Τσάπας: «Ό, τι κατέθεσα, είναι πέρα για πέρα αληθινά...»

Ο πρώην διοικητικός ηγέτης του Ιωνικού, Βαγγέλης Τσάπας, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού στον ΑΝΤ1, όπου τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ. Ο κ. Τσάπας αποκάλυψε πως είναι ένας από τους μάρτυρες κατηγορίας στην υπόθεση με τη χειραγώγηση αγώνων, δηλώνοντας ότι όσα κατέθεσε είναι πέρα για πέρα αληθινά κατά την άποψή του. Παράλληλα, εξέφρασε τη στεναχώρια του για δημοσιεύματα του παρελθόντος και τη λάσπη που έχει δεχθεί.

Η δημόσια τοποθέτηση και ο ρόλος του μάρτυρα

Ο Βαγγέλης Τσάπας, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή, υπογράμμισε ότι γνώριζε το ρίσκο όταν αποφάσισε να βγει και να μιλήσει δημόσια για την υπόθεση. Ο ίδιος τόνισε ότι είναι μάρτυρας κατηγορίας στο σκάνδαλο της χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, με τις καταθέσεις του να έχουν ήδη παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όλα όσα έχει καταθέσει είναι, κατά την άποψή του, πέρα για πέρα αληθινά. Πρόσθεσε δε ότι όλα μπορούν να αποδειχθούν, αφήνοντας την τελική κρίση στον εισαγγελέα και τον ανακριτή, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν προσκομιστεί.

Αναφορές σε δημοσιεύματα και ψυχική υγεία

Ο πρώην διοικητικός ηγέτης του Ιωνικού εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για δημοσιεύματα που, όπως είπε, καταστρέφουν τη ζωή του επί πέντε χρόνια. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε παλαιότερα δημοσιεύματα που έγραφαν πως εκμεταλλεύτηκε τον Σεΐχη του Κατάρ, τονίζοντας ότι κανείς δεν έγραψε πως ο ίδιος αποζημιώθηκε από αυτή την ιστορία.

Ζήτησε την αποκατάσταση της αλήθειας, τόσο για την ψυχική του υγεία όσο και για όλα τα συναφή ζητήματα. Ο κ. Τσάπας δήλωσε στεναχωρημένος που χρησιμοποιούνται πράγματα από το παρελθόν, αλλά υπογράμμισε ότι αποφάσισε να μιλήσει όταν κάποια πράγματα έφτασαν στα αυτιά του, γνωρίζοντας πως θα δεχθεί ξανά τη «λάσπη του '21».

Σχέσεις με πρόσωπα του χώρου και προσωπικές διαφορές

Στην τοποθέτησή του, ο Βαγγέλης Τσάπας αναφέρθηκε στις γνωριμίες του με σημαντικά πρόσωπα του ελληνικού μπάσκετ. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι γνωρίζει τον κύριο Λιόλιο από το 2014 και τον κύριο Μαυραγάνη από το 2018, με τις γνωριμίες αυτές να έχουν γίνει όταν ο ίδιος βρισκόταν στον Φάρο.

Ο κ. Τσάπας διευκρίνισε ότι η προσωπική του σχέση με τον κύριο Λιόλιο έληξε τον Σεπτέμβριο του 2021. Εξέφρασε την απορία του για το ενδεχόμενο μήνυσης από τον κύριο Λιόλιο από το 2022, δηλώνοντας ότι το 2026 δεν γνωρίζει τίποτα για μια τέτοια μήνυση. Η τελευταία φορά που βρέθηκαν ήταν στο αεροδρόμιο της Γενεύης, όπου ο κ. Τσάπας ήταν με την οικογένειά του και ο κ. Λιόλιος με τον κύριο Ζήση και τον κύριο Σβερκούνο.

Η πορεία στον αθλητισμό και η στάση του

Ο Βαγγέλης Τσάπας τόνισε ότι βρίσκεται στον χώρο του αθλητισμού από το 2004. Δήλωσε ότι ξεκίνησε ως ένας από τους πιο καθαρούς ανθρώπους στον χώρο, αντιμετωπίζοντας, όπως είπε, τη μία «σφαγή» μετά την άλλη. Ξεκαθάρισε ότι δεν είναι οπαδός καμίας ομάδας, καθώς όταν κάποιος βρίσκεται μέσα σε αυτά τα παιχνίδια, δεν μπορεί να είναι οπαδός. Στο παρελθόν, είχε υπάρξει οπαδός του ΠΑΟΚ, ωστόσο ανέφερε ότι τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής του την έχει κάνει κόντρα στον συγκεκριμένο σύλλογο.

Ο ίδιος εξήγησε ότι εξερράγη όταν έφτασαν στα αυτιά του ιστορίες με «τα παιδιά», καθώς τέτοιες ιστορίες κυκλοφορούν στον χώρο του μπάσκετ. Διαβεβαίωσε ότι δεν τρέφει κανένα προσωπικό μίσος ή εκδίκηση προς κανέναν, ούτε προς τον κύριο Λιόλιο. Ανέλαβε πλήρως τα λάθη του, δηλώνοντας ότι οι πράξεις που βγαίνουν είναι λανθασμένες και ότι δεν προσποιείται τον έξυπνο. Όλες οι καταθέσεις του έχουν δοθεί στον εισαγγελέα, με την έρευνα να ξεκινά από το 2016. Ο κ. Τσάπας δήλωσε ότι αν κριθεί αναξιόπιστος μάρτυρας, αυτό είναι δικαίωμα των αρχών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta