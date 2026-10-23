Η υπόθεση Basketgate: Ο Πέτρος Παπαπέτρου στον ανακριτή για απολογία

Σήμερα, ο Πέτρος Παπαπέτρου προσήλθε στις δικαστικές αίθουσες της Ευελπίδων, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σειράς απολογιών που αφορούν την πολύκροτη υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Η παρουσία του ενώπιον του Ανακριτή αποτελεί ένα κομβικό σημείο στην εξέλιξη του σκανδάλου, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στον αθλητικό κόσμο. Το λεγόμενο «Basketgate» έχει φέρει στο προσκήνιο σοβαρές κατηγορίες που αγγίζουν την αξιοπιστία του αθλήματος.

Η άφιξη του Πέτρου Παπαπέτρου και η έναρξη των διαδικασιών

Ο Πέτρος Παπαπέτρου έφτασε στην Ευελπίδων, όπου και θα απολογηθεί στον Ανακριτή για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Η άφιξή του είναι η πρώτη από μια σειρά απολογιών που έχουν προγραμματιστεί για τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο.

Η διαδικασία της απολογίας του Παπαπέτρου ξεκινά σήμερα, με τις αρχές να επιδιώκουν να ρίξουν φως στις πτυχές αυτής της υπόθεσης που έχει προκαλέσει «σεισμό» στον χώρο του αθλήματος. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την αθλητική κοινότητα.

Το σκάνδαλο των στημένων αγώνων που συγκλονίζει το μπάσκετ

Τις τελευταίες μέρες, το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται στο επίκεντρο ενός μεγάλου σκανδάλου που αφορά στημένους αγώνες. Η αποκάλυψη αυτής της υπόθεσης έχει προκαλέσει «σεισμό» και έχει αναστατώσει βαθιά τον χώρο, καθώς θίγει την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του αθλήματος.

Οι κατηγορίες για χειραγώγηση αγώνων έχουν φέρει σε δύσκολη θέση αρκετά πρόσωπα, τα οποία καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις τους. Η σοβαρότητα των κατηγοριών απαιτεί πλήρη διαλεύκανση και ανάληψη ευθυνών από όλους τους εμπλεκόμενους.

Οι κατηγορούμενοι και η παραμονή τους στη ΓΑΔΑ

Συνολικά, έξι πρόσωπα έχουν κατονομαστεί ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση των στημένων αγώνων. Πρόκειται για τους Βαγγέλη Λιόλιο, Πέτρο Παπαπέτρου, Βάσω Τσαρούχα, Τάσο Πηλοΐδη, Γιώργο Μαυραγάνη και Ηλία Κορομηλά. Όλοι αυτοί οι κατηγορούμενοι παραμένουν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ).

Η παραμονή τους στη ΓΑΔΑ θα διαρκέσει μέχρι να ολοκληρωθούν οι απολογίες τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος της προανάκρισης για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση δικαιοσύνης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των επόμενων απολογιών

Μετά την απολογία του Πέτρου Παπαπέτρου, οι δικαστικές διαδικασίες θα συνεχιστούν με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, στις 10 το πρωί, έχει προγραμματιστεί να απολογηθούν ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης. Η παρουσία τους αναμένεται να προσθέσει νέα στοιχεία στην υπόθεση.

Οι απολογίες θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου, στις 10:30 το πρωί. Τότε θα δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις η Βάσω Τσαρούχα, ο Τάσος Πηλοΐδης και ο Ηλίας Κορομηλάς. Το πρόγραμμα αυτό δείχνει την εντατικοποίηση των ενεργειών των αρχών για την ταχεία διαλεύκανση του σκανδάλου που έχει ταράξει το ελληνικό μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta