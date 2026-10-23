Η κυπριακή ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων: «Τελευταία στιγμή άλλαξε η απόφαση»

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Λούης Δημητρίου, τοποθετήθηκε σχετικά με τον ημιτελικό του σχολικού πρωταθλήματος που διεξήχθη στην Πάφο και ο οποίος βρίσκεται στη δικογραφία για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Ο κ. Δημητρίου ξεκαθάρισε ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία δεν έχει καμία εμπλοκή στα γεγονότα που εξελίσσονται στην Ελλάδα. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι την τελευταία στιγμή άλλαξε η απόφαση για τους διαιτητές της συγκεκριμένης αναμέτρησης, με τους αρχικά ορισμένους Κύπριους να αντικαθίστανται από Ελλαδίτες.

Η τοποθέτηση του προέδρου της ΚΟΚ

Ο Λούης Δημητρίου, ως πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας, αναφέρθηκε στον ημιτελικό του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος, ο οποίος διεξήχθη μεταξύ της Αναγέννησης Πάτρας και του Ελληνικού Κολεγίου στην Πάφο. Αυτός ο αγώνας έχει συμπεριληφθεί στον φάκελο της υπόθεσης για το σκάνδαλο που ξέσπασε πρόσφατα στο ελληνικό μπάσκετ, αφορά στημένους αγώνες.

Ο κ. Δημητρίου μίλησε στο ΚΥΠΕ και τόνισε με σαφήνεια πως η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης δεν εμπλέκεται στα γεγονότα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα. Όπως εξήγησε, η Ομοσπονδία παρέχει μόνο διαιτητές και γραμματεία για τέτοιου είδους διοργανώσεις, χωρίς περαιτέρω συμμετοχή.

Η αλλαγή των διαιτητών στην Πάφο

Σχετικά με τον συγκεκριμένο αγώνα στην Πάφο, ο πρόεδρος της ΚΟΚ αποκάλυψε ένα σημαντικό στοιχείο. Αρχικά, είχε προγραμματιστεί να διαιτητεύσουν την αναμέτρηση δύο Κύπριοι διαιτητές. Ωστόμως, όπως ανέφερε, την τελευταία στιγμή υπήρξε αλλαγή στην απόφαση και ορίστηκαν δύο Ελλαδίτες διαιτητές για τον αγώνα.

Ο κ. Δημητρίου σχολίασε αυτή την εξέλιξη, δηλώνοντας: «Έχουν γίνει αυτά που έχουν γίνει, υπάρχουν τα βίντεο και οποιοσδήποτε μπορεί να καταλάβει ότι υπήρχε σκοπιμότητα». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αίσθηση ότι η αντικατάσταση των διαιτητών δεν ήταν τυχαία, αλλά εξυπηρετούσε κάποιον συγκεκριμένο σκοπό.

Πικρία και στενές σχέσεις με την Ελλάδα

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας εξέφρασε την πικρία της Ομοσπονδίας για τις εξελίξεις αυτές. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, «αυτή η εξέλιξη μάς επηρεάζει αφάνταστα». Η πικρία αυτή πηγάζει από τις στενές σχέσεις που διατηρεί η Κυπριακή Ομοσπονδία με την Ελλάδα, και ειδικότερα με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Ο κ. Δημητρίου πρόσθεσε ότι τέτοιου είδους εξελίξεις «δεν χαροποιούν κανέναν και δεν τιμούν κανέναν». Επανέλαβε, δε, με έμφαση ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία δεν εμπλέκεται σε αυτές τις καταστάσεις, διαχωρίζοντας πλήρως τη θέση της από το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει.

Στοιχηματισμός και δικαιοδοσία

Σε ερώτηση σχετικά με το αν ο συγκεκριμένος σχολικός αγώνας περιλαμβανόταν σε πλατφόρμες στοιχηματισμού, ο κ. Δημητρίου απάντησε αρνητικά. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «όχι, δεν νομίζω». Πρόσθεσε ότι ο αγώνας αυτός διεξάγεται «καθαρά για τα μόρια και τις χρηματοδοτήσεις που παίρνουν τα Πανεπιστήμια», υποδηλώνοντας ότι το κίνητρο δεν ήταν ο στοιχηματισμός.

Αναφορικά με το αν η Επιτροπή Δεοντολογίας επικοινώνησε με την ΚΟΚ για τις τελευταίες εξελίξεις, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας απάντησε επίσης αρνητικά. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας δεν θα ασχοληθεί με τα θέματα της ΚΟΚ, καθώς το ζήτημα αφορά αποκλειστικά τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα και δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Επιτροπής όσον αφορά την Κυπριακή Ομοσπονδία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta