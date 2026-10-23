Κοστίνια: «Στον Ολυμπιακό η ισοπαλία ήταν σαν ήττα, δεν μας έλεγαν ούτε ''καλημέρα''»

Ο Ζοάο Κοστίνια, πρώην δεξιός μπακ του Ολυμπιακού, παραχώρησε συνέντευξη στο flashscore, μιλώντας για την πορεία του στο ποδόσφαιρο. Ο Πορτογάλος αμυντικός αναφέρθηκε εκτενώς στην περίοδο που αγωνίστηκε στους «ερυθρόλευκους», στις απαιτήσεις του συλλόγου και στον προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Επιπλέον, μοιράστηκε τις σκέψεις του για τη νέα του πραγματικότητα στην Αγγλία, όπου συνεχίζει την καριέρα του στην Μπράιτον.

Στην Αγγλία με την Μπράιτον

Ο Ζοάο Κοστίνια βρίσκεται πλέον στην Αγγλία, όπου αγωνίζεται για λογαριασμό της Μπράιτον. Εκεί, έχει ξαναγίνει συμπαίκτης με τον Μπάμπη Κωστούλα, με τον οποίο είχαν συνυπάρξει και στον Ολυμπιακό.

Παρόλο που δεν είναι βασικό γρανάζι των «Γλάρων», έχοντας καταγράψει 10 συμμετοχές και 405 αγωνιστικά λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις, ο 26χρονος ποδοσφαιριστής δηλώνει ότι προσαρμόζεται σταδιακά στην πραγματικότητα του αγγλικού ποδοσφαίρου και της Premier League. Όπως εξήγησε, απολαμβάνει την κάθε ημέρα και μαθαίνει συνεχώς πράγματα που τον βοηθούν να αναπτυχθεί τόσο ποδοσφαιρικά όσο και ατομικά.

Ο Μεντιλίμπαρ και οι τίτλοι με τον Ολυμπιακό

Ερωτηθείς για τους προπονητές που τον έχουν επηρεάσει περισσότερο στην καριέρα του, ο Κοστίνια ξεχώρισε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τον χαρακτήρισε ως έναν απίστευτο άνθρωπο, παρόλο που από ορισμένες απόψεις είναι «παλιάς σχολής».

Ο Πορτογάλος αμυντικός τόνισε ότι ο χαρακτήρας του Μεντιλίμπαρ είναι εξαιρετικός, καθώς μπορεί να χτίζει ισχυρούς δεσμούς με τους παίκτες κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και να τους ωθεί διαρκώς να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Ο Κοστίνια αποκάλυψε ότι όταν ήταν διστακτικός για την έλευσή του στον Ολυμπιακό, ο Μεντιλίμπαρ πίστεψε σε εκείνον και τη δουλειά του.

Κατά τη θητεία του στους «ερυθρόλευκους», ο Κοστίνια κατέκτησε το ελληνικό πρωτάθλημα, το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ. Επίσης, αγωνίστηκε στο Europa League και στο Champions League, εμπειρίες που σημάδεψαν την πορεία του στην Ελλάδα.

Οι απαιτήσεις στον Ολυμπιακό

Αναφερόμενος στους «ερυθρόλευκους», ο Ζοάο Κοστίνια υπογράμμισε τις τεράστιες απαιτήσεις που υπάρχουν στον σύλλογο. Χαρακτηριστικά, εξήγησε ότι μια ισοπαλία θεωρείται σαν ήττα, με αποτέλεσμα ο κόσμος να αντιδρά με διαφορετικό τρόπο.

«Όταν φέρνουμε ισοπαλία, είναι σαν να έχουμε χάσει. Όταν συμβαίνει αυτό, ο κόσμος δεν σου λέει ούτε ''καλημέρα''· σε κοιτάζουν με διαφορετικό βλέμμα», δήλωσε ο Πορτογάλος. Ως παράδειγμα, ανέφερε μια ισοπαλία σε εντός έδρας αγώνα για το Europa League εναντίον της Ρέιντζερς, μετά την οποία, την επόμενη μέρα στην προπόνηση, οι παίκτες δεν χαιρετήθηκαν και τους κοιτούσαν με καχυποψία.

Το ελληνικό πρωτάθλημα και τα νέα ταλέντα

Σε σύγκριση με το πορτογαλικό πρωτάθλημα, ο Κοστίνια δήλωσε ότι δεν θα έλεγε πως το ελληνικό είναι καλύτερο, αλλά το επίπεδο δεν διαφέρει πολύ. Το χαρακτήρισε ως ένα πολύ δυνατό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Ο Πορτογάλος αμυντικός αναφέρθηκε επίσης στους νεαρούς παίκτες, επισημαίνοντας ότι ο Ολυμπιακός είχε αρκετά ταλέντα στο ρόστερ του. Μεταξύ αυτών, ξεχώρισε τον Χρήστο Μουζακίτη, ο οποίος πλέον βρίσκεται στη Χαλ Σίτι, καθώς και τον Κωνσταντέλια.

Τόνισε ότι δεν είναι εύκολο για έναν παίκτη να προέλθει από τις ακαδημίες και να κάνει το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα, καθώς οι απαιτήσεις είναι πάντα υψηλές και η υποχρέωση για νίκη σε κάθε παιχνίδι είναι δεδομένη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta