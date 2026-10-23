Η συνομοσπονδία της Ασίας στηρίζει τον Τζάνι Ινφαντίνο για τέταρτη θητεία στην προεδρία της FIFA

Η Συνομοσπονδία Ποδοσφαιρού της Ασίας (AFC) ανακοίνωσε επίσημα την υποστήριξή της στον Τζάνι Ινφαντίνο για την τέταρτη θητεία του ως πρόεδρος της FIFA. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική ανατροπή στην προηγούμενη στάση της ασιατικής συνομοσπονδίας απέναντι στον επικεφαλής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Η απόφαση ελήφθη ενόψει των προεδρικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τον ερχόμενο Μάρτιο, όπου η στήριξη των 47 μελών της AFC αναμένεται να είναι καθοριστικής σημασίας.

Η αιφνίδια στροφή της ασιατικής συνομοσπονδίας

Σε μια κίνηση που χαρακτηρίζεται ως στροφή 180 μοιρών, η Συνομοσπονδία Ποδοσφαιρού της Ασίας (AFC) αποφάσισε να στηρίξει την υποψηφιότητα του Τζάνι Ινφαντίνο για μια τέταρτη θητεία στην προεδρία της FIFA. Η επίσημη ανακοίνωση της υποστήριξης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έκτακτου συνεδρίου της συνομοσπονδίας, το οποίο έλαβε χώρα στο Τόκιο την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Ο πρόεδρος της AFC, Σεΐχης Σαλμάν μπιν Ιμπραήμ Αλ Χαλίφα, ήταν αυτός που γνωστοποίησε την απόφαση, εκφράζοντας την υποστήριξη στον επικεφαλής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Μάλιστα, ο Σεΐχης Σαλμάν αγκαλίασε τον Τζάνι Ινφαντίνο μπροστά στους παρευρισκόμενους συνέδρους, επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο την αλλαγή πλεύσης της ασιατικής συνομοσπονδίας.

Το ιστορικό της προηγούμενης διαφωνίας

Η τωρινή υποστήριξη έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη στάση που είχε υιοθετήσει η AFC μόλις λίγο περισσότερο από δύο μήνες πριν. Εκείνη την περίοδο, η ασιατική συνομοσπονδία είχε συνεργαστεί με την UEFA και τη Βορειοκεντρική Αμερικανική Συνομοσπονδία (CONCACAF), διατυπώνοντας κατηγορίες εναντίον του Τζάνι Ινφαντίνο για παραβίαση της εμπιστοσύνης.

Οι κατηγορίες αυτές συνδέονταν με ένα σχέδιο που είχε προτείνει ο Ινφαντίνο, το οποίο προέβλεπε την προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών στο Παγκόσμιο Κύπελλο και είχε εκτιμώμενο ύψος 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο είχε προκαλέσει τις αντιδράσεις, έχει πλέον απορριφθεί, γεγονός που φαίνεται να συνέβαλε στην αναθεώρηση της στάσης της AFC.

Οι δηλώσεις του Σεΐχη Σαλμάν

Ο Σεΐχης Σαλμάν μπιν Ιμπραήμ Αλ Χαλίφα, απευθυνόμενος στο έκτακτο συνέδριο της FIFA, εξήγησε τους λόγους πίσω από την απόφαση της AFC. «Επιβεβαιώνουμε την πλήρη δέσμευσή μας, φυσικά, να υποστηρίξουμε εσάς και την ηγεσία σας καθώς επιδιώκετε μια νέα θητεία ως πρόεδρος της FIFA», δήλωσε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στον Τζάνι Ινφαντίνο.

Ο πρόεδρος της AFC αναφέρθηκε στις επισκέψεις του Ινφαντίνο σε πολλές χώρες της Ασίας και στις συνομιλίες που είχε με πολλά μέλη της ηπείρου, επισημαίνοντας ότι γνωρίζει τα συναισθήματα των μελών και ότι η δέσμευση του Ινφαντίνο είναι σαφής. Παραδέχτηκε ότι υπήρξαν κάποια ζητήματα για τα οποία είχαν συζητήσει στο παρελθόν, αλλά τόνισε την ανάγκη να μην συνδέονται αυτά τα δύο πράγματα.

«Τις τελευταίες ημέρες συναντηθήκαμε στη Ζυρίχη. Καταστήσατε σαφές ότι υπήρχε μια αληθινή, σαφής κατανόηση μεταξύ μας. Πρέπει να προχωρήσουμε», πρόσθεσε ο Σεΐχης Σαλμάν. Υπογράμμισε επίσης την πεποίθηση ότι «το ποδόσφαιρο είναι ισχυρότερο όταν συνεργαζόμαστε με ένα κοινό όραμα και έναν κοινό σκοπό», καταλήγοντας: «Ως μια ασιατική οικογένεια, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε, ενωμένοι στην υποστήριξή σας, Τζάνι. Θέλω απλώς να το ξεκαθαρίσω αυτό σήμερα».

Η κρισιμότητα της ασιατικής υποστήριξης

Η υποστήριξη της Συνομοσπονδίας Ποδοσφαιρού της Ασίας θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη ενόψει των προεδρικών εκλογών της FIFA, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τον ερχόμενο Μάρτιο. Η AFC αποτελείται από 47 μέλη, γεγονός που προσδίδει σημαντικό βάρος στην απόφασή της και θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική για το αποτέλεσμα των εκλογών.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων από πιθανούς αντιπάλους του Τζάνι Ινφαντίνο έχει οριστεί για τις 18 Νοεμβρίου. Μέχρι την τρέχουσα στιγμή, κανένας άλλος υποψήφιος δεν έχει υποβάλει επίσημη αίτηση για την προεδρία της FIFA. Παρόλα αυτά, η UEFA έχει ήδη δηλώσει την πρόθεσή της να αναζητήσει μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμφανιστούν και άλλες υποψηφιότητες μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta