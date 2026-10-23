Η Μίλαν αναζητά επικεφαλής ποδοσφαιρικού τμήματος, στο κάδρο ο Μάρκους Κρέσε

Η Μίλαν βρίσκεται σε αναζήτηση νέου επικεφαλής για το ποδοσφαιρικό της τμήμα, με τον Μάρκους Κρέσε να αποτελεί τον βασικό στόχο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «ροσονέρι» είναι έτοιμοι να καταβάλουν ένα γενναιόδωρο ποσό για τη συγκεκριμένη θέση, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα του ρόλου. Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν ήδη ξεκινήσει, με νέες συζητήσεις να προγραμματίζονται με στόχο την ολοκλήρωση της συμφωνίας και την ενίσχυση της διοικητικής δομής του συλλόγου.

Οι επαφές της Μίλαν με τον γερμανό παράγοντα

Οι συζητήσεις ανάμεσα στον Μάρκους Κρέσε και τη Μίλαν συνεχίζονται, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Φλόριαν Πλέτενμπεργκ. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν εισέλθει ακόμα στην τελική τους ευθεία, παρά τα όσα ενδεχομένως έχουν αναφερθεί σε άλλα ρεπορτάζ αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία μεταξύ της Μίλαν και της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, της ομάδας στην οποία ανήκει τυπικά ο 46χρονος Γερμανός παράγοντας, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.

Οι «ροσονέρι» βλέπουν στο πρόσωπο του Κρέσε τον κατάλληλο άνθρωπο για να αναλάβει τα ηνία του ποδοσφαιρικού τους τμήματος. Η πρόθεση της Μίλαν είναι να του ανατεθεί ένας κεντρικός ρόλος στον μεταγραφικό σχεδιασμό και στη διαμόρφωση της ομάδας για τα επόμενα χρόνια, κάτι που καθιστά τη θέση ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον του συλλόγου και την επίτευξη των αγωνιστικών στόχων.

Το ισχύον συμβόλαιο και η ρήτρα αποδέσμευσης

Ο Μάρκους Κρέσε αποχώρησε από τη θέση του στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης με δική του επιθυμία, ωστόσο η συμφωνία του με τον γερμανικό σύλλογο εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ. Το συμβόλαιό του με την Άιντραχτ έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027, γεγονός που δημιουργεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την απόκτησή του από άλλη ομάδα και απαιτεί την τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Συγκεκριμένα, οποιαδήποτε ομάδα επιθυμεί να τον προσλάβει πριν από τη λήξη του συμβολαίου του, δηλαδή πριν από το καλοκαίρι του 2027, θα πρέπει να καταβάλει ένα ποσό της τάξης των 5 έως 7 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το ποσό αφορά μια νέα ρήτρα αποδέσμευσης που έχει αποκαλυφθεί, καθιστώντας την απόκτηση του γερμανού παράγοντα μια σημαντική οικονομική επένδυση για τον ενδιαφερόμενο σύλλογο.

Τα σχέδια του Κρέσε και το ενδιαφέρον για τη Μίλαν

Ο Μάρκους Κρέσε έχει εκφράσει την πρόθεσή του να κάνει ένα μικρό διάλειμμα πριν αναλάβει νέα καθήκοντα. Ωστότε, ένα νέο ξεκίνημα από τον Ιανουάριο είναι πιθανό, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν και οι συζητήσεις με τη Μίλαν καταλήξουν σε συμφωνία, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην επαγγελματική του πορεία. Το πρότζεκτ που παρουσιάζουν οι «ροσονέρι» φέρεται να τον ελκύει ιδιαίτερα, γεγονός που ενισχύει τις πιθανότητες συνεργασίας και την προοπτική του να ενταχθεί στον ιταλικό σύλλογο.

Η Μίλαν, από την πλευρά της, δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει στην πρόσληψη του Κρέσε, καθώς τον θεωρεί τον ιδανικό υποψήφιο για να αναλάβει την κρίσιμη θέση του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Η επιθυμία του συλλόγου να ενισχύσει τη διοικητική του δομή με ένα πρόσωπο που μπορεί να φέρει νέες ιδέες και στρατηγικές είναι εμφανής, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και επιτυχία της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta