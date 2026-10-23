Άρης: Διαθέσιμος ο Ρίτσαρντς και προβάδισμα στην ίδια ενδεκάδα

Ο Άρης βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για την εντός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής (25/10) με τον Ατρόμητο, με τον Ομάρ Ρίτσαρντς να προπονείται κανονικά και να τίθεται στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Έλληνας τεχνικός φαίνεται να προσανατολίζεται στη διατήρηση του βασικού κορμού που του έδωσε δύο διαδοχικές νίκες, με την ίδια ενδεκάδα να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Στόχος της ομάδας είναι να διευρύνει το σερί της και να φτάσει για πρώτη φορά φέτος σε τρίτη συνεχόμενη επικράτηση, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της «Stoiximan Super League» που θα διεξαχθεί στις 19:30.

Ετοιμότητα Ρίτσαρντς και προβάδισμα στην ίδια ενδεκάδα

Ο Ομάρ Ρίτσαρντς, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα, προπονήθηκε κανονικά στην προπόνηση της Παρασκευής (23/10) και είναι πλέον διαθέσιμος για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Η επιστροφή του δίνει στον Έλληνα τεχνικό τη δυνατότητα να διατηρήσει τον ίδιο βασικό κορμό που χρησιμοποίησε στις προηγούμενες αναμετρήσεις, ενισχύοντας τις επιλογές του για την επικείμενη αναμέτρηση.

Μετά τις δύο συνεχόμενες νίκες που σημείωσε ο Άρης απέναντι στον Βόλο Elabet και την Κηφισιά, ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν έχει ιδιαίτερο λόγο να προχωρήσει σε σημαντικές διαφοροποιήσεις στον βασικό κορμό της ομάδας. Η ίδια ενδεκάδα που οδήγησε στα δύο «τρίποντα» συγκεντρώνει και πάλι τις περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσει στον αγώνα της Κυριακής κόντρα στον Ατρόμητο, καθώς η σταθερότητα αποτελεί προτεραιότητα.

Στόχος η τρίτη διαδοχική νίκη

Ο Άρης μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του με έναν ξεκάθαρο στόχο: να διευρύνει το νικηφόρο σερί του και να φτάσει σε ένα σημαντικό ορόσημο. Το κυριακάτικο παιχνίδι (25/10) που θα διεξαχθεί εντός έδρας, στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με αντίπαλο τον Ατρόμητο, αποτελεί την ευκαιρία για την ομάδα να πετύχει για πρώτη φορά φέτος τρεις διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα.

Η αναμέτρηση αυτή, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 19:30, εντάσσεται στο πλαίσιο της 8ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League». Η ομάδα έχει ήδη καταφέρει να πάρει δύο «τρίποντα» στα προηγούμενα παιχνίδια της, με τις νίκες απέναντι στον Βόλο Elabet και την Κηφισιά, και επιδιώκει να συνεχίσει το θετικό της σερί.

Προσεχές αγωνιστικό πρόγραμμα και διαχείριση

Πέρα από την άμεση αγωνιστική πρόκληση, ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει ήδη στο πίσω μέρος του μυαλού του και τη διαχείριση που θα απαιτήσει το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί για τον Άρη. Η ομάδα έχει μπροστά της μια περίοδο με τρία παιχνίδια μέσα σε διάστημα επτά ημερών, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνετή κατανομή των δυνάμεων των ποδοσφαιριστών.

Το βαρύ αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει αρχικά την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί το παιχνίδι Κυπέλλου (28/10) με τον Παναθηναϊκό, το οποίο θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ. Τέλος, η ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό (1/11) στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος. Αυτή η διαδοχική σειρά αγώνων σημαίνει ότι, ανάλογα και με την εξέλιξη του αγώνα με τον Ατρόμητο, ενδέχεται να χρειαστεί να δοθούν ανάσες σε ορισμένους παίκτες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ώστε να διατηρηθεί η φρεσκάδα τους.

Λεπτομέρειες της προετοιμασίας στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν το πρωί της Παρασκευής στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης», ολοκληρώνοντας ένα σημαντικό μέρος της προετοιμασίας τους ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με τον Ατρόμητο. Το πρόγραμμα της συγκεκριμένης προπόνησης ήταν ολοκληρωμένο και περιλάμβανε νευρομυϊκή ενεργοποίηση, τακτικό παιχνίδι που κάλυπτε όλη τη φάση του αγώνα, καθώς και εξάσκηση σε στατικές φάσεις τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, ο Ομάρ Ρίτσαρντς συμμετείχε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητά του. Αντίθετα, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς συνέχισαν τα ατομικά τους προγράμματα αποκατάστασης. Η προετοιμασία της ομάδας για το κυριακάτικο παιχνίδι θα ολοκληρωθεί το Σάββατο, με την απογευματινή προπόνηση που είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις προπονητικές εγκαταστάσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta