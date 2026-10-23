Το Athletiko.gr συμμετείχε στην παγκόσμια ψηφοφορία της MARCA για τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές

Το Athletiko.gr αποτέλεσε ένα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παγκοσμίως που συμμετείχαν στην ετήσια ψηφοφορία της ισπανικής εφημερίδας MARCA. Η ψηφοφορία αφορούσε την ανάδειξη των 100 κορυφαίων ποδοσφαιριστών της περασμένης σεζόν, συγκεκριμένα της αγωνιστικής περιόδου 2025/26. Στη λίστα των διακριθέντων βρέθηκαν και δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, ο Χρήστος Τζόλης και ο Βαγγέλης Παυλίδης, ενώ μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Χάρι Κέιν.

Η συμμετοχή του Athletiko.gr στην παγκόσμια ψηφοφορία

Η MARCA, ακολουθώντας τη συνήθεια των τελευταίων ετών, διοργάνωσε τη μεγάλη της ψηφοφορία για την ανάδειξη των 100 καλύτερων ποδοσφαιριστών της σεζόν. Σε αυτή τη σημαντική διαδικασία, συμμετείχαν πρώην ποδοσφαιριστές, προπονητές και δημοσιογράφοι από μέσα μαζικής ενημέρωσης από όλο τον πλανήτη.

Μεταξύ των κορυφαίων διεθνών μέσων, όπως το Athletic, το BBC, η Gazzetta dello Sport και το ESPN, υπήρξε και ελληνική εκπροσώπηση. Το Athletiko.gr ήταν ένα από τα ΜΜΕ που κλήθηκαν να ψηφίσουν για τους κορυφαίους της σεζόν 2025/26. Την εκπροσώπηση του ελληνικού portal ανέλαβε ο αρχισυντάκτης του, Φάνης Τσοκανάς, ο οποίος συμμετείχε στην ψηφοφορία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, κατόπιν πρόσκλησης της MARCA.

Οι ελληνικές παρουσίες στην κορυφαία εκατοντάδα

Στη λίστα των 100 κορυφαίων ποδοσφαιριστών της περασμένης σεζόν, δύο Έλληνες είχαν τη δική τους θέση, αναδεικνύοντας την παρουσία τους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Πρόκειται για τον Χρήστο Τζόλη και τον Βαγγέλη Παυλίδη, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν για τις επιδόσεις τους κατά την αγωνιστική περίοδο 2025/26.

Στο τέλος της ψηφοφορίας, ο Χρήστος Τζόλης κατέλαβε την 68η θέση, ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης τερμάτισε στην 76η θέση της κατάταξης. Ο εκπρόσωπος του Athletiko.gr, Φάνης Τσοκανάς, παρείχε προφανώς τη στήριξή του στους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές που περιλαμβάνονταν στη λίστα, αναγνωρίζοντας την αξία τους.

Οι επιλογές του Έλληνα εκπροσώπου

Ο αρχισυντάκτης του Athletiko.gr, Φάνης Τσοκανάς, ως μέλος της κριτικής επιτροπής της MARCA, έδωσε τις ψήφους του σε διάφορους ποδοσφαιριστές και προπονητές. Η διαδικασία της ψηφοφορίας περιλάμβανε τόσο παίκτες όσο και προπονητές, επιτρέποντας μια ευρύτερη αξιολόγηση των κορυφαίων του αθλήματος.

Εκτός από την υποστήριξη στους Έλληνες ποδοσφαιριστές, ο κ. Τσοκανάς ψήφισε επίσης ονόματα όπως ο Κβαρατσχέλια, ο Μέσι, ο Λουίς Ενρίκε και ο Ντε Λα Φουέντε. Αυτές οι επιλογές αναδεικνύουν την ποικιλομορφία και το εύρος των αξιολογήσεων που έγιναν από τους συμμετέχοντες στην παγκόσμια ψηφοφορία.

Ο μεγάλος νικητής και η πρώτη πεντάδα της κατάταξης

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, ο Χάρι Κέιν αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής, κατακτώντας την πρώτη θέση στη λίστα των 100 καλύτερων ποδοσφαιριστών της σεζόν. Ο Άγγλος σέντερ φορ συγκέντρωσε συνολικά 3.962 ψήφους, επικρατώντας οριακά έναντι του δεύτερου.

Την πρώτη πεντάδα της κατάταξης συμπλήρωσαν οι Λαμίν Γιαμάλ, Κιλιάν Εμπαπέ, Ρόδρι και Χβίτσα Κβαρατσχέλια. Ο Λαμίν Γιαμάλ βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 3.937 ψήφους, σε μια ιδιαίτερα κλειστή μάχη για την κορυφή. Ο Κιλιάν Εμπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης κατέλαβε την τρίτη θέση με 3.440 βαθμούς, ενώ ο Ρόδρι της Μάντσεστερ Σίτι ακολούθησε στην τέταρτη θέση με 3.142 βαθμούς. Την πέμπτη θέση συμπλήρωσε ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια της Παρί Σεν Ζερμέν, συγκεντρώνοντας 2.444 βαθμούς.

Η δήλωση του Χάρι Κέιν μετά τη νίκη

Ο Χάρι Κέιν, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την ανάδειξή του σε κορυφαίο ποδοσφαιριστή της σεζόν, απηύθυνε ένα μήνυμα ευχαριστίας. Στο μήνυμά του, ο Άγγλος επιθετικός δήλωσε: «Σας ευχαριστώ όλους για αυτό το υπέροχο τρόπαιο».

Στη συνέχεια, ο Κέιν συμπλήρωσε: «Ήταν μία υπέροχη σεζόν, που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ευχαριστώ κι εσάς, αλλά και όλους όσους συνεργάστηκα για να είμαι σε θέση να πάρω αυτό το βραβείο». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ικανοποίησή του για την αναγνώριση και την επιτυχημένη πορεία του κατά την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Με πληροφορίες από: Athletiko