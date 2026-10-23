Ο Ρουμπέν Ρέγες μίλησε για τον Άρη, τους στόχους και το ελληνικό ποδόσφαιρο

Ο Ρουμπέν Ρέγες, τεχνικός διευθυντής του Άρη, παραχώρησε μια εκτενή συνέντευξη στην ισπανική εφημερίδα «La Nueva España». Ήταν η πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια που μίλησε στην πατρίδα του, αναλύοντας την πορεία του, τη ζωή του στη Θεσσαλονίκη και κυρίως την κατάσταση στον Άρη. Στην τοποθέτησή του, αναφέρθηκε στους στόχους της ομάδας, στο οικονομικό χάσμα που παρατηρείται με τους ισχυρότερους συλλόγους του Πρωταθλήματος, καθώς και στην ποιότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η εμπειρία στον Άρη και οι υψηλοί στόχοι

Ο Ρουμπέν Ρέγες εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμπειρία του στον Άρη, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ όμορφη». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Άρης είναι μια ομάδα που κάθε χρόνο παλεύει για την Ευρώπη και βιώνει τη συνεχή πίεση που δημιουργούν οι υψηλοί στόχοι. Αυτή η πίεση, όπως είπε, είναι αναπόφευκτη όταν μια ομάδα έχει τέτοιες βλέψεις.

Ο τεχνικός διευθυντής των «κιτρινόμαυρων» σημείωσε ότι η ομάδα βρίσκεται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Επίσης, τόνισε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα μπροστά τους, το οποίο, θεωρητικά, προσφέρει την ελπίδα για ένα βήμα μπροστά. Η επίτευξη των στόχων αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον σύλλογο.

Το ελληνικό πρωτάθλημα και οι οικονομικές διαφορές

Ο Ρέγες περιέγραψε το ελληνικό πρωτάθλημα ως «πολύ ανταγωνιστικό», με ένταση και αρκετό ταλέντο. Εκτίμησε ότι το επίπεδο του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα έχει ανέβει αισθητά τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτό, κατά τη γνώμη του, οφείλεται σε σημαντικές επενδύσεις που έγιναν μετά την οικονομική κρίση.

Ωστόσο, υπογράμμισε το οικονομικό χάσμα που υπάρχει μεταξύ των συλλόγων. Όπως ανέφερε, οι μεγάλες ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, διαθέτουν πολύ μεγαλύτερους προϋπολογισμούς, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Αντίθετα, ο Άρης λειτουργεί με έναν προϋπολογισμό περίπου 12 έως 14 εκατομμυρίων ευρώ, παρ’ όλα αυτά, όπως δήλωσε, παραμένει ανταγωνιστικός.

Η θέση του Άρη και η επίδραση του κόσμου

Στην ιεραρχία του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Ρουμπέν Ρέγες τοποθέτησε τους τρεις μεγάλους συλλόγους ως τους ισχυρότερους. Αμέσως μετά από αυτούς, όπως είπε, ακολουθούν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Η πρόκληση για την ομάδα του είναι να προσπαθήσει να κερδίσει αυτές τις ισχυρότερες ομάδες.

Ο τεχνικός διευθυντής χαρακτήρισε την πέμπτη θέση ως «υποχρέωση» για τον Άρη, ενώ τόνισε ότι η κατάκτηση της τέταρτης θέσης θα αποτελούσε «επιτυχία». Επεσήμανε επίσης ότι η απόδοση της ομάδας έχει άμεση επίδραση και στα οικονομικά του συλλόγου. Ο Άρης διαθέτει έναν βασικό πυρήνα περίπου 9.000 μελών, αλλά η προσέλευση του κόσμου λειτουργεί διαφορετικά από ό,τι στην Ισπανία. Όταν η ομάδα πηγαίνει καλά, ο αριθμός των φιλάθλων αυξάνεται πολύ και μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 24.000. «Όταν κερδίζεις, όλοι θέλουν να είναι εκεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου και οι ακαδημίες

Ο Ρέγες αναφέρθηκε και στην Εθνική ομάδα, επισημαίνοντας ότι διαθέτει πολλούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Premier League και σε άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Υποστήριξε ότι γίνεται καλή δουλειά και υπάρχουν επενδύσεις στις ακαδημίες, οι οποίες σταδιακά φέρνουν πολύ καλά αποτελέσματα. Παρ’ όλα αυτά, εκτιμά ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι δύσκολο για τους νεαρούς παίκτες να καθιερωθούν στις πρώτες ομάδες, αλλά σιγά-σιγά αναδεικνύονται περισσότεροι. Ο Ρέγες τόνισε ότι «αυτή η πόρτα πρέπει να ανοίξει ακόμη περισσότερο». Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε ποδοσφαιριστές του Άρη, όπως οι Ράσιτς, Χόνγκλα και Σούταλο, τους οποίους χαρακτήρισε «εξαιρετικούς παίκτες».

Το μέλλον του Ρουμπέν Ρέγες

Εκτός από τα θέματα που αφορούν τον Άρη και το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Ρουμπέν Ρέγες άφησε ανοιχτό και το προσωπικό του μέλλον. Αποκάλυψε ότι το συμβόλαιό του με την ομάδα ολοκληρώνεται στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Η δήλωσή του αυτή αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά σχετικά με την παραμονή του ή την αποχώρησή του από τη θέση του τεχνικού διευθυντή των «κιτρινόμαυρων».

Με πληροφορίες από: Gazzetta