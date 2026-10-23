Ο Σάκοτα ζητά αλλαγή «προσώπου» από την ΑΕΚ ενόψει ΠΑΟΚ

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο τεχνικός της ΑΕΚ, προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης της ομάδας του με τον ΠΑΟΚ. Στις τοποθετήσεις του, ο προπονητής υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για αλλαγή στην αγωνιστική εικόνα της «Ένωσης». Τόνισε πως η ομάδα θα πρέπει να παρουσιάσει ένα διαφορετικό «πρόσωπο» στο γήπεδο.

Οι δηλώσεις του προπονητή ενόψει του αγώνα

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για την αναμέτρηση που θα φέρει αντιμέτωπες την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Ο αγώνας έχει οριστεί για τις 24 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 17:30. Ο προπονητής της αθηναϊκής ομάδας χαρακτήρισε το παιχνίδι ως ένα ματς με ιδιαίτερες απαιτήσεις, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ποιότητα του αντιπάλου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αξία του ΠΑΟΚ είναι ευρέως γνωστή, γεγονός που καθιστά την αναμέτρηση ακόμα πιο δύσκολη για την ομάδα του. Ο Σάκοτα επανέλαβε την ανάγκη για μια συνολική αλλαγή στην προσέγγιση και την απόδοση της ΑΕΚ, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που θα συναντήσει.

Η ανάγκη για αλλαγή «προσώπου»

Ο τεχνικός της «Ένωσης» στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη η ομάδα να αλλάξει «πρόσωπο». Όπως είχε δηλώσει και στο παρελθόν, αυτή η αλλαγή θα πρέπει να την φέρει πιο κοντά στη δική του φιλοσοφία για το παιχνίδι. Ο Σάκοτα ζητά από τους παίκτες του να υιοθετήσουν μια νέα προσέγγιση, η οποία θα αντικατοπτρίζει καλύτερα τις αγωνιστικές του αρχές.

Η επιδίωξη αυτής της αλλαγής είναι κρίσιμη για την πορεία της ομάδας, καθώς ο προπονητής επιθυμεί να δει συγκεκριμένα στοιχεία να ενσωματώνονται στον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ. Η μετάβαση σε ένα πιο συνεκτικό και αποτελεσματικό σύνολο αποτελεί βασικό στόχο για τον Σάκοτα, ο οποίος επιδιώκει να διαμορφώσει την ομάδα σύμφωνα με το όραμά του.

Η σημασία της διάρκειας και της χημείας

Ένα από τα βασικά σημεία στα οποία εστίασε ο Ντράγκαν Σάκοτα ήταν η ανάγκη η ομάδα να αποκτήσει διάρκεια στο παιχνίδι της. Ο προπονητής τόνισε πως οι παίκτες πρέπει να προσπαθήσουν να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα απόδοσης καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, αποφεύγοντας τις διακυμάνσεις.

Παράλληλα, ο Σάκοτα αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ όσον αφορά την εύρεση χημείας μεταξύ των παικτών. Απέδωσε αυτή την κατάσταση στις πολλές απουσίες που έχει να διαχειριστεί η ομάδα. Παρόλα αυτά, υπογράμμισε πως, παρά τις ελλείψεις, το σύνολο πρέπει να δείξει αντοχή και να παραμείνει συγκεντρωμένο σε αυτή τη διαδικασία προσαρμογής και εύρεσης ρυθμού.

Προοπτική βελτίωσης και διορθώσεων

Ο τεχνικός της ΑΕΚ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ομάδα πρέπει να βελτιωθεί. Αυτή η βελτίωση είναι απαραίτητη, ειδικά μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις που κρίνει ο ίδιος αναγκαίες. Ο Σάκοτα υποστήριξε ότι η διαδικασία βελτίωσης είναι συνεχής και απαιτεί συνεχή προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους.

Οι διορθώσεις αυτές στοχεύουν στην αντιμετώπιση των αδυναμιών και στην ενίσχυση των δυνατών σημείων της ομάδας, με απώτερο σκοπό την επίτευξη καλύτερων αγωνιστικών αποτελεσμάτων. Ο προπονητής αναμένει από τους παίκτες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και να εργαστούν σκληρά για να επιτευχθεί η επιθυμητή πρόγευση, ειδικά ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων που ακολουθούν.

Το επερχόμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αποτελεί ένα σημαντικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 24 Οκτωβρίου, με την έναρξη να έχει οριστεί για τις 17:30. Η αναμέτρηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η ΑΕΚ, μέσω των δηλώσεων του προπονητή της, δείχνει την πρόθεσή της για αλλαγή και βελτίωση.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει θέσει τις βάσεις για το τι αναμένει από την ομάδα του σε αυτό το απαιτητικό παιχνίδι. Η προσπάθεια για απόκτηση διάρκειας και χημείας, παρά τις απουσίες, θα είναι καθοριστική για την έκβαση του ντέρμπι. Οι φίλαθλοι αναμένουν να δουν την «Ένωση» να παρουσιάζει το νέο «πρόσωπο» που ζητά ο προπονητής της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta