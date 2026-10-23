Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, εμβληματική μορφή του ελληνικού μπάσκετ, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να καταθέσει στις Αρχές ως μάρτυρας κατηγορίας για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων. Η κατάθεσή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή, ενώ ο ίδιος προτίθεται να δηλώσει και παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Το όνομα του βετεράνου καλαθοσφαιριστή και προπονητή περιλαμβάνεται ήδη στη δικογραφία του δυσώδους σκανδάλου που έχει συνταράξει τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.

Η πρόθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη

Την πρόθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη να καταθέσει και να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας γνωστοποίησε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Ανδρέας Μήτσαινας. Ο κ. Μήτσαινας επισκέφθηκε το ανακριτικό γραφείο για να ενημερωθεί σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας.

Ο δικηγόρος ανέφερε ότι ο Παναγιώτης Γιαννάκης επιθυμεί να προσέλθει τη Δευτέρα για να καταθέσει. Επίσης, αν χρειαστεί, θα προχωρήσει σε δήλωση προς υποστήριξη κατηγορίας. Ο ίδιος ο Γιαννάκης θα λάβει θέση τη Δευτέρα, όταν θα έχει λάβει γνώση περισσότερων πραγμάτων για τα εκδικητικά σφυρίγματα ή οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με το πρόσωπό του.

Το περιστατικό του 2018 και η αποβολή

Η επικείμενη κατάθεση του πρώην διεθνούς καλαθοσφαιριστή και προπονητή συνδέεται άμεσα με όσα περιγράφονται στη δικογραφία σχετικά με τον αγώνα μεταξύ Φάρου Λάρισας και Άρη. Η αναμέτρηση αυτή διεξήχθη στις 17 Μαρτίου του 2018. Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου παιχνιδιού, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος τότε ήταν προπονητής του Άρη, αποβλήθηκε από τον αγώνα.

Η αποβολή του Γιαννάκη έγινε με δύο τεχνικές ποινές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ανύπαρκτες. Σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις, οι διαιτητές της «παράγκας» δεν σεβάστηκαν ούτε τον εμβληματικό αρχηγό της Εθνικής, προχωρώντας στην αποβολή του. Αυτό το περιστατικό αποτελεί κεντρικό σημείο της υπόθεσης που ερευνάται.

Η μαρτυρία του επιχειρηματία – μάρτυρα «κλειδί»

Στη δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνεται η κατάθεση ενός επιχειρηματία, ο οποίος τότε ήταν ιδιοκτήτης ομάδας και αποτελεί μάρτυρα «κλειδί». Ο επιχειρηματίας κατέθεσε στις αρχές ότι στημένοι διαιτητές «καθάρισαν» τον Παναγιώτη Γιαννάκη σε εκείνον τον αγώνα. Η αποβολή του Γιαννάκη με τις δύο ανύπαρκτες τεχνικές ποινές περιγράφεται ως «μπόνους» δώρο στο στήσιμο του αγώνα.

Ο λόγος για αυτό το «δώρο» ήταν οι κακές σχέσεις που είχε ο επιχειρηματίας μάρτυρας με τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο μάρτυρας περιέγραψε μια συνάντηση με έναν εκ των διαιτητών σε καφετέρια ξενοδοχείου. Ο διαιτητής του δήλωσε ότι ελέγχει τον συνάδελφό του και του ζήτησε προκαταβολή 5.000 ευρώ. Ο επιχειρηματίας είχε ήδη τα χρήματα και του τα έδωσε σε έναν φάκελο.

Ο διαιτητής, εκπληγμένος από την ταχύτητα, χαμογελώντας είπε στον επιχειρηματία: «στον αγώνα μεθαύριο θα σου κάνω και ένα δώρο, θα δεις». Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο διαιτητής απέβαλε τον προπονητή του Άρη, Παναγιώτη Γιαννάκη, και στη συνέχεια γύρισε προς το σημείο όπου καθόταν ο μάρτυρας και του έκλεισε το μάτι.

Ο ρόλος του Γιώργου Μαυραγάνη και οι συλληφθέντες

Σύμφωνα με τον μάρτυρα «κλειδί», ο Γιώργος Μαυραγάνης τον ενημέρωσε για τον ορισμό των δύο διαιτητών του αγώνα Φάρου Λάρισας – Άρη. Από τις μαρτυρικές καταθέσεις προκύπτει ότι ο Γιώργος Μαυραγάνης είχε ρόλο «διευθυντή» της «παράγκας», με επικεφαλής τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.

Ένας εκ των διαιτητών που ορίστηκαν για τον συγκεκριμένο αγώνα συγκαταλέγεται μεταξύ των συλληφθέντων για το σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των καταγγελιών και τη σύνδεση των προσώπων με την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων.

Οι δηλώσεις του δικηγόρου και η σκιά στο μπάσκετ

Ο δικηγόρος του Παναγιώτη Γιαννάκη, Ανδρέας Μήτσαινας, τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις αναφορές που είδαν το φως της δημοσιότητας για εκδικητικά σφυρίγματα σε βάρος του πελάτη του. Ο κ. Μήτσαινας πρόσθεσε ότι ενδεχομένως υπάρχουν και άλλα στοιχεία στη δικογραφία που δεν έχουν έρθει ακόμα σε γνώση τους.

«Ο κ. Γιαννάκης είναι ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ», σημείωσε ο δικηγόρος του, υπογραμμίζοντας ότι όσα συμβαίνουν τώρα «είναι μια σκιά στο ελληνικό μπάσκετ και ο ίδιος θα συμβάλει στο να αποκαλυφθεί τι υπήρξε και εναντίον του». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την αποφασιστικότητα του Παναγιώτη Γιαννάκη να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Καταθέσεις διαιτητών για τον Βαγγέλη Λιόλιο

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, τρεις διαιτητές βρέθηκαν στο ανακριτικό γραφείο. Οι διαιτητές αυτοί κατέθεσαν ως μάρτυρες υπεράσπισης του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί την Κυριακή. Μεταξύ των μαρτύρων υπεράσπισης ήταν ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, ένα μέλος της ΚΕΔ, καθώς και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ελλάδος.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis