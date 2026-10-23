Ανακοινώθηκαν οι τιμωρημένοι παίκτες της Super League για τις επόμενες αγωνιστικές

Η διοργανώτρια αρχή της Super League προχώρησε σήμερα στην ανακοίνωση των ποδοσφαιριστών που δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ερχόμενη 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Παράλληλα, έκανε γνωστά και τα ονόματα εκείνων που θα απουσιάσουν από την 9η, τη 10η και την 11η αγωνιστική, λόγω συμπλήρωσης καρτών.

Οκτώ παίκτες εκτός για την 8η αγωνιστική

Η 8η «στροφή» της Super League πλησιάζει και συνολικά οκτώ ποδοσφαιριστές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν. Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος έκανε γνωστά σήμερα τα ονόματά τους, επιβεβαιώνοντας τις απουσίες που θα επηρεάσουν τις ομάδες τους.

Ανάμεσα στους τιμωρημένους για την 8η αγωνιστική βρίσκεται ο Λόβρο Μάγερ από την ΑΕΚ. Η απουσία του αποτελεί μία από τις συνολικά οκτώ απώλειες που ανακοινώθηκαν για την επικείμενη αγωνιστική. Ο ποδοσφαιριστής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες της 8ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Διπλές απώλειες για Βόλο και Καλαμάτα

Ο Βόλος ELABET αντιμετωπίζει διπλή απώλεια στην 8η αγωνιστική, καθώς δύο ποδοσφαιριστές του περιλαμβάνονται στη λίστα των τιμωρημένων. Πρόκειται για τον Γιώργο Μύγα και τον Κέιντι Μπαρέ, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν. Η μη συμμετοχή τους δημιουργεί νέα δεδομένα για την ομάδα του Βόλου ενόψει της προσεχούς αναμέτρησης.

Αντίστοιχα, η Καλαμάτα θα αγωνιστεί χωρίς δύο σημαντικούς παίκτες της. Ο Χούλιο Αλόνσο και ο Τζιμπρίλ Ντιαρά είναι στη λίστα των ποδοσφαιριστών που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην 8η αγωνιστική. Οι απουσίες αυτές επηρεάζουν την αγωνιστική της εικόνα, καθώς και οι δύο περιλαμβάνονται στους οκτώ τιμωρημένους που ανακοινώθηκαν.

Απουσίες και για Λεβαδειακό, Ολυμπιακό, ΠΟΤ Ηρακλή

Στις ομάδες που επηρεάζονται από τις τιμωρίες για την 8η αγωνιστική περιλαμβάνεται και ο Λεβαδειακός, ο οποίος θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Μοχάμεντ Ελνένι. Ο ποδοσφαιριστής αυτός είναι ένας από τους οκτώ που δεν μπορούν να λάβουν μέρος στους αγώνες της επικείμενης «στροφής» του πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός επίσης θα έχει μία σημαντική απουσία, καθώς ο Παναγιώτης Ρέτσος βρίσκεται στη λίστα των τιμωρημένων παικτών. Η μη συμμετοχή του Ρέτσου στην 8η αγωνιστική προστίθεται στις συνολικές απώλειες που καλούνται να διαχειριστούν οι ομάδες. Τέλος, ο ΠΟΤ Ηρακλής-Φούρνοι Βενέτη θα αγωνιστεί χωρίς τον Γιοάν Ρος, ο οποίος επίσης περιλαμβάνεται στους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Ποινές που εκτείνονται σε επόμενες αγωνιστικές

Πέρα από τις άμεσες τιμωρίες που αφορούν την 8η αγωνιστική, η διοργανώτρια αρχή της Super League έκανε γνωστό ότι υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που έχουν επιλεγεί να απουσιάσουν από επόμενες «στροφές» του πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν ποινές που θα εκτιθούν στην 9η, την 10η και την 11η αγωνιστική.

Οι εν λόγω ποινές επιβάλλονται λόγω συμπλήρωσης καρτών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ. Η ανακοίνωση περιελάμβανε τη γενική πληροφορία για αυτές τις μελλοντικές απουσίες, χωρίς ωστόσο να αναφέρονται αναλυτικά τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα επηρεαστούν σε αυτές τις συγκεκριμένες αγωνιστικές ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες θα πρέπει να διαχειριστούν και αυτές τις απουσίες στις προσεχείς αναμετρήσεις τους.

Το νομικό πλαίσιο των τιμωριών

Όλες οι ανακοινωθείσες ποινές, τόσο για την 8η αγωνιστική όσο και για τις επόμενες που αφορούν τη συμπλήρωση καρτών, βασίζονται στις διατάξεις του ισχύοντος Πειθαρχικού Κώδικα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ). Η εφαρμογή των ποινών γίνεται με αυστηρή τήρηση των κανονισμών που διέπουν το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ειδικότερα, οι ποινές που εκτίονται σε επιλεγμένη αγωνιστική ημέρα εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 4, του εν λόγω κώδικα. Αυτό το νομικό πλαίσιο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ποδοσφαιριστές τιμωρούνται για παραβάσεις, όπως η συμπλήρωση του ορίου των κίτρινων καρτών, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ομοιόμορφη εφαρμογή των κανονισμών σε όλες τις ομάδες της Super League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta