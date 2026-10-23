Η FIA αυστηροποιεί τους κανονισμούς για το όριο δαπανών στη Formula 1

Νέοι, αυστηροί περιορισμοί στη λειτουργία των ομάδων της Formula 1 θα τεθούν σε ισχύ από το 2027, όπως αποφάσισε η FIA. Οι αλλαγές αυτές στοχεύουν στο κλείσιμο πιθανών παραθυρακιών και την αυστηρότερη αστυνόμευση του ανώτατου ορίου δαπανών, γνωστού ως cost cap. Το πλαίσιο ελέγχου αναμένεται να γίνει πιο σφιχτό, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια στις οικονομικές δραστηριότητες των ομάδων.

Νέοι οικονομικοί κανονισμοί από το 2027

Οι σημαντικές αυτές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των ομάδων της Formula 1 θα εφαρμοστούν με την έναρξη του 2027. Η FIA προχωρά στην αυστηροποίηση του πλαισίου ελέγχου του ανώτατου ορίου δαπανών, επιβάλλοντας έναν σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στα αγωνιστικά τμήματα των ομάδων και τις υπόλοιπες τεχνολογικές δραστηριότητες των οργανισμών τους.

Ο βασικός στόχος των νέων μέτρων είναι να αποκλειστεί κάθε δυνατότητα έμμεσης αξιοποίησης προσωπικού και τεχνογνωσίας που δεν προσμετρώνται στον αγωνιστικό προϋπολογισμό. Οι αλλαγές αυτές εγκρίθηκαν αυτή την εβδομάδα από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΠΣΜΑ) και προβλέπουν αυστηρούς περιορισμούς σε διάφορους τομείς.

Συγκεκριμένα, οι περιορισμοί αφορούν την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις, τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και τις μετακινήσεις εργαζομένων μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων των οργανισμών.

Φυσικός διαχωρισμός εγκαταστάσεων και προσωπικού

Οι νέοι κανονισμοί προβλέπουν τον φυσικό διαχωρισμό των εγκαταστάσεων των ομάδων. Θα δημιουργηθούν χώροι αποκλειστικής πρόσβασης για το προσωπικό που απασχολείται στη Formula 1 και ξεχωριστοί χώροι για τους εργαζομένους άλλων δραστηριοτήτων των εταιρειών.

Η πρόσβαση σε αυτούς τους χώρους θα ελέγχεται ηλεκτρονικά, με τα σχετικά αρχεία να διατηρούνται για περίοδο τριών ετών. Αυτό θα επιτρέπει στη FIA να εξετάζει τα δεδομένα και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Επιπλέον, εργαζόμενοι της Formula 1 και άλλων τμημάτων δεν θα επιτρέπεται πλέον να μοιράζονται γραφεία.

Κοινές εγκαταστάσεις, όπως αεροδυναμικές σήραγγες, προσομοιωτές και δυναμόμετρα, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται και από τις δύο πλευρές, δηλαδή τόσο από το αγωνιστικό όσο και από τα υπόλοιπα τμήματα. Ωστόσο, η χρήση τους δεν θα επιτρέπεται ταυτόχρονα και δεν θα υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων κατά τη χρήση.

Όσον αφορά τους κοινόχρηστους χώρους, όπως οι καντίνες, οι διάδρομοι και οι χώροι στάθμευσης, αυτοί θα παραμείνουν προσβάσιμοι σε όλους τους εργαζομένους. Παρόλα αυτά, δεν θα επιτρέπεται η πραγματοποίηση της βασικής εργασίας των υπαλλήλων σε αυτούς τους χώρους, με σκοπό την αποτροπή οποιασδήποτε παράκαμψης του προβλεπόμενου διαχωρισμού.

Περιορισμοί στα πληροφοριακά συστήματα

Αντίστοιχοι περιορισμοί επιβάλλονται και στα πληροφοριακά συστήματα των ομάδων. Το προσωπικό της Formula 1 δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα συστήματα των υπόλοιπων δραστηριοτήτων του οργανισμού, και το αντίστροφο. Αυτό διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες παραμένουν διαχωρισμένες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αθέμιτο πλεονέκτημα.

Επίσης, απαγορεύεται η χρήση εφαρμογών επικοινωνίας, εξωτερικών αποθηκευτικών μέσων ή συμβατικών διευθετήσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην παράκαμψη των περιορισμών. Η μεταφορά τεχνογνωσίας θα επιτρέπεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, από την ομάδα της Formula 1 προς τις άλλες δραστηριότητες του οργανισμού. Ωστόσο, η μεταφορά τεχνογνωσίας προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή από άλλα τμήματα προς την ομάδα της Formula 1, δεν θα επιτρέπεται.

Αυστηροί κανόνες για τη μετακίνηση προσωπικού

Ιδιαίτερα αυστηροί είναι οι νέοι κανόνες που αφορούν τη μετακίνηση προσωπικού μεταξύ των αγωνιστικών και των μη αγωνιστικών τμημάτων. Ένας εργαζόμενος που μεταφέρεται από μια εξωτερική δραστηριότητα στην ομάδα της Formula 1 θα πρέπει να περάσει προηγουμένως μια περίοδο τριών μηνών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο εργαζόμενος δεν θα πρέπει να εργάζεται σε καμία από τις δύο δραστηριότητες, ούτε να έχει πρόσβαση στα περιορισμένης χρήσης πληροφοριακά συστήματα. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της τρίμηνης περιόδου, ο εργαζόμενος θα δεσμεύεται συμβατικά να εργάζεται αποκλειστικά στην ομάδα της Formula 1 για τουλάχιστον 12 μήνες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta