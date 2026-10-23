Η ΑΕΚ προειδοποιεί τους φιλάθλους της για τα εισιτήρια του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Η ΠΑΕ ΑΕΚ προχώρησε σε μία σημαντική ανακοίνωση, η οποία απευθύνεται απευθείας στους φιλάθλους της ομάδας, με κεντρικό θέμα τα εισιτήρια για τον επερχόμενο εντός έδρας αγώνα του Champions League. Η αναμέτρηση, που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, φέρνει την «Ένωση» αντιμέτωπη με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μέσω της ανακοίνωσής της, η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους οπαδούς της για την κατάσταση των εισιτηρίων και παράλληλα εφιστά την προσοχή τους σε συγκεκριμένες πρακτικές που έχουν παρατηρηθεί στην αγορά. Η ομάδα επιδιώκει να προστατεύσει τους φιλάθλους της από πιθανές δυσάρεστες καταστάσεις, ενόψει ενός τόσο κρίσιμου και ελκυστικού αγώνα.

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε επίσημα ότι τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης έχουν ήδη εξαντληθεί. Το μεγάλο αυτό παιχνίδι, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, του Champions League, πρόκειται να διεξαχθεί στην έδρα της ομάδας, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η αναμέτρηση έχει οριστεί για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, με την έναρξη του αγώνα να είναι προγραμματισμένη για τις 19:45. Το γεγονός ότι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν τόσο γρήγορα υπογραμμίζει το τεράστιο ενδιαφέρον του κόσμου της ΑΕΚ να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας σε αυτό το ιστορικό παιχνίδι απέναντι σε έναν κορυφαίο ευρωπαϊκό σύλλογο.

Κίνδυνος ακύρωσης για εισιτήρια από μη εξουσιοδοτημένες πηγές

Η ΠΑΕ ΑΕΚ προχώρησε σε μία σοβαρή προειδοποίηση προς τους φιλάθλους της, αναφορικά με την αγορά εισιτηρίων από ανεπίσημα κανάλια διάθεσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα μία αυξημένη δραστηριότητα μεταπώλησης εισιτηρίων μέσω ιστοσελίδων που δεν έχουν καμία επίσημη εξουσιοδότηση από την ομάδα.

Για τον λόγο αυτό, η ΠΑΕ καλεί τους φιλάθλους να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να μην προχωρούν σε αγορές εισιτηρίων από τέτοιου είδους μη επίσημα κανάλια. Η προειδοποίηση είναι ξεκάθαρη και αφορά έναν σοβαρό κίνδυνο: τα συγκεκριμένα εισιτήρια που αγοράζονται με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να ακυρωθούν.

Απώλεια της θέσης στο γήπεδο και απρόοπτα

Ο σοβαρός κίνδυνος ακύρωσης των εισιτηρίων που προέρχονται από μη εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες έχει άμεσες και δυσάρεστες συνέπειες για τους φιλάθλους. Η ΠΑΕ ΑΕΚ τονίζει ότι σε περίπτωση που ένα εισιτήριο κριθεί άκυρο, ο κάτοχός του θα αντιμετωπίσει την απώλεια της θέσης του στο γήπεδο.

Αυτό σημαίνει ότι, παρά την οικονομική δαπάνη για την αγορά του εισιτηρίου, ο φίλαθλος δεν θα έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στο γήπεδο και να παρακολουθήσει τον αγώνα. Η προειδοποίηση αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή ταλαιπωρίας και απογοήτευσης για τους οπαδούς που επιθυμούν να στηρίξουν την ομάδα τους, αλλά κινδυνεύουν να πέσουν θύματα της παράνομης μεταπώλησης.

Η επίσημη σύσταση της ΠΑΕ ΑΕΚ για ασφαλείς αγορές

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή πρόσβαση των φιλάθλων στο γήπεδο και να αποφευχθούν όλα τα παραπάνω προβλήματα, η ΠΑΕ ΑΕΚ προβαίνει σε μία ξεκάθαρη σύσταση. Συγκεκριμένα, συνιστά στους οπαδούς της ομάδας να προμηθεύονται τα εισιτήρια για τους αγώνες της αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών διάθεσης.

Αυτή η πρακτική αποτελεί τη μοναδική εγγύηση για την εγκυρότητα των εισιτηρίων και την εξασφάλιση της θέσης τους στο γήπεδο. Η ΠΑΕ ΑΕΚ επιδιώκει να ενημερώσει με τον πιο σαφή τρόπο τους φιλάθλους της, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις και να διασφαλιστεί ότι όλοι όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα θα το κάνουν με νόμιμο και ασφαλή τρόπο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta