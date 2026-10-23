Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ένα βήμα πριν τον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα

Σημαντικές εξελίξεις φέρεται να δρομολογούνται στο μέτωπο των μεταγραφών στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βρίσκεται πολύ κοντά στην μετοίκηση του στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Η πληροφορία προέρχεται από ιταλικό Μέσο, συγκεκριμένα την εφημερίδα «La Repubblica», η οποία τονίζει πως η συμφωνία είναι προ των πυλών.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο που ο 30χρονος γκαρντ έχει τεθεί εκτός αγωνιστικής δράσης από τον Ολυμπιακό, λόγω τιμωρίας. Η ιταλική πηγή αναφέρει λεπτομέρειες για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, καθώς και για τον αντίκτυπο που θα έχει αυτή η μετακίνηση σε άλλες ευρωπαϊκές ομάδες.

Η φημολογία από την Ιταλία

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «La Repubblica», ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος χαρακτηρίζεται στο δημοσίευμα ως «πρώην πλέον παίκτης του Ολυμπιακού», βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την υπογραφή συμβολαίου με τον ΠΑΟΚ. Το ιταλικό Μέσο τονίζει ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι έτοιμη να του εγγυηθεί ένα σημαντικό τριετές συμβόλαιο, το οποίο περιγράφεται ως πλουσιοπάροχο.

Το ίδιο δημοσίευμα μπλέκει στην υπόθεση και την ιταλική Αρμάνι Μιλάνο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «μια συμφωνία που, εάν επιβεβαιωθεί, θα βάλει οριστικά τέλος στις ελπίδες της Αρμάνι να εξασφαλίσει έναν από τους πιο υποσχόμενους σκόρερ στην ευρωπαϊκή αγορά».

Η κατάσταση στον Ολυμπιακό

Η φημολογία για τη μετακίνηση του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον ΠΑΟΚ έρχεται σε μια στιγμή που ο παίκτης αντιμετωπίζει προβλήματα στον Ολυμπιακό. Έπειτα από οριστική απόφαση του Ολυμπιακού για την τιμωρία του, ο 30χρονος αθλητής θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για έναν μήνα. Αυτό σημαίνει ότι ο γκαρντ των Πειραιωτών θα χάσει κάποιες σημαντικές αναμετρήσεις της ομάδας του.

Οι αγώνες από τους οποίους θα απουσιάσει ο Ντόρσεϊ αφορούν τόσο τις εγχώριες διοργανώσεις στην Ελλάδα όσο και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού. Η τιμωρία αυτή έχει δημιουργήσει ένα κενό στην αγωνιστική του παρουσία, γεγονός που πιθανόν να επιταχύνει τις εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του.

Το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ, με επικεφαλής τον προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι, φέρεται να έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την «La Repubblica», είναι διατεθειμένη να προσφέρει στον παίκτη ένα πλουσιοπάροχο τριετές συμβόλαιο, γεγονός που υποδηλώνει την επιθυμία της να τον εντάξει στο δυναμικό της για μακροχρόνια συνεργασία.

Η προσφορά αυτή δείχνει την πρόθεση του ΠΑΟΚ να ενισχυθεί σημαντικά με έναν παίκτη υψηλού επιπέδου, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο υποσχόμενους σκόρερ στην ευρωπαϊκή αγορά, όπως αναφέρεται στο ιταλικό δημοσίευμα. Η προοπτική ενός σταθερού και σημαντικού συμβολαίου φαίνεται να είναι ελκυστική για τον Ντόρσεϊ.

Το τέλος των ελπίδων για την Αρμάνι

Η πιθανή συμφωνία του Τάιλερ Ντόρσεϊ με τον ΠΑΟΚ φαίνεται να βάζει τέλος στις ελπίδες της Αρμάνι Μιλάνο να τον εντάξει στο ρόστερ της. Η ιταλική ομάδα είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τον παίκτη, θεωρώντας τον έναν από τους πιο υποσχόμενους σκόρερ στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το δημοσίευμα της «La Repubblica» αναφέρει ότι το «όνειρο του Τάιλερ Ντόρσεϊ φαίνεται καταδικασμένο να εξανεμιστεί» για την Αρμάνι, καθώς η επικείμενη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ θα τερματίσει οριστικά τις προσπάθειές της να τον αποκτήσει. Η εξέλιξη αυτή αναδιαμορφώνει τα δεδομένα στην ευρωπαϊκή αγορά παικτών, τουλάχιστον όσον αφορά την περίπτωση του Ντόρσεϊ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta