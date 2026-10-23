Ο Μπορνταλάς ξέσπασε μετά την ήττα της Χετάφε: «Νιώθω προδομένος, δεν μου αξίζει αυτό»

Ο προπονητής της Χετάφε, Χοσέ Μπορνταλάς, δεν έκρυψε την έντονη απογοήτευσή του και το αίσθημα αδικίας που νιώθει, μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα της ομάδας του με 2-5 από τη Λουγκάνο. Το ξέσπασμα του Ισπανού τεχνικού ήρθε στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Conference League, όπου η ομάδα του δεν έχει καταφέρει να ξεκινήσει θετικά. Ο Μπορνταλάς μίλησε ανοιχτά για λάθη των παικτών του, την ευθραυστότητα της ομάδας, αλλά και για υποσχέσεις που δεν έχουν τηρηθεί.

Η βαριά ήττα και η θέση στη διοργάνωση

Η Χετάφε γνώρισε μια οδυνηρή ήττα στην έδρα της, καθώς η Λουγκάνο επικράτησε με το ευρύ σκορ 5-2. Αυτό το αποτέλεσμα ήρθε στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Conference League, αφήνοντας την ισπανική ομάδα σε δύσκολη θέση. Η Χετάφε βρίσκεται πλέον στην 30η θέση της διοργάνωσης, έχοντας συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό.

Ο μοναδικός βαθμός της ομάδας προήλθε από την ισοπαλία που απέσπασε στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, όπου αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 απέναντι στην Ουνιβερσιταέα Κραϊόβα. Το κακό ξεκίνημα έχει προκαλέσει προβληματισμό και έχει οδηγήσει τον προπονητή σε δηλώσεις που φανερώνουν την ένταση της κατάστασης.

Τα λάθη και η «ευθραυστότητα» της ομάδας

Ο Χοσέ Μπορνταλάς, σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα, εξέφρασε τον θυμό του για την εμφάνιση της ομάδας. «Δεν αφαιρώ τίποτα από αυτό, είμαι πολύ θυμωμένος», είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε σε μια προσπάθεια αντίδρασης για να μειωθεί η διαφορά στο σκορ, ωστόσο τόνισε ότι έγιναν «δύο πολύ σοβαρά λάθη ξανά», με αποτέλεσμα να δεχτούν γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο προπονητής των Μαδριλένων ήταν κατηγορηματικός, δηλώνοντας ότι η ομάδα δεν μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της να επαναλάβει την εμφάνιση αυτή. Είχε προειδοποιήσει από τον Μάιο ότι η σεζόν θα ήταν απαιτητική και ότι τέτοιες στιγμές θα έρχονταν, κάτι που, όπως είπε, έχει αποδειχθεί, καθώς «δεν έχουμε την ομάδα για αυτό». Ο Μπορνταλάς επισήμανε πως υπήρχαν πολλά λάθη και μια «τεράστια ευθραυστότητα», με τη Λουγκάνο να ανατρέπει το σκορ με δύο γκολ μέσα σε έξι λεπτά, ενώ η ομάδα του θα μπορούσε να είχε δεχτεί ακόμα περισσότερα.

Η σύνθεση και η αδυναμία ξεκούρασης παικτών

Ο Χοσέ Μπορνταλάς εξήγησε τις επιλογές του σχετικά με την αρχική ενδεκάδα, αναφέροντας ότι αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένους παίκτες για να ξεκουράσει άλλους που κινδύνευαν με τραυματισμό. Ωστόσο, η κατάσταση στο γήπεδο τον οδήγησε σε άμεσες παρεμβάσεις. «Αναγκάστηκα να τους βγάλω στο ημίχρονο επειδή η αμηχανία ήταν προφανής και θα μπορούσε να ήταν ακόμη χειρότερη», δήλωσε.

Παρόλο που υπήρξε μια μικρή βελτίωση με την είσοδο παικτών που αγωνίζονται τακτικά, ο προπονητής υπογράμμισε ότι η ομάδα παραμένει ανισορροπημένη. «Είναι σαφές ότι δεν είμαστε αρκετά καλοί, ούτε για τρεις διοργανώσεις, ούτε καν για μία», τόνισε, αναδεικνύοντας την αδυναμία του να διαχειριστεί το ρόστερ του αποτελεσματικά. Η αδυναμία αυτή να ξεκουράσει τους παίκτες του, όπως δήλωσε, αποδείχθηκε περίτρανα στον αγώνα.

Η απογοήτευση και οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις

Ο Ισπανός τεχνικός δεν δίστασε να εκφράσει τα προσωπικά του συναισθήματα, δηλώνοντας ότι «δεν το αξίζω αυτό». Νιώθει εξαπατημένος, καθώς «αυτά που μου έχουν υποσχεθεί χρόνο με το χρόνο δεν έχουν εκπληρωθεί». Ο θυμός του είναι εμφανής, ενώ παράλληλα εξέφρασε την αγάπη του για τη Χετάφε, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «πολύ οδυνηρή».

Ο Μπορνταλάς, μάλιστα, ανέφερε ότι η εικόνα του υποβαθμίζεται με αγώνες σαν τον συγκεκριμένο. Η δήλωσή του αυτή υπογραμμίζει το βάθος της απογοήτευσής του και την πίεση που νιώθει από την απόδοση της ομάδας και την έλλειψη στήριξης που, όπως υπονοεί, είχε υποσχεθεί.

Επόμενος στόχος: Το παιχνίδι στο Σαν Μαμές

Παρά τη βαριά ήττα, ο προπονητής προσπάθησε να στρέψει την προσοχή στον επόμενο αγώνα. «Πρέπει να επικεντρωθούμε στον αγώνα της Κυριακής στις 2 μ.μ. στο Σαν Μαμές», δήλωσε, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για μια «μεγαλύτερη και καλύτερη ομάδα».

Ο Μπορνταλάς δεν παρέλειψε να συγκρίνει τη Λουγκάνο με τις ομάδες του ισπανικού πρωταθλήματος, λέγοντας ότι «με όλο τον σεβασμό προς τη Λουγκάνο, είναι ομάδα της Β' Κατηγορίας εδώ στην Ισπανία και σκόραραν πέντε γκολ εναντίον μας και δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την απογοήτευσή του για την ευκολία με την οποία η ομάδα του δέχτηκε τόσα πολλά γκολ από έναν θεωρητικά υποδεέστερο αντίπαλο, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση βελτίωση ενόψει των επόμενων αναμετρήσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta