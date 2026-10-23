Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Μπανταλόνα ο Παούλιους Μοτιεγιούνας

Ο Παούλιους Μοτιεγιούνας, ο οποίος είναι μεγαλομέτοχος της Ζαλγκίρις, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της ισπανικής ομάδας μπάσκετ Μπανταλόνα. Η κίνηση αυτή, η οποία υλοποιείται μέσω της εταιρείας του Tesonet, σηματοδοτεί το επόμενο μεγάλο του βήμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στόχος είναι η απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Μπανταλόνα, με βάση ένα επιχειρηματικό μοντέλο που έχει αποδειχθεί επιτυχημένο.

Προχωρημένες συζητήσεις για την Μπανταλόνα

Οι διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Μπανταλόνα από τον Παούλιους Μοτιεγιούνας, μέσω της εταιρείας Tesonet, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε ο δημοσιογράφος Σάβι Μπαγιεστέρος, η συμφωνία για την ισπανική ομάδα αναμένεται να υλοποιηθεί μέσω ενός επιχειρηματικού σχήματος που συνδέεται άμεσα με τον τεχνολογικό όμιλο Tesonet.

Το κύριο αντικείμενο της εξαγοράς είναι η απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών από τον επενδυτικό όμιλο Scranton. Ο όμιλος Scranton εισήλθε στην Μπανταλόνα το 2018 και αυτή τη στιγμή κατέχει περίπου το 86% των μετοχών του συλλόγου, γεγονός που καθιστά την εν λόγω κίνηση σημαντική για το μέλλον της ισπανικής ομάδας.

Το προφίλ του Παούλιους Μοτιεγιούνας

Ο Παούλιους Μοτιεγιούνας είναι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Πέραν του ρόλου του ως μεγαλομέτοχος της Ζαλγκίρις, έχει διατελέσει και πρώην CEO της EuroLeague, θέση από την οποία απέκτησε σημαντική εμπειρία και γνώση της αγοράς και των δυναμικών της.

Τον περασμένο Μάιο, ο Μοτιεγιούνας ανέκτησε το 55% των μετοχών της ομάδας από το Κάουνας, ενισχύοντας τη θέση του στον σύλλογο. Το υπόλοιπο 45% των μετοχών της Ζαλγκίρις ανήκει στον τεχνολογικό όμιλο Tesonet, ο οποίος πλέον πρωταγωνιστεί και στο εγχείρημα της Μπανταλόνα, δείχνοντας την επέκταση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.

Ο ρόλος του ομίλου Tesonet στο νέο εγχείρημα

Ο τεχνολογικός όμιλος Tesonet, που κατέχει σημαντικό ποσοστό στη Ζαλγκίρις, αποτελεί τον βασικό μοχλό πίσω από την προσπάθεια εξαγοράς της Μπανταλόνα. Μέσω ενός ειδικού επιχειρηματικού σχήματος, η Tesonet επιδιώκει να αποκτήσει τον έλεγχο της ισπανικής ομάδας, σηματοδοτώντας μια επέκταση των δραστηριοτήτων της στον χώρο του αθλητισμού και των επενδύσεων.

Η εμπλοκή της Tesonet υπογραμμίζει την πρόθεση του Παούλιους Μοτιεγιούνας να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και τους πόρους του ομίλου για την ανάπτυξη και την αναδιάρθρωση της Μπανταλόνα. Αυτό αναμένεται να γίνει ακολουθώντας ένα μοντέλο που έχει ήδη αποδειχθεί επιτυχημένο σε άλλες αθλητικές δομές, προσφέροντας μια νέα προοπτική για τον ισπανικό σύλλογο.

Η στρατηγική αξιοποίηση του «Παλάου Ολίμπικ»

Ένας από τους κεντρικούς πυλώνες του νέου αυτού εγχειρήματος είναι η εμπορική αξιοποίηση της ιστορικής έδρας της Μπανταλόνα, του «Παλάου Ολίμπικ». Οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν εκφράσει την επιθυμία να μετατρέψουν το γήπεδο σε μια βασική πηγή εσόδων για τον σύλλογο, ενισχύοντας την οικονομική του βιωσιμότητα και ανάπτυξη.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, σχεδιάζεται η εφαρμογή του επιτυχημένου μοντέλου διαχείρισης που ακολουθεί η Ζαλγκίρις με την «Zalgirio Arena». Η «Zalgirio Arena» αποφέρει τεράστια οικονομικά οφέλη στον σύλλογο του Κάουνας, και το ίδιο μοντέλο αναμένεται να εφαρμοστεί και στην ισπανική ομάδα, με σκοπό την ενίσχυση των οικονομικών της και τη δημιουργία νέων εσόδων.

Με πληροφορίες από: Athletiko