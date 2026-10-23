Θεσπίστηκε πανελλήνιο πρωτάθλημα κ20 στον κλειστό στίβο

Μία νέα διοργάνωση προστίθεται στο καλεντάρι του κλειστού στίβου, καθώς το διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής Ανάπτυξης για τη θέσπιση Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ20. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μία από τις βασικές αλλαγές στο πρόγραμμα του κλειστού στίβου για το έτος 2027, με στόχο την ενίσχυση των νεαρών αθλητών.

Στους αγώνες του νέου πρωταθλήματος θα μπορούν να συμμετάσχουν αθλητές και αθλήτριες των κατηγοριών εφήβων/νεανίδων και παίδων/κορασίδων. Η διοργάνωση απευθύνεται σε ηλικίες από 16 έως 19 ετών, συμπεριλαμβάνοντας και τη συμμετοχή της κατηγορίας Κ18.

Ενίσχυση των νεαρών αθλητών

Η θέσπιση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ20 έχει ως βασικό στόχο να προσφέρει στους νεαρούς αθλητές περισσότερες ευκαιρίες να αγωνιστούν σε υψηλό επίπεδο. Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς τους προετοιμάζει και τους δίνει πολύτιμη εμπειρία ενόψει του Βαλκανικού Πρωταθλήματος της κατηγορίας.

Η ιδέα για τη δημιουργία αυτής της διοργάνωσης είχε συζητηθεί εκτενώς κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης που είχε τρέξει ο ΣΕΓΑΣ τους προηγούμενους μήνες. Η πρόταση είχε βρει θετική ανταπόκριση από τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας του στίβου, γεγονός που οδήγησε στην έγκρισή της από το διοικητικό συμβούλιο.

Τοποθέτηση στο αγωνιστικό καλεντάρι του 2027

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ20 αποτελεί μία από τις βασικές αλλαγές που έχουν προγραμματιστεί για το πρόγραμμα του κλειστού στίβου του 2027. Ως προς τον χρόνο διεξαγωγής του, η πρόταση προβλέπει την τοποθέτησή του δύο εβδομάδες πριν από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου ανδρών και γυναικών.

Ο σχεδιασμός του αγωνιστικού καλενταριού λαμβάνει υπόψη και άλλες σημαντικές διοργανώσεις. Το Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού αναμένεται να διεξαχθεί μεταξύ 20 και 21 Φεβρουαρίου, ενώ το Fly Athens Indoor έχει ήδη δεσμεύσει το κλειστό της Παιανίας για το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου.

Πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού ανδρών και γυναικών, το οποίο πρέπει να είναι εντός της περιόδου πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού (η πρόκριση κλείνει στις 21 Φεβρουαρίου), είναι πιθανό να τοποθετηθεί στις 13-14 Φεβρουαρίου.

Συνεπώς, τα διαθέσιμα Σαββατοκύριακα που απομένουν για την παρθενική διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ20 στον κλειστό στίβο είναι είτε το 30-31 Ιανουαρίου είτε το 27-28 Φεβρουαρίου.

Σχεδιασμός ημερίδων και εγκαταστάσεις

Ο ευρύτερος σχεδιασμός για την ανάπτυξη του στίβου περιλαμβάνει επίσης την οργάνωση ημερίδων σε πόλεις που διαθέτουν κατάλληλες κλειστές εγκαταστάσεις. Προτείνονται μία έως δύο διοργανώσεις για τις κατηγορίες Κ14, Κ16, Κ18, Κ20, καθώς και για άνδρες και γυναίκες.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, όπου εδρεύουν τα περισσότερα σωματεία, ο στόχος είναι να πραγματοποιηθούν δύο έως τέσσερις ημερίδες. Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, προβλέπεται να αξιοποιηθούν το κλειστό της Παιανίας, το προπονητήριο των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη, καθώς και οι εγκαταστάσεις σε Πάτρα, Σέρρες, Ηράκλειο και Ρόδο. Στις διαθέσιμες επιλογές μπορεί να προστεθεί και η Ιεράπετρα, εφόσον επαναλειτουργήσει ο κλειστός χώρος της.

Με πληροφορίες από: Athletiko