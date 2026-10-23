Ατυχία για τον Μάνο Χνάρη: Μερική ρήξη χιαστού για τον νεαρό του ΟΦΗ

Ο 18χρονος χαφ του ΟΦΗ, Μάνος Χνάρης, στάθηκε άτυχος, καθώς υπέστη μερική ρήξη δεξιού πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Ο τραυματισμός του νεαρού ποδοσφαιριστή προέκυψε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Κ19 του ΟΦΗ με την Καλαμάτα την περασμένη Κυριακή, 18 Οκτωβρίου. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους μήνες, δημιουργώντας ένα σημαντικό κενό στην ομάδα.

Η ατυχία του Μάνου Χνάρη

Ο Μάνος Χνάρης, ένα από τα «παιδιά» της Elite Ακαδημίας του ΟΦΗ, διαγνώστηκε με μερική ρήξη δεξιού πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, όπως έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε. Ο Ηρακλειώτης αριστεροπόδαρος μέσος τραυματίστηκε στον αγώνα της Κ19 με την Καλαμάτα, ένα παιχνίδι που διεξήχθη την περασμένη Κυριακή, 18 Οκτωβρίου. Η ατυχία αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο νεαρός παίκτης θεωρείται ένα από τα μεγάλα project της ακαδημίας, έχοντας ήδη δείξει δείγματα του ταλέντου του.

Η κατάσταση του 18χρονου χαφ θα επανεκτιμηθεί σε μια εβδομάδα, προκειμένου να ληφθεί η οριστική απόφαση σχετικά με το ενδεχόμενο χειρουργικής αποκατάστασης. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι ο Μάνος Χνάρης θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους μήνες, γεγονός που αποτελεί πλήγμα τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα του ΟΦΗ.

Το προφίλ του νεαρού χαφ και οι επιπτώσεις

Παρόλο που ο Μάνος Χνάρης παίρνει χρόνο συμμετοχής κυρίως με την Κ19, λογίζεται ως παίκτης της πρώτης ομάδας του ΟΦΗ. Η παρουσία του στην Elite Ακαδημία τον έχει αναδείξει σε ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα του συλλόγου. Με την πρώτη ομάδα έχει πραγματοποιήσει ήδη τρεις εμφανίσεις, δείχνοντας τις δυνατότητές του στο υψηλότερο επίπεδο.

Επιπλέον, την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο είχε συμπεριληφθεί δύο φορές σε αποστολή της πρώτης ομάδας, γεγονός που υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη των προπονητών στις ικανότητές του. Ο τραυματισμός του αναστέλλει προσωρινά την ανοδική του πορεία, αλλά η ομάδα αναμένεται να τον στηρίξει πλήρως κατά τη διάρκεια της αποκατάστασής του.

Το πρόγραμμα προπόνησης της πρώτης ομάδας

Εν τω μεταξύ, οι υπόλοιποι παίκτες του ΟΦΗ βρέθηκαν κανονικά στις εγκαταστάσεις του ΒΑΚ την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, για την προπόνησή τους. Το πρόγραμμα της ημέρας διαφοροποιήθηκε ανάλογα με τη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών σε προηγούμενους αγώνες. Συγκεκριμένα, όσοι αγωνίστηκαν στο ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, με στόχο την αποκατάσταση των δυνάμεών τους μετά την αγωνιστική επιβάρυνση.

Για τους υπόλοιπους παίκτες, το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις τεχνικής, με έμφαση στη βελτίωση των ατομικών δεξιοτήτων, καθώς και αγωνιστικά παιχνίδια. Αυτές οι δραστηριότητες αποσκοπούσαν στην ενίσχυση της συνοχής και της ετοιμότητας της ομάδας ενόψει των επερχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Η επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, 24 Οκτωβρίου, στις 18:00, όπου θα συνεχιστεί η προετοιμασία.

Επιστροφές και ατομικά προγράμματα

Στα ευχάριστα νέα για την ομάδα, ο Χρίστος Σιέλης προπονείται κανονικά από την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου. Ο παίκτης αναμένεται να επιστρέψει στην αποστολή για τον κρίσιμο αγώνα με τον ΠΑΟΚ, προσφέροντας μια σημαντική επιλογή στον προπονητή ενόψει της αναμέτρησης. Η επάνοδός του σε πλήρεις ρυθμούς αποτελεί θετική εξέλιξη για το αγωνιστικό πλάνο του ΟΦΗ.

Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος Χριστογεώργος συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας του, ακολουθώντας τις οδηγίες του ιατρικού επιτελείου για την πλήρη αποκατάσταση του τραυματισμού του. Παράλληλα, ο Άαρον Ισέκα ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, προσαρμοσμένο στις δικές του ανάγκες, με στόχο την επάνοδό του σε πλήρεις ρυθμούς. Μετά την προπόνηση του Σαββάτου, αναμένεται να γίνει γνωστή η αποστολή του ΟΦΗ για τον αγώνα με τους Θεσσαλονικείς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta