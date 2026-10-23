Η ΚΑΕ Ολυμπιακός απαντά στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τα «κλεμμένα»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, μετά τις δηλώσεις του διοικητικού ηγέτη της πράσινης ΚΑΕ σχετικά με τα «κλεμμένα» και τον νομικό δρόμο που ακολουθεί ο Παναθηναϊκός. Οι «ερυθρόλευκοι» τόνισαν ότι δεν πρόκειται να γίνουν σύμμαχοι στον αγώνα του για διαιτησία 100-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, αναφέρθηκαν σε εκκρεμή έρευνα, με την οποία, όπως υπογραμμίζουν, δεν έχουν καμία σχέση.

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε προχωρήσει σε τοποθέτηση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, τις τελευταίες ώρες.

Στις δηλώσεις του, ο μέχρι σήμερα ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός υπογράμμισε πως η ομάδα ακολουθεί τον νομικό δρόμο. Είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, τη φράση: «Θέλουμε πίσω τα κλεμμένα και θα τα πάρουμε!».

Η απάντηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τη διαιτησία

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, πληροφορηθείσα ότι ο κ. Γιαννακόπουλος τους αναζητά αγωνιωδώς, θέλησε να τον ενημερώσει για τη θέση της.

Στην απάντησή της, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ τόνισε ότι στον αγώνα του για διαιτησία 100-0 υπέρ του Παναθηναϊκού δεν πρόκειται να τους βρει συμμάχους. Αντιθέτως, ξεκαθάρισε ότι η ίδια δίνει εδώ και χρόνια τον δικό της, πραγματικό αγώνα για το 50-50, και αυτόν τον αγώνα θα τον πάει μέχρι τέλους.

Η «συμβουλή» για τα «πραγματικά κλεμμένα»

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός περιείχε και μία «συμβουλή» προς τον διοικητικό ηγέτη της πράσινης ΚΑΕ.

«Και μια συμβουλή: πρόσεξε τι εύχεσαι. Γιατί, εάν επιστραφούν τα πραγματικά κλεμμένα, η τροπαιοθήκη της ομάδας σου και το περίφημο τραπεζάκι στο Σούνιο θα γεμίσουν αράχνες αντί για τρόπαια», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο.

Σύνδεση με εκκρεμή έρευνα και «επικοινωνιακό πανηγύρι»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατηγόρησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ότι, με τη γνωστή του αμετροέπεια, έσπευσε να συνδέσει την ομάδα και τους ανθρώπους της με μια εκκρεμή έρευνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» υπογραμμίζουν ότι ουδεμία απολύτως σχέση έχουν με την εν λόγω έρευνα. Μάλιστα, σημειώνουν ότι ο κ. Γιαννακόπουλος επαίρεται δημόσια ότι τη γνώριζε εκ των προτέρων.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός διερωτάται αν, εφόσον ο κ. Γιαννακόπουλος υπερηφανεύεται για την πλήρη γνώση αυτής της μυστικής διαδικασίας, δεν τον ενημέρωσε κανείς ότι δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά σε αυτούς. Επίσης, θέτει το ερώτημα αν αυτή η στάση εξυπηρετεί απλώς το «επικοινωνιακό πανηγύρι» που έχει στήσει στις πλάτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Προειδοποιήσεις και τα υστερόγραφα

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ξεκαθάρισε ότι δεν παριστάνει τους δικαστές του Instagram και του πληκτρολογίου.

Προειδοποίησε επίσης ότι, όπως ήδη γνωρίζει από πρώτο χέρι, σε κάθε απόπειρα να πλήξει την ομάδα τους θα λάβει, για πολλοστή φορά, τη συντριπτική απάντηση. Εξέφρασε την ελπίδα ότι, όταν καταδικαστεί ξανά, να μην εμφανιστεί πάλι κάποια φωτογραφική διάταξη για να τον κρατήσει στην ΚΑΕ.

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με δύο υστερόγραφα. Το πρώτο αναφέρει: «Μην ανεβάζεις και σβήνεις. Έχουν καταγραφεί όλα και θα χρειαστεί να δώσεις πειστικές εξηγήσεις». Το δεύτερο υστερόγραφο τονίζει: «Το έμβλημα του δαφνοστεφανωμένου έφηβου, που κόσμησε τον Μάιο όλο το ΟΑΚΑ, δεν θα το ξαναπιάσεις στο στόμα σου».

Με πληροφορίες από: Gazzetta