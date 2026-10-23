Η Βουλιαγμένη επικράτησε εύκολα της Γλυφάδας στην Water Polo League ανδρών

Η Βουλιαγμένη υπέταξε εύκολα την Γλυφάδα με 21-7 στο κολυμβητήριο Βουλιαγμένης, σε αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική της Water Polo League ανδρών. Η νίκη αυτή φέρνει την Βουλιαγμένη στους 12 βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα, εδραιώνοντας την καλή της πορεία. Αντίθετα, η Γλυφάδα συνεχίζει με ένα δύσκολο ξεκίνημα στη χρονιά, έχοντας πλέον τέσσερις ήττες και μία ισοπαλία, με αποτέλεσμα να βρίσκεται μόλις στον έναν βαθμό.

Η κυριαρχία της Βουλιαγμένης από την αρχή

Η ομάδα της Βουλιαγμένης μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση, δείχνοντας από την αρχή την αποφασιστικότητά της να επιβάλει τον ρυθμό της. Στο πρώτο οκτάλεπτο, κατάφερε να αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα, προηγούμενη με 6-2 έναντι της Γλυφάδας. Αυτή η αρχική διαφορά έθεσε τις βάσεις για την μετέπειτα εξέλιξη του αγώνα.

Παρά τις προσπάθειες της Γλυφάδας να ακολουθήσει τους ρυθμούς που επέβαλε η ομάδα του προπονητή Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς, η Βουλιαγμένη διατήρησε τον έλεγχο. Το ημίχρονο βρήκε τους γηπεδούχους να προηγούνται με 10-5, διατηρώντας μια άνετη διαφορά ασφαλείας.

Αύξηση της διαφοράς και τελική επικράτηση

Στο δεύτερο μέρος του αγώνα, η Βουλιαγμένη ανέβασε ακόμα περισσότερο την απόδοσή της, εστιάζοντας στη βελτίωση της αμυντικής της λειτουργίας. Αυτή η στρατηγική, σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα στην επίθεση, οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση της διαφοράς στο σκορ.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, η Βουλιαγμένη «καθάρισε» ουσιαστικά την αναμέτρηση, ανοίγοντας το σκορ στο 16-7. Η ανωτερότητα της ομάδας ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να φτάσει τελικά σε μια άνετη επικράτηση με το τελικό σκορ 21-7.

Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη της Βουλιαγμένης στη φετινή Water Polo League ανδρών, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία στο πρωτάθλημα.

Η βαθμολογική εικόνα των δύο ομάδων

Μετά το πέρας της 5ης αγωνιστικής, η Βουλιαγμένη έχει συγκεντρώσει 12 βαθμούς, ένα αποτέλεσμα που την τοποθετεί σε πλεονεκτική θέση στον πίνακα της Water Polo League ανδρών. Η ομάδα δείχνει σταθερότητα και συνέπεια στις εμφανίσεις της, καταγράφοντας σημαντικές νίκες.

Από την άλλη πλευρά, η Γλυφάδα βρίσκεται σε μια αρκετά δύσκολη βαθμολογική θέση. Έχοντας μόλις 1 βαθμό στο ενεργητικό της, η ομάδα μετράει τέσσερις ήττες και μία ισοπαλία μέχρι στιγμής στο φετινό πρωτάθλημα, γεγονός που απαιτεί άμεση βελτίωση στις επόμενες αγωνιστικές.

Οι συνθέσεις και οι σκόρερ του αγώνα

Για την ομάδα της Βουλιαγμένης, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς, αγωνίστηκαν οι: Πηλίχος, Τρούλος (1 γκολ), Τόττης (1 γκολ), Αλμύρας (3 γκολ), Πατούνας (2 γκολ), Λεωνιδάκης, Σπάιτς (2 γκολ), Σγουρίδης (1 γκολ), Καστρινάκης, Τε Ριέλε (4 γκολ), Πατσιλινάκος (1 γκολ), Παπανικολάου (2 γκολ), Α. Γιαννόπουλος, Μαντζουρίδης (2 γκολ) και Δεληγιάννης (2 γκολ). Ο Τε Ριέλε ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της αναμέτρησης για την Βουλιαγμένη.

Από την πλευρά της Γλυφάδας, με προπονητή τον Παπαδόπουλο, συμμετείχαν οι: Κουρουβάνης, Ευθυμίου (1 γκολ), Γιαννάτσης, Φρανσίσκο (2 γκολ), Τσιστράκης (2 γκολ), Ιωάννου (1 γκολ), Μισεντζής, Ματσόνι, Προβατάς, Πιτικάκης, Ηλιόπουλος, Σιούτης, Δαμίγος, Ζαχόπουλος (1 γκολ) και Σταυρίδης. Οι Φρανσίσκο και Τσιστράκης σημείωσαν τα περισσότερα τέρματα για την Γλυφάδα, με δύο γκολ ο καθένας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta