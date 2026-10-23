Η ΚΑΕ Περιστέρι γιορτάζει 55 χρόνια με ειδική προσφορά εισιτηρίων διαρκείας

Η ΚΑΕ Περιστέρι, με αφορμή τη συμπλήρωση 55 χρόνων από την ίδρυση του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου, προχωρά σε μια ειδική επετειακή δράση για τους φιλάθλους της. Η ομάδα ευχαριστεί έμπρακτα τον κόσμο της, ανακοινώνοντας μια σημαντική προσφορά σε εισιτήρια διαρκείας. Συγκεκριμένα, διατίθενται 55 εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-27 με έκπτωση 55 ευρώ.

Επετειακή προσφορά για τους φιλάθλους

Η ειδική αυτή δράση της ΚΑΕ Περιστέρι έρχεται να τιμήσει την 55η επέτειο από την ίδρυση του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου του 1971. Η προσφορά, που περιλαμβάνει έκπτωση 55 ευρώ, απευθύνεται σε 55 εισιτήρια διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, αποτελώντας έναν τρόπο αναγνώρισης της στήριξης των φιλάθλων.

Η διάθεση των εισιτηρίων με την επετειακή έκπτωση ξεκίνησε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι φίλαθλοι έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την προσφορά έως τη λήξη του εντός έδρας αγώνα της ομάδας με το Μαρούσι. Εναλλακτικά, η προσφορά θα ισχύει μέχρι να εξαντληθούν τα 55 διαθέσιμα εισιτήρια.

Ο αγώνας με το Μαρούσι και η σημασία του

Ο κρίσιμος αγώνας για την 4η αγωνιστική της GBL, όπου το Περιστέρι θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι, έχει οριστεί για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 17:30 και θα φιλοξενηθεί στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», την έδρα της ομάδας.

Για τους φιλάθλους που θα ολοκληρώσουν την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας τους πριν από το τζάμπολ του Σαββάτου, υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο. Θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον επετειακό αυτό αγώνα από τη νέα τους μόνιμη θέση στο γήπεδο, προσδίδοντας μια ξεχωριστή διάσταση στην εμπειρία τους.

Όροι και προνόμια των εισιτηρίων διαρκείας

Η έκπτωση των 55 ευρώ εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες εισιτηρίων διαρκείας που διαθέτει η ΚΑΕ Περιστέρι. Ωστόσο, εξαιρούνται ρητά το Συνδεσμικό εισιτήριο διαρκείας, καθώς και το Εισιτήριο Διαρκείας Γονέα αθλητών Ακαδημιών. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρέχουσες προωθητικές ενέργειες ή εκπτώσεις.

Για την ενεργοποίηση της έκπτωσης, οι φίλαθλοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον ειδικό κωδικό GSP55 κατά την αγορά τους. Με την εφαρμογή του κωδικού, οι τιμές των εισιτηρίων διαμορφώνονται ως εξής: η κατηγορία Standard στα 125 ευρώ, οι κατηγορίες Standard+ και Silver στα 155 ευρώ, η Gold στα 195 ευρώ, η VIP στα 445 ευρώ και τέλος, η κατηγορία Courtseats στα 1.145 ευρώ.

Όλες οι κατηγορίες εισιτηρίων διαρκείας προσφέρουν την ευελιξία εξόφλησης σε έως και τέσσερις άτοκες δόσεις, διευκολύνοντας έτσι την αγορά για τους ενδιαφερόμενους. Το εισιτήριο διαρκείας εξασφαλίζει την παρακολούθηση όλων των εντός έδρας αγώνων της ομάδας, τόσο για το GBL όσο και για το Basketball Champions League, συμπεριλαμβανομένων και των Playoffs.

Επιπρόσθετα, οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας εντάσσονται αυτόματα στα αποκλειστικά προνόμια του Peristeri+. Αυτό περιλαμβάνει μια σειρά από ειδικές παροχές και οφέλη, τα οποία ενισχύουν την εμπειρία των φιλάθλων και την σύνδεσή τους με την ομάδα.

Το μήνυμα του προέδρου Πάνου Βασιλάρα

Ο Πρόεδρος της ΚΑΕ Περιστέρι, Πάνος Βασιλάρας, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την επετειακή αυτή δράση και τη σημασία της για τον σύλλογο. Ο κ. Βασιλάρας αναφέρθηκε στην ιστορία της ομάδας, τονίζοντας ότι «στις 22 Οκτωβρίου 1971, μια παρέα νέων ανθρώπων από το Περιστέρι τόλμησε να ονειρευτεί».

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος υπογράμμισε τη σημερινή πορεία του συλλόγου, δηλώνοντας ότι «55 χρόνια μετά, ο σύλλογος κοιτάζει μπροστά χάρη στους ανθρώπους που στέκονται δίπλα του στην εξέδρα». Με αυτή την κίνηση, η διοίκηση επιθυμεί να εκφράσει ένα έμπρακτο ευχαριστώ προς τους πιστούς φιλάθλους της ομάδας.

Ταυτόχρονα, ο κ. Βασιλάρας απηύθυνε κάλεσμα προς ακόμη περισσότερους φιλάθλους, καλώντας τους «να γράψουν μαζί μας την επόμενη σελίδα». Κλείνοντας τη δήλωσή του, εξέφρασε την επιθυμία να γεμίσει το γήπεδο, λέγοντας: «Το Σάββατο, απέναντι στο Μαρούσι, θέλουμε να γεμίσουμε το “Ανδρέας Παπανδρέου”», δίνοντας έμφαση στην ενότητα και τη δυναμική παρουσία του κόσμου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta