Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για το κλίμα στην ομάδα και την αποτελεσματικότητα

Ο προπονητής Ιμανόλ Αλγκουαθίλ προέβη σε τηλεοπτικές δηλώσεις πριν από την αναμέτρηση Ολυμπιακός - Καλαμάτα, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή. Ο Αλγκουαθίλ εξέφρασε την ικανοποίησή του για το εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί στην ομάδα και τις έξι συνεχόμενες νίκες που έχουν επιτευχθεί. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ευκαιρία για rotation και την επιθυμία για μεγαλύτερη επιθετική αποτελεσματικότητα.

Το εξαιρετικό κλίμα και οι συνεχόμενες νίκες

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, μιλώντας στη Magenta TV, τόνισε πως το κλίμα εντός της ομάδας είναι αυτή τη στιγμή εξαιρετικό. Εξέφρασε τη μεγάλη χαρά όλων για τις έξι συνεχόμενες νίκες που έχουν καταγραφεί. Αυτή η σειρά επιτυχιών προσφέρει αυτοπεποίθηση, ηρεμία και συμβάλλει στη διατήρηση ενός θετικού περιβάλλοντος.

Ο προπονητής υπογράμμισε ότι η ομάδα διαθέτει ένα μεγάλο ρόστερ, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα για rotation. Αυτό επιτρέπει την ξεκούραση των παικτών και τη διατήρηση της φρεσκάδας τους κατά τη διάρκεια των αγώνων. Ο ίδιος δήλωσε πως η ομάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, εκμεταλλευόμενη τις νίκες για να διατηρεί το καλό κλίμα.

Η συμβολή των ποδοσφαιριστών και η συνεργασία

Ο Αλγκουαθίλ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές επιθυμούν να προσφέρουν και συνεργάζονται άριστα στο παιχνίδι. Αυτό δεν αφορά μόνο τους παίκτες που ξεκινούν βασικοί ή αυτούς που έρχονται από τον πάγκο ως αλλαγή. Η αναφορά του επεκτείνεται σε ολόκληρη την ομάδα, συμπεριλαμβανομένων όλων όσων προπονούνται καθημερινά στις εγκαταστάσεις του Ρέντη.

Αυτή η συλλογική διάθεση και συνεργασία παρέχει την απαραίτητη ηρεμία για να γίνονται πολλές αλλαγές, διατηρώντας την ενέργεια της ομάδας στο επιθυμητό επίπεδο. Ο προπονητής εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους τους ποδοσφαιριστές για την καλή δουλειά που επιτελούν και τη διάθεση που επιδεικνύουν, ανεξάρτητα από το αν αγωνίζονται ή όχι. Είπε πως είναι πολύ ευχαριστημένος τόσο από την συνεργασία όσο και από την απόδοση τους.

Ικανοποίηση και το παράπονο για την αποτελεσματικότητα

Παρά τη γενική του ικανοποίηση, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ εξέφρασε ένα παράπονο σχετικά με την επιθετική αποτελεσματικότητα της ομάδας. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι σε ορισμένα παιχνίδια η ομάδα θα έπρεπε να είχε σκοράρει περισσότερο. Αυτό το σημείο αποτελεί το μοναδικό του παράπονο αυτή τη στιγμή.

Ο προπονητής τόνισε ότι η ομάδα δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες από τα γκολ που καταφέρνει να πετύχει. Θα ήθελε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια, ώστε να μπορεί η ομάδα να διαχειρίζεται κάποιους αγώνες με μεγαλύτερη ηρεμία και ασφάλεια στο σκορ, αποφεύγοντας το άγχος.

Η αναμέτρηση με την Καλαμάτα και οι προκλήσεις στην Ελλάδα

Αναφερόμενος στην επερχόμενη αναμέτρηση με την Καλαμάτα, ο Αλγκουαθίλ υπογράμμισε ότι κανένας αντίπαλος δεν είναι εύκολος. Επισήμανε ότι η Καλαμάτα βρίσκεται σε μια καλή αγωνιστική στιγμή. Παρόλα αυτά, η δική του ομάδα βρίσκεται επίσης σε καλή κατάσταση και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός.

Ο προπονητής ανέφερε ότι οι παίκτες θα ξεκουραστούν όσο το δυνατόν περισσότερο και θα αποκατασταθούν πλήρως. Θα χρησιμοποιηθούν οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Είναι απαραίτητο να επιδειχθούν όλα τα καλά στοιχεία της ομάδας για να ανταπεξέλθει απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δήλωσε πως γνωρίζει ότι κανένα παιχνίδι στην Ελλάδα δεν θα είναι εύκολο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta