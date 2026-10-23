Πένθος στον Παναιτωλικό για τον φίλαθλο που βγήκε από το νοσοκομείο για να δει την ομάδα

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η «οικογένεια» του Παναιτωλικού, καθώς αποχαιρετά τον πιστό φίλο της ομάδας, Γεράσιμο Σεραφή. Ο Αγρινιώτης φίλαθλος, ο οποίος έδινε γενναία μάχη για τη ζωή του, ζήτησε να βγει από το νοσοκομείο για να παρακολουθήσει τον αγώνα του Παναιτωλικού με την Κηφισιά Tutu Deals, σε μια τελευταία πράξη αγάπης προς τον «Τίτορμο».

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει συγκίνηση στις τάξεις του συλλόγου και στους φιλάθλους, καθώς η πράξη του Γεράσιμου Σεραφή αποτελεί ένα παράδειγμα αφοσίωσης και ανιδιοτελούς αγάπης για την ομάδα της καρδιάς του.

Ο Γεράσιμος Σεραφής και η αφοσίωσή του

Ο Γεράσιμος Σεραφής ήταν ένας επί σειρά ετών πιστός φίλος του Παναιτωλικού, ένας Αγρινιώτης που έζησε και στήριξε την ομάδα σε κάθε της βήμα. Η παρουσία του ήταν σταθερή και αδιάλειπτη, από τα δύσκολα χρόνια του συλλόγου μέχρι και την καθιέρωση του «Τίτορμου» στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η αγάπη του για τα κιτρινομπλέ χρώματα ήταν βαθιά και γνήσια, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους πιο αφοσιωμένους υποστηρικτές. Ο Γεράσιμος Σεραφής έδωσε ένα μάθημα αγνής και ανιδιοτελούς αγάπης και αφοσίωσης προς την ομάδα, με την τελευταία του «οπαδική» παρουσία να είναι ένα συγκλονιστικό παράδειγμα.

Η τελευταία επιθυμία και ο αγώνας στη Λεωφόρο

Το τελευταίο διάστημα, ο Γεράσιμος Σεραφής έδινε μια γενναία μάχη για τη ζωή του, νοσηλευόμενος σε νοσοκομείο. Παρά τις δυσκολίες και την κατάσταση της υγείας του, η επιθυμία του να δει την ομάδα του για μια τελευταία φορά ήταν τόσο ισχυρή, που ζήτησε να βγει από το νοσοκομείο.

Η επιθυμία του έγινε πράξη και ο Αγρινιώτης φίλαθλος είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τον αγώνα του Παναιτωλικού με την Κηφισιά Tutu Deals, ο οποίος διεξήχθη στη Λεωφόρο. Εκεί, με τα κιτρινομπλέ και τον «Τίτορμο» στο στήθος, βρέθηκε στο πλευρό της ομάδας της καρδιάς του για μια τελευταία φορά, βιώνοντας ξανά την ατμόσφαιρα και την αγωνία του γηπέδου.

Το μήνυμα του Παναιτωλικού

Ο Παναιτωλικός, με επίσημη ανακοίνωσή του, αποχαιρέτησε τον πιστό του φίλο και υποστηρικτή. «Ο Παναιτωλικός αποχαιρετά έναν πιστό φίλο και υποστηρικτή της ομάδας μας τον Γεράσιμο Σεραφή, που έφυγε από τη ζωή μετά από γενναία μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα του συλλόγου.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει επίσης την τελευταία του πράξη αφοσίωσης: «Στον αγώνα με την Κηφισιά ζήτησε και βγήκε από το νοσοκομείο να παρακολουθήσει την ομάδα μας κι αυτή ήταν η τελευταία φορά που στάθηκε στο πλευρό της…».

Ένα μάθημα αγάπης για τον Τίτορμο

Η ιστορία του Γεράσιμου Σεραφή αποτελεί ένα δυνατό μήνυμα για την ουσία της φίλαθλης αγάπης και της αφοσίωσης. Η πράξη του να αφήσει το νοσοκομείο για να βρεθεί κοντά στην ομάδα του, ακόμα και στις τελευταίες στιγμές της ζωής του, αναδεικνύει το άρρηκτο δέσιμο που μπορεί να αναπτύξει ένας φίλαθλος με τον σύλλογό του.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στην «οικογένεια» του Παναιτωλικού, ως σύμβολο της αγνής και ανιδιοτελούς υποστήριξης προς τον «Τίτορμο» και τα κιτρινομπλέ χρώματα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta