Στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ένα σύστημα χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ περιλαμβάνονται στις καταθέσεις δύο μαρτύρων, ενός επιχειρηματία και ενός διαιτητή, στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας. Οι δύο μαρτυρίες θεωρούνται κρίσιμες από τις δικαστικές Αρχές και περιέχουν ισχυρισμούς για παρεμβάσεις στη διαιτησία, συνεννοήσεις σχετικά με αποτελέσματα αναμετρήσεων, αλλά και πιέσεις προς τον διεθνή μπασκετμπολίστα Γιώργο Μπόγρη.

Στις καταθέσεις γίνεται αναφορά στον Βαγγέλη Λιόλιο, σε πρόσωπα που περιλαμβάνονται μεταξύ των κατηγορουμένων, καθώς και σε συγκεκριμένες αναμετρήσεις. Ο Βαγγέλης Τσάπας, επιχειρηματίας και πρώην παράγοντας του ελληνικού μπάσκετ, αποκάλυψε μέσω τηλεφωνικής παρέμβασης ότι είναι ένας από τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση.

Οι αποκαλύψεις του διαιτητή για συνθηματικά σφυρίγματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ισχυρισμοί του διαιτητή για τη χρήση συνθηματικών φράσεων, μέσω των οποίων φέρεται να καθοριζόταν ο τρόπος με τον οποίο θα επηρέαζαν οι διαιτητικές αποφάσεις την εξέλιξη των αγώνων. Ο διαιτητής που κατέθεσε στην εισαγγελική έρευνα περιέγραψε έναν τρόπο συνεννόησης για τα διαιτητικά σφυρίγματα, στον οποίο χρησιμοποιούνταν οι χαρακτηριστικές εκφράσεις «σκόνη» και «σκόνη και θρύψαλα».

Όπως φέρεται να υποστήριξε, η λέξη «σκόνη» σήμαινε ότι οι διαιτητές έπρεπε να προχωρήσουν σε αποφάσεις που θα προκαλούσαν περιορισμένες αντιδράσεις. Αντίθετα, η φράση «σκόνη και θρύψαλα» αποτελούσε, κατά τον ισχυρισμό του, εντολή να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο μάρτυρας φέρεται να εξήγησε ότι οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούσαν συνήθως είτε στη νίκη συγκεκριμένης ομάδας είτε στην ευνοϊκή μεταχείριση νεαρού αθλητή. Στη δεύτερη περίπτωση, οι διαιτητές φέρονται να καταλόγιζαν περισσότερα φάουλ υπέρ του παίκτη, προκειμένου να βελτιωθούν τα στατιστικά του.

Καταγγελίες για το σχολικό πρωτάθλημα του 2026

Παράλληλα, ο διαιτητής φέρεται να αναφέρθηκε στους ημιτελικούς και τους τελικούς αγοριών και κοριτσιών του σχολικού πρωταθλήματος του 2026. Όπως υποστήριξε, ικανοποίησε αίτημα κατηγορούμενου επιχειρηματία, ώστε η Αναγέννηση Πάτρας να κατακτήσει τους τίτλους.

Ο επιχειρηματίας μάρτυρας και οι αναφορές στον Βαγγέλη Λιόλιο

Από την πλευρά του, ο επιχειρηματίας που εξετάστηκε ως μάρτυρας φέρεται να περιέγραψε περιστατικά που συνδέονται με τον Βαγγέλη Λιόλιο και την περίοδο κατά την οποία ήταν πρόεδρος του Προμηθέα Πάτρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι το 2015 μεσολάβησε για να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Βαγγέλη Λιόλιου και του υπευθύνου του τμήματος μπάσκετ του Εθνικού.

Αντικείμενο της συνάντησης φέρεται να ήταν η αναμέτρηση των δύο ομάδων, με τον τότε πρόεδρο του Προμηθέα να επιδιώκει ένα αποτέλεσμα που θα βοηθούσε την ομάδα της Πάτρας να εξασφαλίσει την άνοδο στην Α1 Ανδρών. Ο επιχειρηματίας φέρεται να κατέθεσε ότι ο Βαγγέλης Λι.

Η αποκάλυψη του Βαγγέλη Τσάπα

Ο Βαγγέλης Τσάπας, επιχειρηματίας και πρώην παράγοντας του ελληνικού μπάσκετ, αποκάλυψε μέσω τηλεφωνικής παρέμβασης στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού στον ΑΝΤ1 ότι είναι ένας από τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση που αφορά καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον αθλητικό χώρο, καθώς οι αναφορές που έχουν δημοσιοποιηθεί περιλαμβάνουν καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές, επαφές με παράγοντες και διαιτητές, καθώς και προσπάθειες επηρεασμού αγωνιστικών αποτελεσμάτων. Ο πρώην ιδιοκτήτης του Ιωνικού Νίκαιας και παράγοντας που συνδέθηκε με την πορεία του Φάρου Κερατσινίου και της Λάρισας τοποθετήθηκε δημόσια για τους λόγους που τον οδήγησαν στις Αρχές.

Οι λόγοι της κατάθεσης και οι σχέσεις με παράγοντες

Ο Βαγγέλης Τσάπας εξήγησε ότι αποφάσισε να μιλήσει επειδή, όπως υποστήριξε, όσα άκουγε για όσα συνέβαιναν στον χώρο του μπάσκετ τον οδήγησαν να απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές. Τόνισε, μάλιστα, ότι δεν επιδιώκει να εξυπηρετήσει προσωπικά ή άλλα συμφέροντα, αλλά να αναλάβει την ευθύνη για τα λάθη του παρελθόντος.

Αναφέρθηκε και στις προσωπικές του σχέσεις με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, αλλά και με τον Μαυραγάνη, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στις αναφορές του. Ο Τσάπας δήλωσε: «Τον Κύριο Λιόλιο τον ξέρω από το 2014 και τον κύριο Μαυραγάνη από το 2018. Γνωριστήκαμε όταν ήμουν εγώ στον Φάρο. Ό, τι κατέθεσα, είναι πέρα για πέρα αληθινά κατά την άποψή μου».

Ο πρώην παράγοντας υποστήριξε ότι γνώριζε πως η δημόσια τοποθέτησή του θα προκαλούσε αντιδράσεις, ωστόσο αποφάσισε να προχωρήσει, θεωρώντας ότι έπρεπε να αποκαλύψει όσα, κατά τον ίδιο, είχε αντιληφθεί από την παρουσία του στον χώρο του μπάσκετ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα που, όπως υποστήριξε, τον αδικούν, κάνοντας ειδική αναφορά στην υπόθεση που είχε συνδεθεί με τον Σεΐχη του Κατάρ και τη δραστηριότητά του στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

Σχετικά με αυτή την υπόθεση, ο Τσάπας υποστήριξε: «Επειδή αυτά έχουν εγκριθεί, έγραφαν τότε πως δήθεν εγώ εκμεταλλεύτηκα τον Σεΐχη του Κατάρ. Κανείς δεν έγραψε ότι εγώ αποζημιώθηκα από αυτή την ιστορία. Θα ήθελα σας παρακαλώ να αποκατασταθεί αυτό και για την ψυχική μου υγεία και για τα πάντα. Η απόφασή μου να βγω να μιλήσω, ήξερα πως δεχθώ πάλι τη λάσπη του 21. Ήξερα το ρίσκο».

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki