτηση. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως ο πρόεδρος της ΕΟΚ και δύο μέλη της ΚΕΔ βρίσκονται αυτή τη στιγμή με χειροπέδες, ενώ παράλληλα ακούγεται ότι άλλα δύο μέλη της ΚΕΔ έχουν αναλάβει τον ρόλο των μαρτύρων υπεράσπισης των κρατουμένων. Αυτή η κατάσταση, σύμφωνα με τον κ. Ντίνου, δημιουργεί ένα αδιανόητο πλαίσιο για τη συνέχιση των καθηκόντων τους.

Ο εκπρόσωπος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έθεσε το ερώτημα: «Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπουμε στους υπόλοιπους να ορίσουν διαιτητές γι’ αυτή την αγωνιστική;». Τόνισε τη διάκριση μεταξύ της νομιμότητας και της ηθικής διάστασης του ζητήματος, αναφέροντας: «Το ότι μπορεί να είναι “νόμιμο” δεν σημαίνει πως είναι και ηθικό». Κατέληξε στην ξεκάθαρη θέση του συλλόγου, επαναλαμβάνοντας με έμφαση: «Πρέπει να παραιτηθούν άπαντες άμεσα».

Διαφωνία για κοινή ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ

Σε συνέχεια των δηλώσεών του, ο Σταύρος Ντίνου διευκρίνισε τη θέση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σχετικά με τις ενέργειες και τις αποφάσεις του ΕΣΑΚΕ. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι η ομάδα «δεν θα συνταχθούμε με καμία κοινή ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ». Η απόφαση αυτή πηγάζει από το γεγονός ότι «αυτά που θέλουμε να πούμε δεν θα βρουν σύμφωνες συγκεκριμένες ομάδες», υποδηλώνοντας σαφείς διαφοροποιήσεις στις απόψεις και τις προσεγγίσεις μεταξύ των συλλόγων που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός επέλεξε να διαχωρίσει τη θέση της, προκειμένου να εκφράσει απερίφραστα τις δικές της θέσεις και απαιτήσεις.

Καταγγελίες και τριγμοί στο ελληνικό μπάσκετ

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται στο φως εν μέσω ευρύτερων και σοβαρών καταγγελιών για στημένους αγώνες, οι οποίες προκαλούν εκτεταμένους τριγμούς και αναταραχή στο σύνολο του ελληνικού μπάσκετ. Στο πλαίσιο αυτών των αποκαλύψεων, ο Βαγγέλης Τσάπας αναφέρεται ότι αποκάλυψε τους λόγους για τους οποίους έλαβε την ιδιότητα του προστατευόμενου μάρτυρα. Οι μαρτυρίες και οι καταγγελίες του κ. Τσάπα προσθέτουν νέα, κρίσιμα στοιχεία στην υπόθεση, εντείνοντας την πίεση για διαφάνεια και κάθαρση στον χώρο.

Εντάσεις μεταξύ παραγόντων του μπάσκετ

Η υπόθεση των στημένων αγώνων έχει επίσης οδηγήσει σε έντονες αντιπαραθέσεις και διαφωνίες μεταξύ κορυφαίων παραγόντων του μπάσκετ. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «βγήκαν τα μαχαίρια» μεταξύ του κ. Γιαννακόπουλου και των κ.κ. Αγγελόπουλων σχετικά με τις κατηγορίες που αφορούν τους στημένους αγώνες. Η ένταση αυτή εκφράστηκε με μια συγκεκριμένη δήλωση: «Εκθέτει και άλλους το να λέτε ότι δεν είσαστε», υποδηλώνοντας ότι η άρνηση εμπλοκής από ορισμένους μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση και να εκθέσει άλλους εμπλεκόμενους φορείς ή πρόσωπα.

Το περιστατικό του Basketgate στην Πάφο

Περαιτέρω φως στις πρακτικές που διερευνώνται ρίχνει ένα περιστατικό που έχει γίνει ευρέως γνωστό ως «Basketgate», το οποίο αφορά το σχολικό πρωτάθλημα στην Πάφο. Σε αυτό το πλαίσιο, φέρεται να δόθηκε η εντολή «σκόνη και θρύψαλα», μια φράση που υποδηλώνει την πρόθεση για πλήρη επικράτηση με αθέμιτα μέσα. Ένας διαιτητής, περιγράφοντας την προσωπική του εμπειρία από τους συγκεκριμένους αγώνες, δήλωσε με ειλικρίνεια: «Μετά τους αγώνες γύρισα στο ξενοδοχείο κλαίγοντας από τις τύψεις». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει το ψυχολογικό βάρος και τις συνέπειες που μπορεί να έχουν τέτοιες εντολές και πρακτικές στους εμπλεκόμενους, ειδικά όταν αντιβαίνουν στις αρχές της αθλητικής ηθικής.

Με πληροφορίες από: Topontiki