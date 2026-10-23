ΑΕΚ: Ξεκίνησε η προαγορά εισιτηρίων για τον αγώνα με την Κόμο στην Ιταλία

Στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τέθηκαν τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας με την Κόμο στην Ιταλία, ο οποίος εντάσσεται στη League Phase του UEFA Champions League. Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας προαγοράς, δίνοντας προτεραιότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες φιλάθλων.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, με την προτεραιότητα στην αγορά να ισχύει έως τις 26 Οκτωβρίου το μεσημέρι.

Ο αγώνας στην Ιταλία και η έναρξη της προαγοράς

Το επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ στο πλαίσιο της League Phase του UEFA Champions League είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί με αντίπαλο την Como 1907. Ο αγώνας θα λάβει χώρα την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 21:00 τοπική ώρα Ιταλίας, που αντιστοιχεί σε 22:00 ώρα Ελλάδας.

Η αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής θα φιλοξενηθεί στο Stadio Giuseppe Sinigaglia. Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε επίσημα για την έναρξη της διαδικασίας προαγοράς των εισιτηρίων για αυτή τη σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Προτεραιότητα για φιλάθλους με ιστορικό εκτός έδρας αγώνων

Στη διαδικασία προαγοράς, προτεραιότητα δίνεται σε όσους φιλάθλους είχαν προμηθευτεί ατομικά, μέσω διαδικτύου, εισιτήρια και για τους δύο προηγούμενους εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της ομάδας. Αυτοί οι αγώνες ήταν με τη Shakhtar Donetsk και τη Manchester City.

Η συγκεκριμένη προτεραιότητα ισχύει μέχρι τις 26 Οκτωβρίου το μεσημέρι. Σημειώνεται ότι από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται οι φίλαθλοι που είχαν προμηθευτεί εισιτήριο μέσω Λέσχης Φίλων ΑΕΚ.

Διαδικασία ενημέρωσης και επικοινωνίας για τους δικαιούχους

Οι φίλαθλοι που πληρούν τα κριτήρια για την προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων έχουν ήδη λάβει ενημερωτικό email. Το email αυτό περιέχει αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία αγοράς των εισιτηρίων.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ παρακαλεί τους εν λόγω φιλάθλους να ελέγξουν έγκαιρα την αλληλογραφία τους. Σε περίπτωση που κάποιος φίλαθλος πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις αλλά δεν έχει λάβει το σχετικό email, καλείται να επικοινωνήσει το συντομότερο δυνατό με το Τμήμα Εισιτηρίων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση tickets@aekfc.gr.

Απαραίτητα στοιχεία και αυστηρή ταυτοποίηση στην είσοδο

Κατά την αγορά του εισιτηρίου, κάθε φίλαθλος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει το ονοματεπώνυμό του με λατινικούς χαρακτήρες. Είναι σημαντικό το όνομα να αναγράφεται ακριβώς όπως εμφανίζεται στο έγγραφο ταυτοποίησης που θα φέρει μαζί του, καθώς και τον αριθμό της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.

Εφιστάται η προσοχή όλων στην ορθή συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων. Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, θα πραγματοποιηθεί πλήρης ταυτοποίηση των εισιτηρίων με τους φιλάθλους που θα εισέλθουν στο γήπεδο. Αυτή η διαδικασία εφαρμόστηκε και στην περσινή αναμέτρηση με τη Fiorentina.

Ολοκλήρωση αγοράς και δυνατότητα ελεύθερης πώλησης

Οι φίλαθλοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία προαγοράς εισιτηρίου δεν θα το παραλάβουν άμεσα. Η παραλαβή θα γίνει σε δεύτερο χρόνο, από το αρμόδιο τμήμα της γηπεδούχου ομάδας.

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου προτεραιότητας, θα ακολουθήσει ελεύθερη πώληση για κάθε φίλαθλο που επιθυμεί να προμηθευτεί εισιτήριο, εφόσον βέβαια υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Η προμήθεια των εισιτηρίων μπορεί να γίνει από την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΚ, ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσμο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta