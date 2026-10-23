Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Βασίλη Μουράτο

Τίτλοι τέλους έπεσαν στη συνεργασία του Βασίλη Μουράτου με τον Ηρακλή, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Έλληνας γκαρντ και ο «Γηραιός» τραβούν πλέον χωριστούς δρόμους, σηματοδοτώντας το τέλος μιας κοινής πορείας. Η ΚΑΕ Ηρακλής γνωστοποίησε τη λύση του συμβολαίου, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχές της στον αθλητή για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής

Η ΚΑΕ Ηρακλής προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Βασίλη Μουράτο. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επιβεβαίωσε το τέλος της κοινής τους πορείας, ενημερώνοντας το φίλαθλο κοινό για την εξέλιξη αυτή.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε, η διοίκηση του Ηρακλή εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς τον αθλητή για την προσφορά του στον σύλλογο κατά τη διάρκεια της παρουσίας του. Αναγνώρισε τη συνεισφορά του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Επιπρόσθετα, η ΚΑΕ Ηρακλής ευχήθηκε στον Βασίλη Μουράτο καλή επιτυχία και κάθε δυνατή επιτυχία για το επόμενο βήμα στην επαγγελματική του διαδρομή. Η ευχή αυτή συνοδεύει την αποχώρηση του 29χρονου γκαρντ από το δυναμικό του «Γηραιού».

Η παρουσία του Βασίλη Μουράτου στη GBL

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Ηρακλή, ο Βασίλης Μουράτος είχε την ευκαιρία να φορέσει τη φανέλα του «Γηραιού» σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους στο πρωτάθλημα της GBL. Αυτή η διπλή παρουσία του σηματοδότησε τη συμμετοχή του σε σημαντικές αναμετρήσεις της κορυφαίας κατηγορίας.

Ο 29χρονος Έλληνας γκαρντ, με την εμπειρία του, συνέβαλε στην προσπάθεια της ομάδας της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του εγχώριου πρωταθλήματος. Η παρουσία του στο παρκέ ήταν μέρος των αγωνιστικών σχεδιασμών του συλλόγου.

Στις εμφανίσεις του στη GBL, ο Μουράτος κατέγραψε έναν μέσο όρο δύο πόντων ανά παιχνίδι, δείχνοντας την αγωνιστική του συνεισφορά στο σκοράρισμα της ομάδας. Οι επιδόσεις του αποτελούν μέρος του στατιστικού του απολογισμού με τον Ηρακλή.

Η ευρωπαϊκή εμπειρία στο FIBA Europe Cup

Πέρα από τις υποχρεώσεις του στην GBL, ο Βασίλης Μουράτος είχε την ευκαιρία να εκπροσωπήσει τον Ηρακλή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμμετέχοντας στο FIBA Europe Cup. Αυτή η εμπειρία προσέθεσε μια διεθνή διάσταση στην παρουσία του στην ομάδα.

Ο 29χρονος γκαρντ πήρε μέρος σε τρία παιχνίδια της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αγωνιζόμενος με τα χρώματα της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Οι αναμετρήσεις αυτές ήταν σημαντικές για την πορεία του συλλόγου στην Ευρώπη.

Στις συγκεκριμένες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, ο Μουράτος σημείωσε κατά μέσο όρο 1,7 πόντους ανά παιχνίδι, συνεισφέροντας στο επιθετικό κομμάτι. Επιπρόσθετα, κατέγραψε και έναν μέσο όρο μίας ασίστ ανά παιχνίδι, δείχνοντας την ικανότητά του στη δημιουργία φάσεων για τους συμπαίκτες του.

Το επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα του Έλληνα γκαρντ

Μετά την επίσημη λύση της συνεργασίας του με τον Ηρακλή, ο Βασίλης Μουράτος βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση του επόμενου επαγγελματικού του σταθμού. Η νέα αυτή φάση σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην καριέρα του.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, στην ανακοίνωσή της, δεν παρέλειψε να του ευχηθεί καλή επιτυχία για το μέλλον, υπογραμμίζοντας την εκτίμηση προς το πρόσωπό του. Αυτή η ευχή συνοδεύει τον αθλητή στις επόμενες επιλογές του.

Ο 29χρονος Έλληνας γκαρντ, έχοντας πλέον την εμπειρία από τις συμμετοχές του τόσο στη GBL όσο και στο FIBA Europe Cup με τη φανέλα του «Γηραιού», είναι ελεύθερος να επιλέξει τον προορισμό που θα τον οδηγήσει στην περαιτέρω εξέλιξη της καριέρας του. Η αγορά των αθλητών αναμένεται να παρακολουθήσει τις επόμενες κινήσεις του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta