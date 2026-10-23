Αποκαλύψεις διαιτητή για στημένους σχολικούς αγώνες: «Μου ζήτησαν “σκόνη και θρύψαλα”, το έκανα, μετά έκλαιγα από τύψεις»

Νέες αποκαλύψεις για την «παράγκα» στο ελληνικό μπάσκετ και το σκάνδαλο των στημένων αγώνων έρχονται στο φως της δημοσιότητας, μέσα από τις καταθέσεις στις Αρχές. Πρωταγωνιστής στην υπόθεση φέρεται ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ενώ ένας βασικός μάρτυρας, διαιτητής, περιγράφει λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος.

Ο εν λόγω διαιτητής, ο οποίος υπήρξε μέλος του κυκλώματος με «αρχηγό» τον Λιόλιο, ήταν αυτός που σφύριξε επίμαχους σχολικούς αγώνες, προκειμένου μαθητές από την Πάτρα να λάβουν μόρια. Όπως κατέθεσε, τον κρατούσαν «δέσμιο» ζητώντας του «εξυπηρετήσεις», με το δέλεαρ ότι θα τον ανέβαζαν σε αγώνες της Α1 κατηγορίας.

Οι υποσχέσεις για ανέλιξη και η προεδρία της ΕΟΚ

Ο διαιτητής ανέφερε πως του ζητούσαν συνέχεια «εξυπηρετήσεις» με την υπόσχεση ότι θα ανέβει στην Α1. Μετά την εκλογή του Βαγγέλη Λιόλιου το 2021, του είχαν υποσχεθεί συμμετοχή σε παιχνίδια της Α1, όμως ο λόγος τους δεν τηρήθηκε. Αντιθέτως, του έδιναν παιχνίδια της Α2 κατηγορίας «για να του χρυσώσουν το χάπι», καθώς αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα.

Θέλοντας να τονίσει τον ρόλο του Βαγγέλη Λιόλιου, ο μάρτυρας κατέθεσε πως πριν ακόμη ο Λιόλιος αναλάβει τη διοίκηση της ΕΟΚ, το «δεξί χέρι» του του είχε πει: «Παίξε το σπίτι σου ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της ΕΟΚ». Μάλιστα, η φράση αυτή δεν ειπώθηκε μόνο μεταφορικά, αλλά και κυριολεκτικά, καθώς του ζητήθηκε να στοιχηματίσει στην προεδρία του Λιόλιου, η οποία είχε απόδοση 2,25.

Στημένοι σχολικοί αγώνες και οι τύψεις του διαιτητή

Στη συνέχεια της κατάθεσής του, ο διαιτητής αναφέρθηκε στα στημένα παιχνίδια των σχολικών πρωταθλημάτων. Όταν ήθελαν κάτι από αυτόν, τον καλούσαν τηλεφωνικά μέσω εφαρμογής, για μεγαλύτερη ασφάλεια στην επικοινωνία. Οι «εξυπηρετήσεις» αφορούσαν είτε τη νίκη μιας ομάδας, είτε την ωφέλεια κάποιου παίκτη, όπως το σφύριγμα πολλών φάουλ υπέρ του, ώστε να βελτιώσει τη στατιστική του, κυρίως για νεαρής ηλικίας αθλητές.

Ως παράδειγμα χειραγώγησης, ο μάρτυρας περιέγραψε ένα περιστατικό όπου του ζητήθηκε να κερδίσει μία σχολική ομάδα της Πάτρας, του σχολείου της Αναγέννησης (Ψαθόπυργος). Στο συγκεκριμένο σχολείο φοιτούν περισσότεροι παίκτες του Προμηθέα Πατρών Β’. Πριν τον ορισμό των διαιτητών στον αγώνα που έγινε τον Μάρτιο του 2026, τον κάλεσε ο «Γιώργος» και τον ρώτησε αν ήθελε να πάει στην Κύπρο, με τον διαιτητή να απαντά θετικά. Στη συνέχεια, ρώτησε αν ήθελε κάτι για τους αγώνες, με τον «Γιώργο» να του λέει ότι θα τον ενημερώσει.

Την ίδια ή την επόμενη ημέρα, ο «Γιώργος» τον ξανακάλεσε και του είπε «σκόνη και θρύψαλα», εννοώντας ότι έπρεπε να κερδίσει η Αναγέννηση και να πάρει το πρωτάθλημα. Ο διαιτητής είχε οριστεί να σφυρίξει τόσο στους ημιτελικούς όσο και στους τελικούς αγοριών και κοριτσιών. Όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, έφερε τα αποτελέσματα που του ζητήθηκαν, σφυρίζοντας καταφανώς και στους δύο αγώνες υπέρ της Αναγέννησης, η οποία και πήρε το πρωτάθλημα. Μετά τις πράξεις του, ο διαιτητής ανέφερε πως έκλαιγε από τύψεις.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr